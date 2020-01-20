“ليرتنا عزتنا” مبادرات اجتماعية في السويداء لدعم الليرة

في محاولة منها لمواجهة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل كبير ولتعزيز دور الليرة السورية أطلقت فعاليات تجارية وتعليمية مبادرة “ليرتنا عزتنا” حيث قدمت تلك الفعاليات منتجاتها وخدماتها بقيمة ليرة واحدة فقط

وبين عدد من الفعاليات المشاركة في المبادرة “للبعث ميديا” إن الهدف هو تحقيق التكافل الاجتماعي بين المواطنين في تحمل الظروف المعيشية الصعبة وتعزيز القيم الأخلاقية وكذلك التعاضد والتكاتف في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلدنا من أجل مجتمع سليم معافى

وقال طيبب الاسنان شكري العصفور أن مساهمته في هذه المبادرة تهدف لمواجهة حالات المضاربة في الأسواق والتلاعب بسعر الصرف وتعزيز قيمة الليرة السورية وإعادة الألق لها

وبين حكمت قيس وهو صاحب صالة أفراح قدمها لمدة شهر بسعر ليرة واحدة .. أن المساهمة في هذه المبادرة تأتي من القناعة بالمسؤولية المشتركة للجميع في التصدي لحملة الضغوط الاقتصادية

من جهته أكد الشيخ نجد العلي مدير أوقاف السويداء أن المبادرة تعتمد بشكل أساسي على مبادئء الأخوة والمحبة والأخلاق لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة والارتفاع في أسعار البضائع والسلع المختلفة مشيرا إلى أن المبادرة لاقت إقبالا واسعا من الفعاليات التجارية والإقتصادية بشكل يساهم في تعزيز قيمة الليرة ويعيد لها مكانتها في نفوس أبناء المجتمع

السويداء_ رفعت الديك