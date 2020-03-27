مبادرات أهلية.. توزيع الخبز والسلل الغذائية والصحية والمعقمات في حلب

ضمن الجهود الأهلية للتصدي لفيروس كورونا المستجد قامت العديد من الجمعيات الأهلية في حلب بمبادرات تشاركية وتضامنية لدعم الأسر في عدد من الأحياء الشعبية ، حيث تم توزيع الخبز المجاني والسلل الغذائية وسلل داعمة على الاخوة المواطنين الأكثر حاجة في عدد من الاحياء الشعبية حسب المعايير المتبعة ضمن تدابير وقائية وصحية مشددة (منع الازدحام في المراكز والتعقيم المستمر وارتداء الكمامات والقفازات الصحية ) .

وعلى الصعيد الصحي:

تم تنظيم حملات تعقيم مركزة لمراكز الرعاية الاجتماعية (دور مسنين دور ايتام داركفالة الطفولة لمجهولي النسب

حملات تعقيم للشوارع والمنازل

توزيع معقمات وسلل صحية للاسر الاكثر هشاشة وتم وضع 8 نقاط طبية متنقلة و3 سيارات إسعاف تحت تصرف السيد المحافظ بالتنسق مع مديرية الصحة لاستخدامها في الحالات الطارئة .

كما تم وضع المر اكز المجتمعية المتوزعة في انحاء المدينة والريف ، وصالتين مساحة /300 / متر في حي المارتيني بحاجة لتجهيز لتكون مراكز حجر صحي ، وتأمين 50 الف كمامة و 2000 ليتر من المعقمات .

كما قامت العديد من الجمعيات الأهلية على الصعيد التوعوي: بحملة شاملة على صفحات التواصل الاجتماعي للاجراءات الواجب اتخاذها والاحتياطات اللازمة وتوزيع بروشورات للتوعية على المستفيدين وفي احياء المدينة.

وتأتي هذه الأعمال والمبادرات بالتنسيق مع مجلس محافظة حلب ومديرية الشؤون الاجتماعية وفرع منظمة الهلال الأحمر والحمعيات الأهلية بالمدينة وريف المحافظة ، ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفايروس كورونا.

البعث ميديا|| حلب – معن الغادري