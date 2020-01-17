جائزة جديدة لرونالدو

حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على جائزة جديدة مع ناديه الإيطالي يوفنتوس، قبل مواجهة بارما، الأحد المقبل، في إطار الجولة العشرين من عمر الكالتشيو.

وذكر الحساب الرسمي لليوفي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رونالدو حصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر ديسمبر/كانون أول الماضي.

وذهبت الجائزة للدون البرتغالي بسبب مستواه المميز طوال الشهر الماضي، وأهدافه التي ساهمت في تربع يوفنتوس على صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولفت النادي إلى أن كريستيانو رونالدو سيتسلم جائزته قبل انطلاق مباراة الفريق أمام بارما.

وتألق رونالدو على مدار الشهر الماضي، وتمكن من تسجيل هدف على الأقل في 5 من أصل 6 مباريات شارك فيها مع الفريق بمختلف المسابقات.

وسجل رونالدو في شباك باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا، وساسولو ولاتسيو وأودينيزي وسامبدوريا في الدوري الإيطالي، حيث سجل 6 أهداف في 5 مباريات.