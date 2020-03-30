القيادة المركزية للحزب تصدر قرارات تشكيلات الشعب الحزبية

قرار رقم /1858/ بتشكيل الشعب الحزبية في فرع دمشق

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /141/ تاريخ 25/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع دمشق بجلستيها رقم /8-10/ تاريخ 21-23/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع دمشق وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع دمشق وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم: 1 – شعبة المدينة الأولى:

1- محمد شادي حكمت الخيمي أميناً للشعبة 2- باري حسام منصور عضواً 3- معين محمود ريّا عضواً 4- لين حسين الديريعضواً 5- حلا محفوض مقصود عضواً 6- نغم شحيدة عليا عضواً 7- بهاء الدين زكي مرزوق عضواً 2 – شعبة المدينة الثانية:

1- ميشيل جميل الحداد أميناً للشعبة 2- زياد فؤاد إبراهيم قربان عضواً 3- بركات سمعان البركات عضواً 4- كامل سليمان البشارة عضواً 5- أحمد محمد كامل كريم عضواً 6- سميّا خالد الصدقة عضواً 7- لين حسين حديد عضواً 3 – شعبة المدينة الثالثة:

1- فهد عبدالله العسّه أميناً للشعبة 2- خلف حسين حسين عضواً 3- فريد محمد العبد الرحيم عضواً

4- علي ثابت جديد عضواً

5- عبد الله خلف الحسن عضواً 6- عبد الفتاح محمد رفيق شاويش عضواً 7- أشواق عبد الهادي بكداش عضواً 4 – شعبة المدينة الرابعة:

1- محمد حسان جميل اللوجي أميناً للشعبة 2- تغريد إسماعيل ديوب عضواً 3- أحمد محمد محمد الكردي عضواً 4- سامر علي حداد عضواً 5- هيثم شوكت داغستاني عضواً 6- حسناء بدر محمد عضواً 7- موريس سليم حداد عضواً 5 – شعبة المدينة الخامسة:

1- خلود مطيع عدره أميناً للشعبة 2- أحمد محي الدين الدمشقي عضواً 3- جمال سليمان البشارة عضواً 4- أنس أنور مارديني عضواً 5- محمد فايز أحمد قدورة عضواً 6- هاشم جابر عيسى عضواً 7- أحمد يوسف غنوم عضواً 6 – شعبة العمال الأولى:

1- أحمد كامل مهنا أميناً للشعبة 2- غسان تركي ذبيان عضواً 3- وحيد حسين برهوم عضواً 4- جهيدة تركي حميدة عضواً 5- جبران يوسف شلهوب عضواً 6- أمجد علي محمد عضواً 7- لينا محمد نور الجوخدار عضواً 7 – شعبة العمال الثانية:

1- محمد مقبل العمري أميناً للشعبة 2- محمد زياد أنور عرنوس عضواً 3- زياد علي جمعة عضواً 4- عبد الكريم وليد العك عضواً 5- عبد الله محمود مقداد عضواً 6- برصوم عيسى عبود عضواً 7- هناء جبر حمود عضواً 8 – شعبة الخدمات الأولى:

1- محسن إبراهيم مخلوف أميناً للشعبة 2- حيدرة حسين إبراهيم عضواً 3- طلال رمضان خضر عضواً 4- حسنين محمد علي عضواً 5- محمد نذير إبراهيم بدران عضواً 6- حيدر عبد الرحيم عيد عضواً 7- ميليا محمود أحمد عضواً 9 – شعبة الخدمات الثانية:

1- أيهم محي الدين عيسى أميناً للشعبة 2- زهير جريس دحدل عضواً 3- زينب منير قاسم عضواً 4- جلنار محمد الشيخ علي عضواً 5- أديب رشيد السيد عضواً 6- محمود إبراهيم صالح عضواً 7- محمد فراس عبد الله النبهان عضواً 10 – الشعبة الاقتصادية:

1- صفاء مطيع ناصر أميناً للشعبة 2- علا ممدوح ياسين عضواً 3- فراس عبد الله زكرياعضواً 4- محسن صافي حمودي عضواً 5- جمال نظمي فلوح عضواً 6- نضال عبد الحفيظ المهنا عضواً 7- غانم عبد اللطيف ياسين عضواً 11 – الشعبة المركزية:

1- عادل خضر رمضان أميناً للشعبة 2- بتول محمد محمد عضواً 3- دلال ماجد هاشم عضواً 4- نهاد محمود شحادات عضواً 5- عماد عدنان جلول عضواً 6- صلاح محمود ونوس عضواً 7- أيمن نظير الأخرس عضواً 12 – شعبة المحاربين القدماء:

