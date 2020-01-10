حطين يهدد بتصعيد موقفة إلى الاتحاد الآسيوي

رفض مجلس إدارة نادي حطين، قرار اتحاد الكرة باعتماد نتيجة مباراة فريقهم أمام الجيش بفوز الأخير (2-1)، مهددًا بتصعيد موقفه إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وخسر حطين أمام الجيش بنتيجة (2-1) في الجولة التاسعة من الدوري السوري، لكنه قدم اعتراضًا رسميًا على نزول رأفت محمد مدرب الجيش إلى أرض الملعب قبل نهاية المباراة بدقائق، رغم معاقبه بالإيقاف من اتحاد الكرة.

واستغرب حطين في خطاب الاعتراض قرار اتحاد الكرة، واتهمه بعدم تطبيق القانون الذي ينص على خسارة الجيش (3-0)، في حال نزول المدرب المعاقب أرض الملعب أثناء اللعب.

وأشار إلى أنه في حال لم ينصفه اتحاد الكرة سيصعد موقفه ويتجه إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان حطين قد وجه خطابًا إلى الاتحاد الرياضي العام “أعلى سلطة رياضية” يطالبه بإنصافه، مع تطبيق القانون بالعدل والمساواة بين كل الأندية.