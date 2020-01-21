الشيوخ الأمريكي يبدأ محاكمة ترامب

إثر اتهامه بطلب مساعدة دولة أجنبية للتدخل بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وترجيح كفة السباق الانتخابي لمصلحته، تبدأ اليوم محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجلس الشيوخ في استخدام نادر لآلية دستورية لعزله.

وذكرت رويترز أنه من المتوقع أن تستمع المحاكمة التي يبثها التلفزيون إلى المرافعات الافتتاحية في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية هذا الأسبوع وقد يجري التصويت اليوم على أقرب تقدير على القواعد المنظمة للمحاكمة ويشمل ذلك اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي للمجلس أن يدرس في موعد لاحق استدعاء شهود منهم مستشار ترامب السابق للأمن القومي جون بولتون.

ويتعين على أعضاء المجلس المئة اتخاذ قرار بشأن إدانة ترامب بالتهم التي وافق عليها مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية في 18 كانون الأول الماضي حيث اتهم مجلس النواب ترامب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ومن المنتظر أن تستمر إجراءات المحاكمة ستة أيام أسبوعياً من الاثنين إلى السبت وذلك حتى نهاية كانون الثاني الجاري على الأقل.