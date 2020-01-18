أمطار متوقعة فوق مناطق متفرقة والحرارة إلى ارتفاع

تبقى درجات الحرارة قريبة من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة خاصة منطقة الجزيرة خلال ساعات النهار وتزداد الفعالية الجوية ليلا بدءا من المناطق الغربية وتمتد تدريجيا باتجاه المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة يوم غد للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو غائما ماطرا على فترات فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا فوق المناطق الغربية والشمالية أحيانا وثلجيا على المرتفعات التي تزيد على 1400 متر وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة خاصة على الأجزاء الجنوبية والغربية وجنوبية شرقية في المنطقة الشرقية والجزيرة بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة …