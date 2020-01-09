الرئيس الروسي يتابع إطلاق صواريخ كينجال فرط الصوتية

أثناء مناورات بحرية روسية في البحر الأسود، تابع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم من على متن سفينة عسكرية إطلاق صواريخ كينجال فرط الصوتية.

وأفادت وكالة تاس بأن أسطول البحر الأسود والأسطول الشمالي أجريا تدريبا مشتركا في البحر الأسود تضمن إطلاق صواريخ بما فيها صواريخ كاليبر المجنحة وكينجال فرط الصوتية مشيرة الى ان التدريب جرى بمشاركة أكثر من 30 سفينة وغواصة وأكثر من 40 طائرة.

وبحسب الوكالة تابع الرئيس بوتين سير التدريب من متن طراد المارشال أوستينوف حامل الصواريخ وأصدر بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة أمرا باختتام التدريب بعد تنفيذ مهامه بنجاح.