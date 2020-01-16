الرئيس الروسي: التعديلات الدستورية ستجعل روسيا أكثر انفتاحاً

أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن بلاده ستبقى جمهورية رئاسية لافتا إلى أن التعديلات الدستورية التي يتم العمل على وضعها ستجعلها أكثر انفتاحا مع زيادة أهمية البرلمان ومسؤولياته.

ونقل الموقع الالكتروني لقناة روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع لوضع مقترحات لتعديل الدستور إن “مشروع التعديلات الدستورية يتطلب عملا جادا واختبارا دقيقا” مشددا على أن “الاتفاقات الدولية التي تبرمها روسيا لا يجب أن تتناقض مع دستور البلاد”.

وكان بوتين اقترح أمس إدخال تعديلات على صلاحيات ومهام الرئيس ووقع على أمر بتشكيل فريق عمل معني بإعداد مقترحات حول إجراء تعديلات على دستور روسيا.

ويقضي المرسوم بتعيين كل من رئيس لجنة التشريع الدستوري وبناء الدولة لمجلس الاتحاد الروسي أندريه كليشاس ورئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون بناء الدولة والتشريع بافيل كراشينينيكوف ومديرة معهد التشريع وعلم القانون لدى الحكومة الروسية تاليا خابرييفا رؤساء مشتركين لفريق العمل.

ويشمل فريق العمل أكثر من 70 شخصية بينهم نشطاء مجتمع ومشرعون وعلماء وموسيقيون وفنانون ورياضيون.