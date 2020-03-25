25, 03, 2020 - 7:18 مساءً

الـ“بوبليكو”: واشنطن وحلفاؤها دعموا الإرهاب في سورية

سورية   120

أشارت صحيفة الـ“بوبليكو” الإسبانية أن واشنطن وحلفاءها دعموا الإرهابيين في سورية بالسلاح والمال وفرضوا حصاراً اقتصادياً جائراً على الشعب السوري.

وأوضحت الصحيفة في مقال نشرته للصحفي الإسباني أوهينيو غارثيا غاسكون إلى أن التدخل الغربي كان السبب الرئيس لإطالة أمد الأزمة في سورية والحرب عليها موضحة أن العديد من الحكومات الغربية عملت على “سكب الزيت على النار” في سورية.

ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا تدعم الإرهابيين في إدلب والغرب يدعم ما تسمى ميليشيات “قسد” في شرق البلاد بهدف سرقة النفط ومنع الشعب السوري من الاستفادة من موارده.

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