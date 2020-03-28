تجهيز صالة اسعاف جديدة بأجهزة تنفس في مشفى السويداء

ضمن إجراءات مديرية صحة السويداء في التصدي لوباء كورونا افتتحت المديرية عيادة الحرارة الخاصة بفرز المراجعين في المشفى الوطني بالسويداء.

وأكد مدير الصحة الدكتور نزار مهنا أنه تم افتتاح صالة الإسعاف الجديدة في القسم الغربي من المشفى و تم تركيب أجهزة التنفس الالية في أماكن العنايات المشددة المحدثة كما تم تعقيم لأقسام العزل و أصبح المحجر جاهزا لاستقبال المشتبه بهم صحيا.

ولفت مدير الصحة الى أنه يتم التعامل مع كل المبلغ عنهم من أخوتنا القادمين من معابر غير شرعية إلى المحافظة حيث يتم التواصل و بشكل يومي مع المسجلين السابقين منهم لدى مديرية الصحة مع متابعة فريق الكشف الطبي عمله بمعاينة القادمين إلى المحافظة عند مركز الصورة الكبيرة الصحي بوجود أطباء مختصين

وختم مدير الصحة: ان كل هذه الإجراءات تهدف إلى تطويق إمكانية الإصابة بكورونا و تجنب العدوى و السراية و الاستعداد للتصدي له عندما تقتضي الحاجة لا سمح الله موكدا انه لغاية اليوم لا يوجد حالات مسجلة لدينا .

وأهاب د. مهنا بأبناء المحافظة الإستمرار في تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة بالتزام المنازل و تجنب التجمعات و العناية بالنظافة الصحية و حضر التجول بالساعات المعينة.

البعث ميديا || السويداء – رفعت الديك