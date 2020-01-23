تحدٍ جديد على “تيك توك” قد يؤدي إلى كوارث

حذر خبراء من تحدٍ جديد انتشر عبر تطبيق “تيك توك” يتطلب وضع قطعة نقود معدنية في المسافة القصيرة بين الشاحن وقابس الكهرباء، ما يسفر عنه شرارة كهربائية.

وأكد خبراء أن التحدي قد يؤدي إلى حدوث ماس كهربائي ينتج عنه حرائق خطيرة، وفقا لما نقلته قناة “إن بي سي” الأمريكية.

وتم ربط حريقين في ماساتشوستس الامريكية بهذا التحدي، وفقا لما أعلنته وحدة الإطفاء في المنطقة.

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، انتشار أنواع غريبة من التحديات، منها ما يكون له بعد إنساني مثل تحدي “دلو الثلج”، ومنها ما يكون ترفيهي بشكل بحت.