1- خليل مرشد ونوس أميناً للشعبة 2- أحمد فواز أكرم الفوال عضواً 3- غسان جودت قضماني عضواً 4- سابا شحادة الحلو عضواً 5- محمد علي يوسف اللحام عضواً 6- جهاد محمد صطيف عضواً 7- مانيا أحمد شقيرة عضواً

ريف_دمشق

قرار رقم /1859/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع ريف دمشق بجلستها رقم / 7 / تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع ريف دمشق وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع ريف دمشق وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم: 1 – شعبة التل:

1- أحمد محمد دياب ميرو أميناً للشعبة 2- زكريا بكري شلهوم عضواً 3- حسن مسعود مسعود عضواً 4- علي أسعد شلهوم عضواً 5- خضر إبراهيم الحلو عضواً 6- أمجد فضيل حسن عضواً 7- عائشة جمعة سوسق عضواً 2 – شعبة دوما الأولى:

1- صالح محمد علي صادقة أميناً للشعبة 2- جواد أحمد العبد الله عضواً 3- علي محمد أحمد عضواً 4- ديانا ميشيل جبلي عضواً 5- إسماعيل محمد القدموسي عضواً 6- بشير إبراهيم يونس عضواً 7- علاء محمد سليمان عضواً 3 – شعبة دوما الثانية:

1- نبيل محمد دياب الميدعاني أميناً للشعبة 2- فارس عبد الجليل سرحان عضواً 3- نور الدين نصوح الكيلاني عضواً

4- زهرة عبد الكريم عوض عضواً

5- عصام حسين نايفة عضواً 6- علاء الدين ممدوح القصيف عضواً 7- جيهان محمد غنيم نايفة عضواً 4 – شعبة الزبداني:

1- عماد إبراهيم التيناوي أميناً للشعبة 2- حسين محمد حسين عضواً 3- حمزة ضاهر عباس عضواً 4- عصام حسين البقاعي عضواً 5- مسعود يحيى الفلاح عضواً 6- سمير خليل عيد عضواً 7- سمر فائز حسن عضواً 5 – شعبة الغوطة الشرقية:

1- بشير خليل هزاع أميناً للشعبة 2- جمال الدين ياسين القالش عضواً 3- عبد الكريم بركات الحسان عضواً 4- قمر عثمان برغلة عضواً 5- فادي نديم الدكاك عضواً 6- صفاء عمر أرحيم عضواً 7- معتصم مصطفى المصري الشهير بالحرستاني عضواً 6 – شعبة الغوطة الغربية:

1- فواز هاني عبد النبي أميناً للشعبة 2- محمد عمرو إبراهيم صادقة عضواً 3- نبال إبراهيم حبيب عضواً 4- عصام فندي الصوص عضواً 5- طعمة يوسف رزق عضواً 6- محمد جمال كربوج عضواً 7- موفق أحمد سعد عضواً 7 – شعبة قدسيا:

1- خالد جمال يوسف أميناً للشعبة 2- محمد هيثم سرور عضواً 3- يوسف بشير صفية عضواً 4- محمد أنس ياغي عضواً 5- محمد سهيل الكردي عضواً 6- خلدون محمد نصوح عامر عضواً 7- مزين محمد حسن حليمة عضواً 8 – شعبة قطنا:

1- أسامة فيصل مال أميناً للشعبة 2- حمزة فارس النبواني عضواً 3- شادي محمود دويبة عضواً 4- علي حسين العبد الله عضواً 5- سميرة محمد نبعة عضواً 6- فراس قاسم عسراوي عضواً 7- هناء ياسر وهبة عضواً 9 – شعبة القطيفة:

1- فاطمة حسين كريزان أميناً للشعبة 2- علي مصطفى ليلا عضواً 3- أنس خالد الشيخ عضواً 4- فواز محمد صخر عضواً 5- نده إبراهيم أحمد علي عضواً 6- ماجد إليان وهبي عضواً 7- راني عبد الرزاق الدبس عضواً 10 – شعبة الكسوة:

1- إحسان عبد القادر البزال أميناً للشعبة 2- خالد جبر القريان عضواً 3- هلال حسين العبد الله عضواً 4- بلال سلمان السويلم عضواً 5- ثامر خلف النادر عضواً 6- سمية عبده عوض عضواً 7- فراس أحمد فرواتي عضواً 11 – شعبة النبك:

1- رضوان محمد أبو سن أميناً للشعبة 2- علي عبد الله نقشه عضواً 3- محمد خالد علوش عضواً 4- رضا عبد الرزاق معاد عضواً 5- عزات عبد الله سيف الدين عضواً 6- مصطفى بهجت الهدر عضواً 7- رندا محمد زحيمان عضواً 12 – شعبة يبرود:

