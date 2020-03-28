المجلس العلمي الفقهي يقدم اجتهادا فقهيا وفتوى بشأن حكم الزكاة خلال أزمة كورونا

قدم المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف اجتهاداً فقهياً هاماً وأصدر فتوى بشأن حكم الزكاة خلال أزمة كورونا.

وأشار المجلس العلمي الفقهي إلى أنه يجوز في هذه الظروف الاستثنائية تعجيل إخراج الزكاة قبل تمام الحول لمن يملك النِّصَاب المحدد في تفاصيل الفتوى.

وأضاف المجلس : “يُطلَب من الأغنياء وأصحاب الأموال إخراج الصدقات والمساعدات بكافة أشكالها في هذه الظروف وعدم الاكتفاء بالزكاة المفروضة”.

وأكد المجلس أن الأولوية في هذه الظروف تكون بالنسبة لإخراج الصدقات لدعم القطاع الصحي وتوفير مستلزماته.

وأردف المجلس : “يجوز في زكاة عروض التجارة أن تكون من عين هذه العروض ، فتجار المواد الغذائية والسلع الضرورية لهم أن يخرجوا زكاتهم من نفس هذه السلع”.

وأوضح المجلس أنه من يعمل بالمياومة ولايملك النِّصَاب تجوز له الزكاة خاصة أنه توقف عن العمل.