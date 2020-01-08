إشارات تساعدك على فهم مشاعر شريكك

إشارات يرسلها لك الجسم يمكن أن تساعدك على فهم مشاعر شريك حياتك الحقيقية تجاهك دون قول كلمة.

إليك أبرز علامات لغة الجسد يقدمها موقع Bright Side مع تفسيرها:

1- رفع الحاجبين:

هل يرفع حواجبه كلما رآك؟ إذا كان يحبك، فهو يحب كل ما يراه ويسمعه منك، هذا هو السبب في أنه يفتح عينيه على نطاق أوسع ونتيجة لذلك، ترفع حواجبه أيضاً.

2- رطوبة الأيدي:

قد تكون الأيدي البطيئة علامة على أنه يشعر بالحرارة، أو أنه يشعر بالتوتر عندما تكونين في جواره، فكل هذا يؤدي إلى زيادة مستوى التوتر والعصبية نتيجة لذلك تشعرين بأن يديه أصبحت رطبة إلى حد ما أو زاد تعرقها.

3- يميل نحوك:

إذا مال بجسده نحوك أثناء الحديث فهذا يعني أنه يريد أن يسمع كل شيء تقولينه ولا تفوته أي كلمة.

4- الضغط على راحة يدك:

إذا لاحظت أنه يضغط على كف يدك، فهذا يدل على رغبته الداخلية في التواصل معك أكثر. الأصابع المتشابكة لها نفس المعنى.

5- فرد ساقيه:

قد تكون هذه الإيماءة علامة ثقة أو سلوكاً سيئاً، هذا الموقف ضعيف بالنسبة للرجال، ويجلس بهذه الطريقة ويظهر ثقته نحوك بشرط ألا يجعلك تشعرين بعدم الارتياح أثناء الحديث، لماذا يفعل ذلك إذا لم يكن مهتماً بك؟

6- نفس عميق:

هل يأخذ نفساً عميقاً كلما رآك؟ لا يخفى السبب، فقط حاجته لتلقي المزيد من الأوكسجين ولكنه أيضاً في رغبته في جعل صدره يبدو أكبر وخصره أصغر. إنه يحاول أن يبدو جذاباً لك دون وعي لأنه موجود بالفعل فيك.

7- لمس ربطة العنق له:

هذه علامة أخرى على توتره عندما تكونين في جواره فقد يمسك الكثير من الناس شيئاً ما بأيديهم عندما يشعرون بالتوتر ومع ذلك نظراً لأن الرجل لا يريدك أن تلاحظي ذلك، فقد يحاول القيام بذلك بشكل أقل وضوحاً.

8- يتغير صوته:

إذا تغيرت لهجة صوته إلى أحلى، أكثر ليونة عندما يخاطبك، يمكنك التأكد من أنك على قائمته. قد يبدأ أيضاً في التحدث بشكل أبطأ عند التواصل معك لأنه يشعر بالراحة والاسترخاء.

9- المشي بجانبك:

إن المشي بخطوتين أمامك يدل بوضوح على أنه مهتم أكثر بشخصيته بدلاً من شخصيتك. على العكس من ذلك، فإن المشي بجوارك يظهر اهتمامه بشخصيتك بالإضافة إلى التواصل المتبادل. الاستثناء الوحيد للمشي أمامك هو عند الخوض في مكان مزدحم أو حتى في مكان خطير.