25, 03, 2020 - 11:33 مساءً

المهندس حميس: تفعيل فوري لدور لجان الأحياء والمخاتير

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أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا طلب فيه من المحافظين التفعيل الفوري لدور لجان الاحياء والمخاتير لجهة المشاركة في تنفيذ التدابير التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا ووضع التعليمات اللازمة لذلك على مستوى الأحياء.

وشدد المهندس خميس على ضرورة مشاركة لجان الأحياء والمخاتير بكل الوحدات الادارية في تنفيذ هذه التدابير وخاصة فيما يتعلق بمتابعة إجراءات إيصال المواد والمنتجات والخدمات الرئيسة للمواطنين بشكل عاجل واعلام رئاسة مجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة.

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