1- حسين محمود نوح أميناً للشعبة 2- فاطمة عبد الرزاق حيدر عضواً 3- منيرة شبلي رومية عضواً 4- حسين حمزة عبد الوهاب عضواً 5- علي عمر عنقا عضواً 6- عبد الرحمن مسعود خلوف عضواً 7- مهران جورج جبلي عضواً 13 – شعبة المحاربين القدماء:

1- عدنان محمد الدراوشة أميناً للشعبة 2- حسين محمد حمادة عضواً 3- غسان جرجس حتويك عضواً 4- راغب محمد جنيد عضواً 5- جودت صقر الدكر عضواً 6- هائل خير بيك خير بيك عضواً 7- بسام سالم عبيد عضواً

جامعة دمشق

قرار رقم /1860/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع جامعة دمشق بجلستها رقم /7/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، حول حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة دمشق

وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة دمشق وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – الشعبة الأولى:

1- وضاح حسين نوفل أميناً للشعبة

2- سارة محمد أمين السباهي عضواً

3- نور محمد نصر عضواً

4- عبد المجيد عبدو مهنا عضواً

5- أحمد حميدي الصوان عضواً

2 –الشعبة الثانية:

1- عبد الوهاب محمود شهلا أميناً للشعبة

2- رغيد حسن حسن عضواً

3- محمد نبيل قاسم الحوشان عضواً

4- آلاء محمد سمير الشيخ محمد عضواً

5- محمد ربيع عدنان ريحاوي عضواً

3 – الشعبة الثالثة:

1- د. محمود أحمد حديد أميناً للشعبة

2- زينب زهير جنود عضواً

3- نادر أحمد عبيد عضواً

4- د. سحر أحمد العطار عضواً

5- د. غادة ناظم الدهيمعضواً

4 – الشعبةالرابعة:

1- خولة زيد البشارة أميناً للشعبة

2- عزيز غدير موسىعضواً

3- جعفر نزار محمد عضواً

4- ميادة توفيق ديب عضواً

5- أشرف محمد فاضل عضواً

4 – الشعبةالخامسة:

1- جيفارا أحمد الشفيري أميناً للشعبة

2- روابي زياد صفا عضواً

3- ميس علي سويدان عضواً

4- عبد العزيز علي عضواً

5- ريما نضال غريزي عضواً

القنيطرة

قرار رقم /1861/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع القنيطرة بجلستها رقم / 14 / تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع القنيطرة

وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع القنيطرة وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 –الشعبة الأولى:

1- راشد يوسف خليل أميناً للشعبة

2- محمد حميد حسين عضواً

3- علي محمود الفاعوري عضواً

4- أحمد خالد شتيوي عضواً

5- خالد إسماعيل مطلق عضواً

6- فيصل سلامة ذياب عضواً

7- انعام موسى الخرساوي عضواً

2 –الشعبة الثانية:

1- حسين أحمد عسكر أميناً للشعبة

2- نور الهدى يوسف يحيى عضواً

3- وسيم حسن قعيري عضواً

4- صايل يوسف الطحان عضواً

5- قاسم محمد الخطيب عضواً

6- عبد الله عثمان الظاهر عضواً

7- باسل رفعت قنص عضواً

3 –الشعبة الثالثة:

1- خلدون فارس الأحمد أميناً للشعبة

2- صفاء رياض إسماعيل عضواً

3- خالد عبد العزيز الخياط عضواً

4- شادي غسان الصالح عضواً

5- محمد أمين عدنان بدر عضواً

6- فؤاد سليم مرعي عضواً

7- مريم نقولا حداد عضواً

4 –شعبة الخطوط الأمامية:

1- ذيبان علي عرنوس أميناً للشعبة

2- يامن محمد جمال السعيد عضواً

3- وليم فاضل الطويل عضواً

4- محمد عويد محمد عضواً

5- مروان محمد عرابي عضواً

6- زينب ظاهر إبراهيم عضواً

7- وسيم عزمي حاج أحمد عضواً

5 – شعبة القنيطرة:

1- صلاح محمد العبد الله أميناً للشعبة

2- علي عقلة خليفة عضواً

3- محمد عبد المجيد محمد عضواً

4- جمال محمد الأحمد عضواً

5- علاء غصاب السودي عضواً

6- فاعور أحمد الزامل عضواً

7- زينا أنيس رحال عضواً

6 – #شعبة المحاربين القدماء:

1- محمد علي محمد أميناً للشعبة

2- وهبي حسن حسون عضواً

3- محمد بشار عمر عضواً

4- رياض سعد أحمد عضواً

5- زهير سليم العاص عضواً

6- ياسر علي نصار عضواً

7- عثمان صبري النمر عضواً

درعا

قرار رقم /1862/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع درعا بجلستها رقم / 2 / تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع درعا وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع درعا وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – شعبة مدينةدرعا:

