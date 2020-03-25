هروب الطيار بعد اشتباه بوجود مصابين بـ”كورونا” داخل الطائرة

أسرع طياران هنديان للهرب من نافذة قمرة القيادة في الطائرة التابعة لخطوط طيران “إير آسيا”، بعد أن سمعا عدداً من الركاب يتحدثون عن الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بعد سماعهما حديث الركاب، قرر الطياران الهرب من الطائرة عبر نوافذ قمرة القيادة لتجنب الاختلاط ببقية الركاب وطاقم الطائرة حيث شعرا بالهلع والخوف.

ووفقا لمقطع فيديو نشرته الصحيفة، ظهر أحد الطيارين بعد لحظات من هبوطهم في نيو ديلهي بالهند وهو يهرب من النافذة ويقف على مدرج السلالم بينما يمرر له الآخر الأمتعة من نافذة قمرة القيادة.