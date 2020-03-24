شبكة مياه جديدة لبلدة رأس المعرة في يبرود

تقوم المؤسسة العامة لمياه الشرب و الصرف الصحي في محافظة دمشق و ريفها ، باستكمال تنفيذ مشروع استبدال شبكة مياه بلدة رأس المعرة في منطقة يبرود بريف دمشق . و أوضح مدير الوحدة الاقتصادية بمؤسسة المياه المهندس عمر درويش للبعث ميديا ، إن شبكة مياه المعرة قديمة و مهترئة و تعرضت للتخريب جراء الإرهاب و هذا استدعى لاستبدالها بشبكة جديدة و لتخديم 22 ألف من سكان البلدة، و تصل كلفة المشروع لحوالي 970 مليون ليرة، في حين وصلت نسبة انجازه الى 90 % ، حيث تم الانتهاء من استبدال كافة خطوط المياه و يجري حاليا تنفيذ أعمال ردم الحفر و التعبيد.

البعث ميديا || ريف دمشق- عبد الرحمن جاويش