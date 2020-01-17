أوغلو: أردوغان يرتكب أخطاء جسيمة في سورية وليبيا

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو أن رئيس النظام رجب طيب أردوغان يرتكب “أخطاء فادحة وجسيمة في سورية وليبيا دون أي مبررات منطقية” مشيراً إلى أنه ينتهج سياسات خارجية “وفق مزاجه ومصالحه الشخصية”.

وقال كيليتشدار أوغلو خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب: “أردوغان دمر أسس وقواعد السياسة الخارجية التي يتحكم فيها شخصياً ويسعى لإدارتها من خلال الجيش والمخابرات وتعيين مقربين منه والبعض منهم لصوص كسفراء لتركيا في الخارج” مشيرا إلى تدخلات نظام أردوغان في شؤون سورية ودعمه الإرهابيين فيها منذ سنوات.