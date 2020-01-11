ابراهيموفيتش يفتتح أهدافه مع الميلان

هز المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الشباك في مباراته الأولى بعد عودته إلى ميلان ليقود فريقه للفوز 2-صفر خارج ملعبه على كالياري اليوم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ابراهيموفيتش الذي انضم للنادي الإيطالي للمرة الثانية في انتقال مجاني الشهر الماضي في الدقيقة الـ 64 بعدما افتتح رفائيل لياو التسجيل في بداية الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة تقدم ميلان إلى المركز الثامن برصيد 25 نقطة بينما تعرض كالياري لهزيمته الرابعة على التوالي في الدوري لكنه بقي في المركز السادس برصيد 29 نقطة.