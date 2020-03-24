التربية: التعاقد مع 101 من ذوي الإعاقة

وافقت وزارة التربية على التعاقد مع 101 مواطن من ذوي الإعاقة وتعديل أوضاع 157 عاملاً وإعادة 86 مواطناً إلى العمل في عدد من المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه تم التعاقد مع 101 مواطن من ذوي الإعاقة لدى مديريات التربية في دمشق وريفها وحماة وحلب واللاذقية وطرطوس والقنيطرة ضمن نسبة 4 بالمئة المخصصة لهم بناء على أحكام المادة 2 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 15/م عام 2017 الخاص بالتعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة.

ووفق البيان وافقت الوزارة على تعديل أوضاع 157 عاملاً لدى مديريات التربية في محافظات دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب وإدلب وطرطوس واللاذقية ودرعا والسويداء والقنيطرة وعلى إعادة 86 مواطناً إلى العمل لدى مديريات التربية في دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب وطرطوس والحسكة والرقة ودير الزور ودرعا والسويداء والقنيطرة.

ووفقاً للبيان يمكن للراغبين بالاطلاع على مزيد من التفاصيل والاستفسار الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة.