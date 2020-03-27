جولة تفقدية لأمين فرع الحزب والمحافظ بحماة

تفقّد الرفيقان المهنّدس أشرف باشوري أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي والمحافظ الدكتور محمد الحزوري واقع عمل الأسواق والمخابز ومنافذ السورية للتجارة ومدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا منعا من انتشاره والحفاظ على سلامة المواطنين.

ودعا الرفيقان إلى ضرورة التقيد بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها الحكومة وخاصة وزارة الصحة والتي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين وعدم انتشار هذه الجائحة ( كورونا ) وانحسارها, مؤكدين على ضرورة ضبط الأسعار ومراقبة الأسواق وإحكام الرقابة عليها ومنع التجمعات على منافذ السورية للتجارة والأفران والمتابعة الميدانية للحالة العامة للشوارع حرصاً على السلامة العامة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد وعدم التعرض للإصابة به.

وفي السياق ذاته، وبحضور المهندس أشرف باشوري أمين فرع الحزب والمحافظ الدكتور محمد الحزوري وقائد شرطة المحافظة اللواء جاسم حمد، ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة معملا لصناعة المعقمات ومواد التجميل في المنطقة الصناعية بحماة.

حيث أكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك زياد كوسا في تصريح لــ” البعث ميديا “انه تم ضبط المعمل المذكور حيث كان يقوم بإنتاج المعقمات والكحول ومواد تجميل تحمل ادعاءات طبية دون الحصول على تراخيص طبية و مواد أولية منتهية الصلاحية والصابون والشامبو إضافة لعبوات كثيرة يتم التلاعب بتاريخ إنتاجها, لافتاً الى أنه تم تنظيم الضبط التمويني بحضور مديرية الرقابة الدوائية بمديرية الصحة وإحالته الى القضاء ومصادرة المواد المخالفة وإتلافها, مبينا انه ستقوم مديرية التجارة الداخلية بمتابعة الإجراءات القانونية الأخرى.

البعث ميديا || حماة – منير الأحمد