“اليويفا” يعلن التشكيلة المثالية لدوري الأبطال عام 2019

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية لعام 2019 في بطولة دوري أبطال أوروبا، بناء على تصويت الجماهير.

وضمت التشكيلة المثالية الثنائي الأبرز في العقد الماضي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريسيتانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وباحتساب تواجدهما في التشكيلة هذا العام، يعد هذا هو الظهور الـ 14 لرونالدو في التشكيلة المثالية، والـ 11 للساحر الأرجنتيني.

وجاءت التشكيلة المثالية لعام 2019، كالتالي:

في حراسة المرمى: البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول).

في خط الدفاع: الإنجليزي ألكسندر أرنولد والإسكتلندي أندي روبرتسون والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول) والهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس).

في خط الوسط: البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) والهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة).

في خط الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول)، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس).