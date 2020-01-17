أصغر رئيس حكومة في تاريخ أوكرانيا يقدم استقالته

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني أليكسي غونتشاروك اليوم تقديم استقالته للرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وكتب غونتشاروك في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “تسلمت منصبي من أجل تنفيذ برنامج الرئيس.. لكن من أجل أن نضع جانبا أي شك في احترامنا وثقتنا به فقد كتبت استقالتي وسلمتها إليه مع الحق في عرضها على البرلمان”.

يشار إلى أن غونتشاروك البالغ من العمر 36 عاما تولى منصب رئيس وزراء أوكرانيا في الـ 29 من آب 2019 وهو أصغر رئيس للحكومة في تاريخ البلاد.