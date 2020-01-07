الاحتلال التركي يدخل آليات عسكرية إلى أبو راسين بريف الحسكة

أقدمت التنظيمات الإرهابية التابعة للنظام التركي بريف الحسكة الشمالي، على سرقة محاصيل الفلاحين الزراعية بريف رأس العين، فيما واصلت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على الأراضي السورية، وأدخلت اليوم مزيدا من الآليات والمعدات العسكرية إلى ناحية ابو راسين بالريف الشمالي أيضا.

وذكرت تقارير في الحسكة، أن المجموعات الإرهابية مما يسمى “الحمزات” التي تعمل بإمرة وقيادة قوات الاحتلال التركي تواصل سرقة ونهب ممتلكات المواطنين حيث أقدمت على سرقة 38 طن شعير للفلاحين من قرية أم الدبس بريف رأس العين.

من جهة ثانية أشارت، إلى أن قوات الاحتلال التركي أدخلت اليوم رتلا من الآليات العسكرية يضم 16 آلية عبر قرية السكرية الحدودية متجهة جنوباً حيث استقر عدد منها في قرية أم عشبة والباقي توجه نحو قرى الداوودية وتل محمد وعنيق الهوى التابعة لناحية أبو راسين.