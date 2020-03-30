في ظل انتشار “كورونا”…ظريف ينتقد استمرار النهج الأحادي والسير وراء المصالح السياسية

انتقدت طهران استمرار النهج الأحادي المنفلت والسير وراء المصالح السياسية في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة على “انستغرام”: “إذا لم يستطع تفشي فيروس كورونا في العالم وقف سياسة اللهاث وراء المغانم السياسية والأحادية المنفلتة فإن العالم والقيم الأخلاقية ستفشل مرة أخرى” مشيرا إلى أن العالم اليوم يحارب تحديا مشتركا.

ودعا ظريف لتكثيف الجهود من أجل نجاح الجهود العالمية للقضاء على فيروس “كورونا”، منوها بأن المواجهة مع هذا الفيروس هي حملة إنسانية وأن تعطيل هذه الحملة غير أخلاقي.

وأضاف ظريف: أن النظام الصحي والمواطنين والحكومة الإيرانية يخوضون المواجهة مع كورونا كما هو الحال في أوروبا والولايات المتحدة، لكن ما يضاعف معاناة الإيرانيين ويقيد الخيارات في إدارة الأزمات هو الحظر المفروض على شراء المعدات واللوازم الطبية لمواجهة هذا الفيروس.