1- عصام نظمي المسالمة أميناً للشعبة

2- عبد الله بسام السويدان عضواً

3- فيروز ذيب العيد عضواً

4- أيهم ناصر المستريحي عضواً

5- شواخ حسن علوه عضواً

6- منير أحمد السويدان عضواً

7- مروان خلف محاميد عضواً

2 – شعبة ريف درعا:

1- عماد رزق الراضي أميناً للشعبة

2- صلاح غالب الكفري عضواً

3- مرادي عبد الكريم خضر عضواً

4- سها محمود الزعبي عضواً

5- محمد صبحي بركات عضواً

6- زكي محسن المصري عضواً

7- ذياب جمعة إبراهيم عضواً

3 – شعبة إزرع:

1- خلدون محمد الزعبي أميناً للشعبة

2- سندس عبده الأسعد عضواً

3- إبراهيم عبد الله البلخي عضواً

4- محمد مقبل الحريري عضواً

5- مارلين نايف العامود عضواً

6- خالد سليمان السلامات عضواً

7- رامي عيسى النصر الله عضواً

4 – شعبة نوى:

1- سلوان يوسف الجندي أميناً للشعبة

2- إسماعيل إبراهيم العمارعضواً

3- فريد محمد العمارين عضواً

4- صافي محمد الدخل الله عضواً

5- عبد الإله فوزي الفضيل عضواً

6- أكرم حسن الشولي عضواً

7- رؤى عبد الكريم الجباوي عضواً

5 – شعبة الصنمين:

1- حابس حسن الغصين أميناً للشعبة

2- محمد نبيل العتمة عضواً

3- ماهر محمد النابلسي عضواً

4- خالد تركي العودة عضواً

5- يوسف علي المحمد عضواً

6- ماجد محمد العواد عضواً

7- ربا ضيف الله الخلاف عضواً

6 – شعبة الشجرة:

1- حسني سالم العبيدات أميناً للشعبة

2- محمد قاسم السليمان عضواً

3- فاتن محمود المحمدعضواً

4- جميل عبد الله العبد الله عضواً

5- محمد طلب الحسين عضواً

6- عياد حسين محسن عضواً

7- عدنان عناد المصريعضواً

7 – شعبة اليرموك:

1- وليد مصطفى الحمصي أميناً للشعبة

2- بسام محمد الحشيش عضواً

3- منزل عمر المنزل عضواً

4- وائل ناصر الناصر عضواً

5- أحمد خالد أبو نقطة عضواً

6- أنور محمد سعيد الزعبي عضواً

7- هزار محمد صبيح عضواً

8 – شعبة بصرى الشام:

1- نبيل منصور مهدي أميناً للشعبة

2- محمود منصور الخوالدة عضواً

3- سعيد محمد عياش عضواً

4- حسن ذياب المقداد عضواً

5- قاسم محمد ظاهر عضواً

6- خالد محمد الباير عضواً

7- وسام شاهر القاسم عضواً

9 – شعبة المحاربين القدماء:

1- عدنان فايز الزعبي أميناً للشعبة

2- فهمي حامد الفشتكي عضواً

3- واثق هلال الحاتم عضواً

4- مصلح فندي المحمد عضواً

5- محمود عبد الله المحمود عضواً

6- منتهى عبد المجيد العمرا عضواً

7- غالب أحمد النابلسي عضواً

السويداء

قرار رقم /1863/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع السويداء بجلستها رقم /2/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع السويداء وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع السويداء وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – شعبة المدينة:

1- سماح مهنا السلمان أميناً للشعبة

2- عماد كمال قطيش عضواً

3- طارق فريز الداهوك عضواً

4- مأمون محمود نعيم عضواً

5- مازن صالح عماشة عضواً

6- ذيب علي رضوان عضواً

7- كنان جورج العسافين عضواً

2 – شعبة المركز الغربية:

1- منيب سالم الحسين أميناً للشعبة

2- عهد عادل موال عضواً

3- فؤاد فهد الشاطر عضواً

4- سلمان عادل الغاوي الشعراني عضواً

5- زياد محمد عزام عضواً

6- ليلى عز الدين أبو فخر عضواً

7- بسام فؤاد زغيب عضواً

3 – شعبة المركز الشرقية:

1- عدنان فارس اشتي أميناً للشعبة

2- بشار جادو نصار عضواً

3- حسن يوسف حديفة عضواً

4- عاطف سليمان الشاعر عضواً

5- فينوس وجيه العربيد عضواً

6- نهى حسن الأعوج عضواً

7- ماجدة فوزات غانم عضواً

4 – شعبة شهبا:

