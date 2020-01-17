مباراة صعبة لحامل لقب دوري سلة السيدات السوري

تشكل مباريات الأسبوع الثالث من دوري كرة السلة للسيدات في سورية لموسم 2020 أهمية كبيرة خاصة فريق الثورة (حامل اللقب وبطل الكأس) حيث سيواجه اليوم الساعة الخامسة مساء فريق الساحل في طرطوس.

أهمية المباراة وصعوبتها للبطل تكمن أن الفريق سيفتقد لثلاثة لاعبات هن أعمدة الفريق بسبب الإصابة( اليسيا مكاريان ونورا بشارة وزينة يازجي) واللاعبات هن الافضل حاليا على ساحة السلة الأنثوية، الأمر الذي سيعقد مهمة بقية اللاعبات للمحافظة على سجلهن الخالي من الخسارة منذ عامين وحتى الآن ، هذه الغيابات قد يستغلها الساحل لتحقيق فوزه الثالث على التوالي هذا الموسم معتمدا على مخضرمته رشا السكران (لاعبة الثورة العام الماضي) وزميلاتها وبالتالي سيفك الشراكة على صدارة الترتيب مع الثورة.

كما يعتبر اللقاء استعداد قوي للساحل قبل توجهه الأسبوع الحالي للإمارات للمشاركة في دورة الشارقة الدولية..

وسبق للثورة وأن فاز على الجلاء في افتتاح مباريات الدوري بنتيجة 53-50 كنا فاز على الحرية بنتيجة 69-46، في حين حقق الساحل انتصارين كبيرين عل خصمين قويبن الوحدة وفاز عليه بنتيجة 49-39 وعلى قاسيون بنتيجة 59-47.

الساحل والثورة سبق أن تقابلا هذا الموسم في ربع نهائي كأس الجمهورية وفاز الثورة ذهاباً في طرطوس 46-41 وتعادلا إياباً في دمشق 49-49.

يضم الساحل في تشكيلته : (رشا سكران- ريم أبو رحال- سوسن جمال الدين- عفاف عبيد- مي عثمان- آية شما- بتول أحمد- رولا حمادي- جينا عيزوقي- ريم إبراهيم).

أما الثورة فيضم : (سيدرة سليمان- ماريا دعيبس- ماري عبد الله- شغف فاعور- جيسيكا حكيمة- ستيفاني أطرش- سارة المهنا- سارة الياس- أليسا الدبل).

وفي اللاذقية يلتقي تشرين الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء مع الأشرفية الساعة السادسة مساء.

تشرين يسعى لتعويض خسارتيه ببداية الدوري أمام قاسيون بنتيجة 51-60 وأمام الوحدة بنتيجة 53-71، أما الضيف الأشرفية.

فقد بدأ مشواره بالدوري بفوز مثير على الحرية بنتيجة 73-70 بعد التمديد حيث تعادلا بالوقت الأصلي بنتيجة 60-60 ،قبل أن يخسر أمام الجلاء في دمشق بنتيجة 43-62،.

وكان الفريقان قد تقابلا هذا الموسم في ربع نهائي كأس الجمهورية وفاز تشرين ذهاباً في اللاذقية 46-41 ورد الأشرفية الدين إياباً في دمشق 63-40 .

كما تقابل الفريقان في دورة القسم بالسويداء في 12 أيلول الماضي وانتهت بفوز الأشرفية 62-46.

وغدا السبت يحل الثورة ضيفا على تشرين باللاذقية ، أما الساحل يستضيف في طرطوس الأشرفية ، واللقاءان موعدهما الساعة الثانية ظهرا.

البعث ميديا || عماد درويش