ضبط ٢٥ مخالفة تموينية في أسواق مدينة اللاذقية خلال ٢٤ ساعة

نظمت شعبة حماية المستهلك في مدينة اللاذقية أمس ٢٥ ضبطا تموينيا منها ١٥ ضبطا عدليا و ١٠ ضبوط عيّنات) و شملت الضبوط المنظمة ٤ ضبوط عدم اعلان عن الاسعار خضار وفواكه و ٤ ضبوط الاعلان بسعر زائد خضار وفواكه و ضبط البيع بسعر زائد خضار وفواكه.

وضبط الإعلان بسعر زائد حبوب و أيضاً ضبط البيع بسعر زائد فروج كما شملت ٣ ضبوط عدم حيازة فاتورة شراء زيت – حبوب و ضبط البيع بسعر زائد معتمد خبز كما تم تنظيم ٥ ضبوط عينات غذائية و ٥ ضبوط عينات غير غذائية وإغلاق ٤ محلات استنادا إلى التعميم رقم ١٣ الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كما تمت معالجة ٥ شكاوي خطية.