1- أميل مكارم مكارم أميناً للشعبة

2- عبد الجليل سالم عماشة عضواً

3- فرحان غوطان الهوارين عضواً

4- ماجدة فوزات صالحة عضواً

5- معضاد متروك أبو حسون عضواً

6- فؤاد ثليج عامر عضواً

7- ألفت معين الحلبي عضواً

5 – شعبة القريا:

1- مهند معذى العوام أميناً للشعبة

2- وضاح عماد غبرة عضواً

3- زمرد سالم زيتونة عضواً

4- شبلي أسد الصفدي عضواً

5- أساما أسد السلامة عضواً

6- حسن يحيى الهادي عضواً

7- فرحان صياح اللابد عضواً

6 – شعبة صلخد:

1- مروان صابر جابر أميناً للشعبة

2- هدى يوسف زرقطة عضواً

3- تركي نعمي أبو مغضب عضواً

4- ياسر حسين الجرمقاني عضواً

5- وهب سعيد وهب عضواً

6- نزار كرم الله أبو شاهين عضواً

7- جمال شكيب فرحات عضواً

7 – شعبةالمحاربين القدماء:

1- كمال خليل عربي أميناً للشعبة

2- عماد سلمان حرب عضواً

3- صالح محسن عامر عضواً

4- نايف عادل شيا عضواً

5- عادل هزاع أبو خير عضواً

6- غسان حسين فياض عضواً

7- حمود سلامة عربي عضواً

8 – شعبة التعليم العالي:

1- د. صقر حليم الغضبان أميناً للشعبة

2- رندة عطا الخطيب عضواً

3- رامي غسان أبو سمرة عضواً

4- د. زياد أحمد سلوم عضواً

5- إسماعيل جاد الله العيسمي عضواً

حماة

قرار رقم /1865/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع حماة بجلستها رقم /2/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب

التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حماة

وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حماة وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – شعبةالمدينة:

1- عامر عمر خموسية أميناً للشعبة

2- صفاء علي القيمة عضواً

3- أيمن عبد الناصر دقاق عضواً

4- عامر علي نوير عضواً

5- بسام أحمد طه عضواً

6- عبد العزيز عبد المجيد شومل عضواً

7- مجيد عادل برشيني عضواً

2 – شعبة العمال:

1- محمد محمود سوتل

أميناً للشعبة

2- ديانا حمدو نجمةعضواً

3- خالد فارس قاروط

عضواً

4- آلان سهيل الديب عضواً

5- الطيب فيصل اليونس عضواً

6- محمد جمعة عمر تفتنازيعضواً

7- محمد مصطفى العوض عضواً

3 – شعبة التعليم العالي:

1- شكرية فايز حقي أميناً للشعبة

2- محمود محمد الخليل عضواً

3- ماهر محمد الحسين عضواً

4- أمين جمعة عاشور عضواً

5- أسامة محمد تقلا عضواً

4 –شعبة المحاربين القدماء:

1- موفق حسن شحيمة أميناً للشعبة

2- رامز يوسف هابيلعضواً

3- حافظ أحمد دراجعضواً

4- إبراهيم محمد برهوم عضواً

5- غازي منير عياش عضواً

6- هدوة محمد بصو عضواً

7- عيسى إلياس الرحيل عضواً

5 – شعبة الريف:

1- حكمة عيسى الإبراهيمأميناً للشعبة

2- بلال جمعة سليمان عضواً

3- نوال عبد الله عثمانلي عضواً

4- أيمن محمد كلخة عضواً

5- جمال الدين محمود الإبراهيم عضواً

6- أيمن قاسم خلوف عضواً

7- نبيل جرجس نونو عضواً

6 – شعبة صوران:

1- علي ناصر فرقش أميناً للشعبة

2- فاطمة أسعد الشيخ عضواً

3- محمد عبد القادر أبو كشتو عضواً

4- محمد فارس عبد الرحمن عضواً

5- إياد أحمد العبد الله عضواً

6- مصطفى رضوان علوش عضواً

7- أنس تركي أبو جدعان عضواً

7 – شعبة محردة:

1- حازم إلياس الشيخأميناً للشعبة

2- فاتن جميل زحلوق عضواً

3- أحمد إبراهيم إبراهيم عضواً

4- عبد الكريم أحمد الجمالعضواً

5- هاني عيسى دخيخ عضواً

6- ياسر غازي ملحم عضواً

7- محمد حسن منصور عضواً

8 – شعبة الغاب:

1- شريف صالح حمودي أميناً للشعبة

2- إيمان عبد الرحيم معروف عضواً

3- فؤاد علي عقلعضواً

4- بسام علي فاتي عضواً

5- حسام فادي الصوص عضواً

6- عبد الناصر عبد الله جنيد عضواً

7- سمير بديع نعمة عضواً

9 – شعبة مصياف:

1- علي محمود العدي أميناً للشعبة

2- حمزة محمد سليمانعضواً

3- أسد عيسى إبراهيم عضواً

4- يامن مظهر سلمان عضواً

5- أنيسة نور الدين سليمان عضواً

6- سهيل جرجي عاصي عضواً

7- ثائر أحمد الحرك عضواً

10 – شعبة سلمية:

1- عبد الكريم إبراهيم الشيحاوي أميناً للشعبة

2- محمد حسن جفول عضواً

3- ياسر خالد المحمود عضواً

4- أحمد شريف الجردي عضواً

5- أريج سليمان شاهين عضواً

6- منذر خضر الصالح عضواً

7- بسام محمد قنوع عضواً

حمص

رقم /1864/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع حمص بجلستها رقم /3/ تاريخ 21/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 22/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حمص وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حمص وإعادة تشكليها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1- شعبة المدينة الأولى:

1- عبد المؤمن سليم القشلق أميناً للشعبة

2- محمد عبد الهادي العبد الله عضواً

3- خضر نعيم الشلبي عضواً

4- يحيى بركات كنيارعضواً

5- جويدا ميخائيل ثلجةعضواً

6- طارق محمد الخضر عضواً

7- عبد الله إحسان البواب عضواً

2– شعبة المدينة الثانية:

1- عارف خالد الشيخ أميناً للشعبة

2- أيمن أحمد إبراهيم عضواً

3- محمد حبيب عباس عضواً

4- لودي إبراهيم عيسى عضواً

5- ناهض فايز الطرشة عضواً

6- بشار إبراهيم الخضر عضواً

7- غيثاء حسن الخطيب عضواً

3– المدينة الثالثة:

1- نادر عيسى حمدوش أميناً للشعبة

2- منتجب علي حجيرة عضواً

3- لودي محمد دردر عضواً

4- تمارا محمد وليد كولك عضواً

5- طلال خضر البوظة عضواً

6- مالك بهيج بربر عضواً

7- تمام محمود معروفعضواً

4– شعبة التربية:

1- شعبان عبدو الحسن أميناً للشعبة

2- باسل جميل الشهدا عضواً

3- فؤاد اسكندر عاصي عضواً

4- خالد يوسف جنيات عضواً

5- نجوى إبراهيم السموني عضواً

6- عبد الناصر عبد اللطيف الطالب عضواً

7- محمد زكريا مصعب العكام عضواً

5– شعبة المركز الأولى:

1- بشرى مطانس سمعان أميناً للشعبة

2- سائر نصر خضور عضواً

3- أحمد محمد الإبراهيم عضواً

4- رضا محمد علي عضواً

5- غياث شبعان الشمه عضواً

6- علي كامل برهوم عضواً

7- عبد الحميد نايف عودة

عضواً

6– شعبة المركز الثانية:

1- صلاح محمد الخالد الأقرع أميناً للشعبة

2- منذر حسن الحمادي الكوسا عضواً

3- وفيق محمود الجوراني عضواً

4- تحفة مخائيل عاد عضواً

5- تركية محمد الخالد إبراهيم عضواً

6- خالد محمد الضاهر عضواً

7- سعيد نجيب الديري عضواً

7– شعبة الشهيد باسل الأسد:

1- عيسى سعيد السليمان أميناً للشعبة

2- سليمان أحمد حمدانعضواً

3- محمد شعبان المرعي عضواً

4- جميلة سليمان السليم عضواً

5- نزار يحيى يونس عضواً

6- عيسى جرجس سلوم عضواً

7- طالب رسول شنو عضواً

8– شعبة المخرم:

1- مأمون أحمد الجوراني أميناً للشعبة

2- ردينة محمد الناصر عضواً

3- ماريه محمد القبه عضواً

4- يحيى عزو العقلا عضواً

5- محمد عبد الله الخطيب عضواً

6- شادي علي الحسينعضواً

7- عامر رافع شعبان عضواً

9– شعبة تلكلخ:

1- محمد خالد الخالد أميناً للشعبة

2- إبراهيم رمضان جعلوك عضواً

3- حسين علي خليل عضواً

4- أديب نبيل سلوم عضواً

5- محمد عارف العلي عضواً

6- إبراهيم علي إدريسعضواً

7- هالة جرجي سلوم عضواً

10– شعبة المحاربين القدماء:

1- فاتح جاسم دربولي أميناً للشعبة

2- صالح شعبان النقري عضواً

3- إبراهيم عيسى عبيدو عضواً

4- حسن سليمان جامع عضواً

5- محمد حسين الوعري عضواً

6- راسم نجيب عربش عضواً

7- قاسم يونس علي عضواً

11– شعبة القصير:

1- بدر الدين محمود رعد أميناً للشعبة

2- إلياس نخلة وهبي عضواً

3- ثناء محمد العليعضواً

4- ساطع منيب كاسوحة عضواً

5- سميح بديع الليوس عضواً

6- محمد حميد أيوب عضواً

7- رئيف علي زينة عضواً

12 – شعبة شين:

1- أحمد حبيب حمدان أميناً للشعبة

2- جوزيف ميخائيل أسعد عضواً

3- درويش محمد درويش عضواً

4- رئيف عبد الله علي عضواً

5- أحمد رضوان الناصر عضواً

6- أحمد يوسف عودة عضواً

7- ولاء ماجد هزيم عضواً

13 – شعبة القريتين:

1- سعاد مطانس فرح أميناً للشعبة

2- مضر عطا الله شعيا عضواً

3- خالد فخري شبلخ عضواً

4- نايف محمد سعيد السلامة عضواً

5- غسان عقيل الدراوشة عضواً

6- مضر محمد العبد الله عضواً

7- حسان قاسم العباس عضواً

14 – شعبة تدمر:

1- زكي ضاهر العليوي أميناً للشعبة

2- أمل عبد القادر جوهر عضواً

3- فواز أسعد محمدعضواً

4- محمد حسن عايد عضواً

5- بلال مصطفى المفرج عضواً

6- زياد عبيد الصغير عضواً

7- فاطمة أحمد السليم عضواً

15– شعبة الرستن:

1- محمد مصطفى مروان أميناً للشعبة

2- أحمد محمد سليم سبسبي عضواً

3- مصلح شحادة الدغيلة عضواً

4- عبد الحكيم محمد السرميني عضواً

5- ميادة عبد الهادي العبد الله عضواً

6- عبد الله يوسف هدلة عضواً

7- سامي يوسف المنصور عضواً

ادلب

قرار رقم /1870/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع إدلب بجلستها رقم /10/ تاريخ 21/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع إدلب وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع إدلب وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – شعبة معرة النعمان:

1- علي قاسم معراوي أميناً للشعبة

2- تركي ناصر الداعوس عضواً

3- ثناء أسعد الصالح عضواً

4- ماهر قدور العبود عضواً

5- محمد أحمد الإسماعيل عضواً

6- علا مصطفى رحمون الصيادي عضواً

7- جهاد عبد المجيد الفرحاتعضواً

2 – شعبة المدينة:

1- محمد سليمان معاز أميناً للشعبة

2- حسن مصطفى جبارة عضواً

3- نجيبة أحمد عصفور عضواً

4- محمد رضا أحمد شعار عضواً

5- مصطفى محمد مندورة عضواً

6- محمد محمد يحيى عموري عضواً

7- موفق ناصر ناصر الدين عضواً

3 – شعبةحارم:

1- أكرم محمد كابي أميناً للشعبة

2- مصطفى جميل سجيع عضواً

3- جمال أحمد العليان عضواً

4- أنور أحمد محمود عضواً

5- جميلة أحمد غزال عضواً

6- مرعي حسن عثمان عضواً

7- إبراهيم مصطفى رزوق عضواً

4 – شعبة أريحا:

1- محمد فهد بكور الصوص أميناً للشعبة

2- نضال محمد طاهر حلبية عضواً

3- إبراهيم عبد الرحمن كروم عضواً

4- يوسف برهو خليفة عضواً

5- أمين علي جطل عضواً

6- محمود طاهر ماجوج عضواً

7- لبابة يحيى الحمود عضواً

5 – شعبة المنطقة:

1- بلال أحمد الأحمد أميناً للشعبة

2- عباس ديبو طحان عضواً

3- رهام محمد فاتح شريف عضواً

4- أسامة محمد الهلال عضواً

5- بيان مزيد الشيخ عضواً

6- عبيدة نهاد غالية عضواً

7- أحمد عمر الطه عضواً

6 – شعبة خان شيخون:

1- حسين حسن حاج علي أميناً للشعبة

2- كسار نور الدين نجم عضواً

3- نور الدين خالد درباس عضواً

4- عبد الكريم علي العرنوس عضواً

5- ميساء غالب نجار عضواً

6- حسام خالد حلوم عضواً

7- إبراهيم عبد المحسن قدح عضواً

7 – شعبة سراقب:

1- يوسف محمود الخلف أميناً للشعبة

2- عبد الخاق قاسم سرجاوي عضواً

3- خالد عبد الغفور الصطوف عضواً

4- محمد حمود العلكو عضواً

5- عائشة إبراهيم الشحود عضواً

6- عبد إبراهيم اليوسف عضواً

7- عزات محمد الخليل عضواً

8 – شعبة سلقين:

