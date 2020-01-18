تكريم 58 من رواد طلائع طرطوس على مستوى القطر

كرّم فرع منظمة طلائع البعث في طرطوس 58 من رواد طرطوس الطلائعيين الفائزين على مستوى القطر في مختلف الاختصاصات ضمن حفل فني تضمن فقرات فنية و رقصات للأطفال و أغانٍ شعبية وقصائد شعرية قدمت من قبل رواد الطلائع في المركز الثقافي العربي بطرطوس, بحضور الرفيق الدكتور محمد حبيب حسين أمين فرع طرطوس للحزب و والرفيق الدكتور محمد عزت عربي كاتبي رئيس منظمة طلائع البعث وأعضاء قيادة فرع الحزب.

وبارك “كاتبي” للرواد تفوقهم وتميزهم وقال : إن “هذه الخطوة الأولى في طريق النجاح و تحقيق الذات, وبتفوقكم تسهمون بشكل مباشر وغير مباشر في إعادة إعمار هذا الوطن”, مؤكداً أن منظمة الطلائع هي جناح من أجنحة الحزب.

ولفتت الرفيقة ندى علي عضو قيادة فرع الحزب ورئيسة مكتبي التربية والطلائع الفرعي إلى أنه كان لمنظمة طلائع البعث النصيب الأكبر من اهتمام الحزب والسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لأنها تعمل على بناء المواطن الصالح، مضيفة: إن “بناء الإنسان عملية متكاملة، وهي الأمينة على الجيل الناشئ من خلال العطاء العلمي والاجتماعي وتوفير الرعاية اللازمة، وتكريم الرواد واجب لما لهم من دور كبير في بناء الوطن و المستقبل”.

وعبر الرواد المكرمون عن شكرهم وامتنانهم لمنظمتهم على الرعاية والإشراف في صقل مواهبهم وتنميتها وترسيخ قيم الريادة, وعاهدوا أن يواصلوا مسيرة التفوق وأن يكونوا الرديف للجيش الباسل لتكون راية الوطن خفاقة لا تطالها يد الغدر.

البعث ميديا || طرطوس – رشا سليمان