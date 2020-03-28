وفاة ٦ أشخاص جراء الفيضانات في الرقة

ومن جانب آخر شهدت محافظة الرقة للمرة الثانية على التوالي وبفاصل زمني بسيط هطولاً غزيراً للأمطار ولاسيما في عمق البادية.

ويصعب هناك تقدير كميات الامطار من مصادر رسمية إلا ان نزول مياه الامطار عبر الأودية والمسيلات، أدى إلى تشكيل سيول جارفة باتجاه القرى، والمواقع السكنية كان اخطرها ماحصل في الوادي العميق الذي يفصل قرية العكيرشي عن قرية صفين .

وتسببت شلالات المياه الهادرة إلى جرف عدد من الاشخاص و وفاة ستة أشخاص بينهم طفلين بعمر ٥ و ٧ سنوات.

وكانت قد وصلت بعض الجثث إلى الريف الشرقي المحرر عبر نهر الفرات، حيث قام المحامي العام بالرقة المستشار خليل العيدان والمحامي محمد الزعيتر رئيس مجلس محافظة الرقة والطبيب الشرعي بالكشف على الجثة الواردة إلى مستوصف السبخة، والقيام بالاجراءات اللازمة وتسليمها إلى ذويها.

وبذلك ادت الفيضانات إلى الحاق ضررا كبيرا في طريق عام الرقة – دير الزور قرب قرية العكيرشي كونه يشكل ممرا لعبور المياه باتجاه نهر الفرات من خلال العبارات التي يتوضع عليها جسم الطريق.

البعث ميديا || الرقة – حمود العجاج