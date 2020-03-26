أتاحت المؤسسة العامة للسينما عددا من أحدث إنتاجاتها السينمائية من الأفلام الروائية مجانا عبر منصة فيميو (vimeo).

المؤسسة صرحت بأن المبادرة التي أطلقتها بعنوان “السينما في بيتك” تأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسعيا لنشر الثقافة السينمائية، وحرصا على التواصل الدائم مع محبي السينما.

حيث بين مدير المؤسسة، مراد شاهين، أن من بين أهداف المبادرة المساهمة في تسهيل فترة بقاء الناس في بيوتهم، مضيفا بأن المؤسسة تنطلق بذلك من واجبها الوطني تجاه المجتمع السوري في هذه الفترة الزمنية الدقيقة والحرجة، التي يشكل فيها البقاء في البيت حاجة مجتمعية ووطنية مهمة للغاية.

هذا وستبدأ المؤسسة بعرض فيلمي درب السما، من إخراج جود سعيد، وفيلم أمينة، من إخراج أيمن زيدان.