كأس السوبر الإسبانية.. مواجهات نارية وترقب لكلاسيكو تاريخي في النهائي

يترقب عشاق المستديرة حول العالم انطلاق منافسات النسخة الـ 36 من كأس السوبر الإسباني هذا المساء بنظامها الجديد، حيث يتنافس فيها وللمرة الأولى أربعة فرق هي برشلونة وفالنسيا باعتبارهما بطلي الكأس والدوري، وأتلتيكو مدريد باعتباره وصيفاً للدوري الإسباني، أما ريال مدريد فلشغر المقاعد الثلاثة (بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس) تقتضي القواعد إدراج صاحب المركز الثالث في الليغا -لأن الكأس لا يُحدد من خلاله صاحب مركز ثالث- وستقام المسابقة للمرة الثانية خارج إسبانيا، فالمرة الأولى كانت في مدينة طنجة المغربية بين برشلونة وإشبيلية، وستتنافس الفرق الأربعة في الفترة ما بين من 8 إلى 12 من الشهر الجاري، وستستضيف السعودية البطولة هذا العام ولعامين آخرين أيضاً.

وسيكون عشاق الكرة الإسبانية على موعد مع 3 مباريات قوية بين أربعة فرق، سبق لها التتويج بلقب السوبر الإسباني، وتجمع فيما بينها 26 من 35 لقباً للسوبر الإسباني حتى الآن، وصحيح أن كلّ الترشيحات تصبّ في مصلحة برشلونة والريال لبلوغ النهائي وتقديم كلاسيكو مثير خارج حدود إسبانيا، يتمتع كل من فالنسيا وأتلتيكو مدريد بكثير من الطموح لتفجير المفاجأة والوصول للنهائي على حساب القطبين الكبيرين.

ونظراً لأداء الريال التصاعدي بعد عودة زيدان في كل المسابقات وتراجع فالنسيا هذا الموسم، ستجه الأنظار إلى قمة البرسا والأتلتي، حيث اصطدم أتلتيكو مدريد ببرشلونة في 4 مناسبات، نجح البارسا في حسم جميع هذه المواجهات لصالحه والفوز باللقب، ولم ينجح أتلتيكو مدريد طوال القرن الماضي في حصد لقب السوبر إلا مرة واحدة عام 1985، وذلك على حساب برشلونة أيضاً.

نظرة على البطولة

أبصرت المسابقة النور بمسمى كأس السوبر الإسباني عام 1982، يتنافس فيها بطل الدوري والكأس، وفي حالة إحراز أحد الفرق للثنائية فإن وصيف الكأس يتأهل للعب السوبر، وحتى عام 2017 كان الكأس بنظام الذهاب والإياب إلى أن صار من مباراة واحدة، قبل أن يتم تعديله إلى الدورة الرباعية بداية من هذا الموسم.

وفي أعوام 1983 و1988 و1992 أقيمت نسخ الذهاب على ملعب الفريق المتوج بلقب الدوري، فيما أقيمت مباريات الإياب في هذه النسخ على ملاعب الفرق المتوجة بلقب الكأس.

أبرز الغيابات

تير شتيغين وعثمان ديمبيلي وإيدين هازارد وكريم بنزيما وغاريث بيل ودييغو كوستا وجوديس ورودريغو مورينو.

مواعيد المباريات

ريال مدريد يلتقي مع فالنسيا اليوم في تمام الساعة التاسعة، بينما يواجه برشلونة منافسه أتلتيكو مدريد غداً في نفس التوقيت، وستقام المباراة النهائية بين الفائز من المباراتين، في تمام الساعة الثامنة من يوم الأحد القادم.

أرقام وإحصائيات

– يعتبر ليونيل ميسي هداف كأس السوبر الإسباني برصيد 13 هدفاً، فيما يأتي راؤول غونزاليس ثانياً برصيد سبعة أهداف، وستويتشكوف ثالثاً برصيد ست أهداف.

– فاز إرنستو فالفيردي فاز في بطولة كأس السوبر الإسباني مرتين كمدرب، وذلك على حساب برشلونة في نسخة عام 2015 مع ناديه السابق أتلتيك بلباو، والعام الماضي مع برشلونة على حساب فالنسيا، بينما فاز زيدان بلقب المسابقة في ثلاث مناسبات مرتين كلاعب ومرة كمدرب.

– برشلونة الأكثر حصداً للقب بواقع 13 مرة وهو الأكثر حصداً للوصافة بعشر مرات (أي 23 نهائي)، بينما خاص ريال مدريد النهائي في 15 مناسبة وحصد اللقب في عشر منها، وفاز ديبورتيفو لاكورونيا بـ 3 ألقاب، ولقبين لأتليتكو مدريد وأتليتك بلباو، ولقب وحيد لفالنسيا.

سامر الخير