روبوت لصنع البيتزا

طورت شركة Picnic ومقرها سياتل، نظام صنع البيتزا الأوتوماتيكي الذي يمكنه تجميع الفطائر وطهيها بسرعة بأقل قدر من التفاعل البشري، حيث عرضته في CES أكبر معرض للالكترونيات الاستهلاكية، فإن النظام الذي يتكون من ثلاث لوحات صغيرة مدمجة يتم تجميعها لتشكيل حزام ناقل قادر على أخذ عجينة بيتزا مسبقة الصنع، وتزيينها بالطبقة المناسبة من الإضافات، ثم طهيها.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن ما هو مميز جداً بشأن هذا الروبوت ليس صناعة البيتزا بمدخلات بشرية قليلة أو معدومة، ولكن السرعة التي تعمل بها.

قال كلايتون وود رئيس مجلس الإدارة: “يمكن أن ينتج الروبوت 300 بيتزا بحجم 12 بوصة كل ساعة عند السعة القصوى”، مضيفاً “فإن هذا المعدل يفوق بسهولة معدات البيتزا التقليدية التي عادة ما تنتج فقط حوالي 250 بيتزا في اليوم الواحد”.

على الرغم من أن الشركة قررت أن تصنع البيتزا “على طراز المؤتمرات” والتي كانت نموذجية لما يتم تقديمه عادة في CES، إلا أن وود قال إن Picnic قابل للتخصيص ويمكنه تغيير إنتاجه وفقًا لاحتياجات العملاء.

وكان هناك سؤال حول الكيفية ومن سيتأثر بتطبيق Picnic في عالم المطاعم، وفي حين أنه من السهل تصور نظام مثل استبدال Picnic للعمال، إلا أن وود يقول إن Picnic يمكن أن يساعد بالفعل في حل مشكلة العمالة في صناعة المطاعم.

وقال وود: “في صناعة الخدمات الغذائية هناك نقص هائل في العمالة على مستوى العالم لا يمكن لأحد أن يحصل على ما يكفي، وعندما لا يكون لديك ما يكفي من العمال في كثير من الأحيان، يصبح لديك عمال جدد قليلة التدريب”.

وأضاف وود: “في إعداد البيتزا، يستغرق الأمر بعض التدريب للحصول على الوصفة والنسب الصحيحة، وإذا كنت علامة تجارية، عند وضع نسب خاطئة ، فأنت لا تصنع البيتزا التي تحمل علامة تجارية”.