طرطوس.. تضرر الزراعات ومحصول الحمضيات

أدت الرياح الشديدة التي شهدتها محافظة طرطوس خلال اليومين الماضيين إلى أضرار في الزراعات المحمية والحمضيات.

وبيّن مدير زراعة طرطوس المهندس علي يونس أن الرياح الشديدة التي ضربت مناطق مختلفة في المحافظة أدت إلى تضرر 809 بيوت بلاستيكية مزروعة بالبندورة والباذنجان والفاصولياء.

وذكر رئيس اتحاد الفلاحين في المحافظة مضر أسعد أن الرياح الشديدة أدت لحدوث أضرار كبيرة في الزراعات المحمية أغلبها في طور الإنتاج إضافة لأضرار بمحصول الحمضيات.

وفي قرية بستان الحمام بريف بانياس أدت الرياح إلى تضرر 20 بيتاً بلاستيكياً داعياً إلى تعويض المزارعين عن خسائرهم ولاسيما في ظل ارتفاع اسعار المستلزمات الزراعية ودراسة إمكانية تأجيل تسديد القروض الموسمية التي حصل عليها المزارعون من المصرف الزراعي حتى نهاية العام الحالي.