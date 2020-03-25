25, 03, 2020 - 2:21 مساءً
اللاذقية

ضبط ٢٥ مخالفة تموينية في أسواق مدينة اللاذقية خلال ٢٤ ساعة

مراسلون ومحافظات-اللاذقية   67

نظمت شعبة حماية المستهلك في مدينة اللاذقية أمس ٢٥ ضبطا تموينيا منها ١٥ ضبطا عدليا و ١٠ ضبوط عيّنات) و شملت الضبوط المنظمة ٤ ضبوط عدم اعلان عن الاسعار خضار وفواكه و ٤ ضبوط الاعلان بسعر زائد خضار وفواكه و ضبط البيع بسعر زائد خضار وفواكه.

وضبط الإعلان بسعر زائد حبوب و أيضاً ضبط البيع بسعر زائد فروج كما شملت ٣ ضبوط عدم حيازة فاتورة شراء زيت – حبوب و ضبط البيع بسعر زائد معتمد خبز كما تم تنظيم ٥ ضبوط عينات غذائية و ٥ ضبوط عينات غير غذائية وإغلاق ٤ محلات استنادا إلى التعميم رقم ١٣ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كما تمت معالجة ٥ شكاوي خطية.

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