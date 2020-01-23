تصعيد ميداني في إدلب.. الجيش يتصدى لهجوم إرهابي على مواقعه

أقدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة، فجر اليوم، على تصعيد ميداني جديد، عبر هجوم عنيف نفذه مسلحو “جبهة النصرة”، الذين تم الزج بأعداد كبيرة منهم باتجاه قواتنا المتمركزة في جنوب وجنوب شرق إدلب.

وأفاد مصدر عسكري بأن الإرهابيين تمكنوا، على اتجاه “التح / أبو حريف/ السمكة”، عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة، من ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش.

المصدر أكد أن وحدات الجيش أعادت انتشارها وعملت بكفاءة عالية على امتصاص الهجوم ومنع الإرهابيين من تطويره ولا تزال الاشتباكات مستمرة مع إرهابيي “جبهة النصرة” وبقية التنظيمات الإرهابية المسلحة على امتداد خطوط التماس.