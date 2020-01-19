الخارجية الإيرانية: اغتيال سليماني خطأ استراتيجي ارتكبته أميركا

شدد عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، على أن اغتيال الفريق قاسم سليماني كان خطأ استراتيجياً ارتكبته أميركا أدى إلى إيجاد منعطف كبير في غرب آسيا والخليج وله تداعيات جيوسياسية مؤثرة.

وأشار مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي، خلال ندوة عقدت اليوم في كلية العلاقات الدولية في وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن عملية الاغتيال والرد الصاروخي الإيراني زادا من قوة محور المقاومة موضحاً أن مكافحة الجماعات الإرهابية ومنها “داعش” في المنطقة ستستمر من قبل هذا المحور رغم كل التحديات.

من جهة ثانية ندد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني النائب محمد جواد نوبندكاني بسياسات البلدان الأوروبية وعدها بأنها باتت جزءاً من مشروع الرئيس الأميركي دونالد ترامب المناهض لإيران عبر تفعيل “آلية فض النزاع”.