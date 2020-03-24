برشلونة سيضحي بلاعبيه لاجل نيمار

كشف تقرير لصحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة سيعرض عددا من اللاعبين على باريس سان جيرمان الصيف القادم للحصول على توقيع البرازيلي نيمار.

ووفق الصحيفة الإسبانية فإن برشلونة قد يلجأ إلى مدافعه الدولي الفرنسي صمويل أومتيتي كما أنه من المنتظر أن يعرض أيضا على إدارة سان جرمان ثلاثة لاعبين آخرين وهم الكرواتي إيفان راكيتيتش الراغب منذ فترة في الرحيل عن برشلونة ولكنه يفضل العودة إلى ناديه السابق إشبيلية.

واضافة الى اومتيي وراكيتيتش فمن المتوقع ان يعرض برشلونة التشيلي أرتورو فيدال الذي كان على وشك الرحيل في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى إنتر ميلان وأخيرا مواطن نيمار الموهوب فيليبي كوتينيو الذي يلعب هذا الموسم مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة ولا يرغب النادي البافاري في الإبقاء عليه.

وباءت محاولات النادي الكتالوني في الحصول على خدمات نيمار بالفشل مع إصرار النادي الفرنسي على تحديد مبلغ 300 مليون يورو ثمنا لنجمه.