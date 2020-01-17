“حواكير” تتابع نشاطها وزراعة مئات الاشجار في جبل سولاس بريف اللاذقية

لم يكن اليوم عادياً لطلاب مدرسة الشهيد عدنان حسين في مشقيتا ،فقد كان يوماً منتجاً حيث قام طلاب المدرسة بالمشاركة التطوعية في مبادة “حواكير” التي تهدف إلى زراعة أكبر عدد من الأشجار فوق الأراضي السورية للتعويض عن المساحات المحروقة نتيجة الحرب.

ورغم من قساوة الطقس وشدة البرد والرياح في جبل سولاس الذي تعرض لاعتداءات ارهابية افقدته مساحات خضراء كبيرة، قام الطلاب وعدد من المتطوعين بزراعة المئات من أشجار الغار والخرنوب والصنوبر.

وفي تصريح للبعث ميديا أكد “أحمد عيسى” صاحب المبادرة أن “حواكير” مستمرة في محافظة اللاذقية لتعويض ما فقدناه من مساحات خضراء خلال الحرب نتيجة اعتداءات العصابات الإرهابية على أجزاء كبيرة من الغابات، وأشار إلى تعاون مديرية زراعة اللاذقية مع المبادرة, حيث كلفت دائرة الحراج بتقديم 400 غرسة مع أدوات العمل من فؤوس ومجارف ورفوش.

وكانت حواكير قد انطلقت في أيلول العام الماضي تحت شعار”ازرع شجرة ليشكرك القادمون” وقامت بعدة حملات تشجير في اكثر من منطقة، وشاركت حواكير بالتعاون مع جمعية التوحد بتكريم عوائل شهداء مديرية الزراعة لاسيما أسرة الشهيد المهندس بسام جناد رئيس شعبة الحرائق بمديرية الزراعة الذي ارتقى بعد أن حاصرته النيران أثناء عمليات إطفاء حراجية بريف اللاذقية.

البعث ميديا || اللاذقية – لمى حيدر