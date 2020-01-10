أمريكا.. مقتل شخصين بولاية بنسلفانيا

لقي شخصان مصرعهما نتيجة تحطم مروحية في بلدة سيلفر سبرينغ بولاية بنسلفانيا الأميركية.

ونقلت وكالة “ا ب” عن جون بروتسيتش المتحدث باسم مقاطعة كمبرلاند بالولاية قوله إن المروحية التي كانت في طريقها من واشنطن إلى بلدة بوفالو في نيويورك سقطت وتحطمت قرب أحد المنازل في بلدة سيلفر سبرينغ الليلة الماضية ما أسفر عن مصرع قائدها وراكب بينما لم يصب أحد على الأرض بأذى.

ولم يعرف إلى الآن سبب تحطم المروحية وفتحت السلطات تحقيقات للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه.