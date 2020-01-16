الأولمبي يواصل التحضيرات لمواجهة أستراليا

عقد الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي اجتماعاً مساء اليوم مع اللاعبين تم من خلاله استعراض مقاطع فيديو مطولة من شريط مباراتنا امام منتخب السعودية في ختام دور المجموعات لبطولة آسيا تحت 23 سنة.

وقد أوضح المدير الفني أيمن الحكيم الأخطاء الفردية والجماعية التي ظهرت في المباراة التي أزعجت الجميع ليس بسبب نتيجتها فحسب ولكن بسبب الأداء الذي ظهر عليه اللاعبون.

بالمقابل قدم اللاعبون اعتذارهم عما جرى في اللقاء وتعاهدوا على تقديم صورة مختلفة أمام استراليا في الدور ربع النهائي لاستعادة ثقة الجماهير بهم وللمضي قدماً في البطولة لتحقيق الأهداف التي جاؤوا من أجلها.

وكان الكادر الفني قد اتخذ قراراً بإلغاء الحصة التدريبية المسائية لهذا اليوم من أجل إراحة اللاعبين وإخراجهم من الحالة المعنوية التي تسببت بها الخسارة أمام السعودية، وتم الاكتفاء بمران صباحي استشفائي.

برنامج الغد سيتضمن عقد الاجتماع الفني لمباراتنا أمام استراليا وكذلك مؤتمراً صحفياً لمدربي الفريقين في قاعة المؤتمرات بملعب راجامانغالا الذي سيلعب فيه منتخبنا الأولمبي للمرة الأولى في البطولة، علماً ان موعد المباراة هو يوم السبت 18 كانون الثاني الساعة 3.15 عصراً بتوقيت دمشق.

ومن المقرر أن يجري منتخبنا غداً حصة تدريبية مسائية ينتظر أن تتضمن تطبيق بعض الأمور التكتيكية لمواجهة المنتخب الأسترالي الذي تمت متابعته عن كثب منذ الجولة الثانية في الدور الأول.

وفي سياق متصل فقد أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غياب لاعبنا علاء الدالي عن المباراة بسبب الإيقاف لمباراة واحدة بعد نيله البطاقة الحمراء في مباراة السعودية، في حين سيحمل خمسة من لاعبينا البطاقة الصفراء التي حصلوا عليها في الدور الأول معهم إلى الدور ربع النهائي على أن تمحى هذه البطاقات بمجرد الصعود إلى الدور نصف النهائي شريطة عدم تلقي أي بطاقة أخرى أمام منتخب استراليا.