طهران: تطبيق إجراءات مشددة لأسبوعين للتصدي لفيروس كورونا

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده تسعى للسيطرة على فيروس كورونا من خلال تطبيق إجراءات مشددة تبدأ اليوم وتستمر لمدة أسبوعين، معربا عن أمله بقطع سلسلة انتقال العدوى خلال هذه الفترة.

وقال روحاني في اجتماع اللجنة الاقتصادية الإيرانية: “ظروفنا أفضل من دول عديدة رغم العقوبات المفروضة علينا ولكن نحن بحاجة للحصول على مليار دولار من صندوق التنمية الوطنية لمواجهة الفيروس”.

وأشار إلى أعداد القوات المسلحة الإيرانية “4” ألاف سرير لم يتم استخدام عدد منها حتى الآن، إضافة إلى تحضير جميع أسرة المستشفيات في البلاد، لافتا إلى أن الحكومة اتخذت اليوم قرارا بدعم الأعمال المتضررة شريطة عدم إخراج العمال وتقديم قروض ميسرة في هذا المجال وخلال تنفيذ مشروع العزل الاجتماعي.