1- فرغانة عبد الرحمن الخطيب أميناً للشعبة

2- طلال علي قاضي عضواً

3- عبد الحميد إبراهيم استانبولي عضواً

4- مصطفى عبد الخالق يسين عضواً

5- حمدي محمد رشيد نبهان عضواً

6- حسين حسن الحسين عضواً

7- محمد حسين هشوم عضواً

9 – شعبة كفر تخاريم:

1- خالد أحمد بدوي أميناً للشعبة

2- علا شكري كيالي عضواً

3- محمد كامل نجار عضواً

4- زياد أحمد الأحمد عضواً

5- عبد القادر بياطسي عضواً

6- رافع أسد أسد عضواً

7- مؤيد يحيى بكور عضواً

10 – شعبة جسر الشغور:

1- عبد الناصر مصطفى مبارك أميناً للشعبة

2- يامن مخلص راعي عضواً

3- نادر سليم أبو أحمدعضواً

4- محمد سليمان قسوم عضواً

5- رشا خليل استيفان عضواً

6- مدين سالم مصطو عضواً

7- راسم محمد حازم سيجري عضواً

اللاذقية

قرار رقم /1868/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع اللاذقية بجلستها رقم / 2 / تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع اللاذقية وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع اللاذقية وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 –شعبة المدينةالأولى:

1- خالد حسن علبي أميناً للشعبة

2- نزار أحمد علي عضواً

3- دعاء أكرم غانم عضواً

4- مازن أحمد علي عضواً

5- أسامة منير إبراهيم عضواً

6- سامي موريس دكر عضواً

7- محمد زياد أدهم عضواً

2 – شعبةالمدينةالثانية:

1- عبد الحنان خازم صبيح أميناً للشعبة

2- عبد الله كحيلة عضواً

3- مجد الله سليم شباني عضواً

4- رافع أحمد داليعضواً

5- نقولا عصام حدادعضواً

6- تيماء عزيز نصار عضواً

7- صفاء عبد العزيز حامد عضواً

3 – شعبة_لمدينة_الثالثة:

1- محمد مصطفى كيخيا أميناً للشعبة

2- وسيم ميخائيل خوري عضواً

3- رامز محمد غطروف عضواً

4- أحمد ماجد بليدي عضواً

5- نبيل أسعد سرحيل

ذ رقم 1251896 عضواً

6- جمال خليل راعي

رقم 376996 عضواً

7- وجيهة أحمد أوسطه

رقم 787504 عضواً

4 – #شعبة_المنطقة_الأولى:

1- محمد علي حمودي

رقم 1284497 أميناً للشعبة

2- غيث محمد عيسى

رقم 3910856 عضواً

3- سولين علي مرتكوش

رقم 2999608 عضواً

4- أكسم علي غانم

رقم 648093 عضواً

5- زهير فياض نصور

رقم 567520 عضواً

6- ناظم نصر مشقوق

رقم 431868 عضواً

7- نضال رفيق علي

رقم 497763 عضواً

5 – #شعبة_المنطقة_الثانية:

1- غسان أحمد قبيلي

رقم 431769 أميناً للشعبة

2- سهيل آدم عبد الله

رقم 430578 عضواً

3- هيثم أحمد بيشاني

رقم 757092 عضواً

4- مدين عادل فاضل

رقم 1637443 عضواً

5- علاء بلال محرز

رقم 4125100 عضواً

6- مازن صديق الأفندي

رقم 779234 عضواً

7- عتاب حسن جعبري

رقم 2682856 عضواً

6 – #شعبة_جبلة_الأولى:

1- لقمان علي بدور

رقم 1676149 أميناً للشعبة

2- ربيع محمد دخيل

رقم 4063329 عضواً

3- أحمد إبراهيم حميدوش

رقم 1125535 عضواً

4- غفران طاهر اسبر

رقم 3964443 عضواً

5- حمزة يوسف القاضي

رقم 757913 عضواً

6- مهند محمود الشوا

رقم 1444569 عضواً

7- بشار علي ديوب

رقم 1444472 عضواً

7 – #شعبة_جبلة_الثانية:

1- ريم علي عبود

رقم 1410630 أميناً للشعبة

2- عهد حسن الصدر

رقم 4025236 عضواً

3- نعيم محمد ونوس

رقم 647617 عضواً

4- أحمد عبد الكريم علي

رقم 641908 عضواً

5- منذر علي شباني

رقم 1107518 عضواً

6- أنور معروف محمد

رقم 945928 عضواً

7- عدي محي الدين عبد الحميد

رقم 1310301 عضواً

8 – #شعبة_القرداحة:

1- سميع صافي عدرة

رقم 4288459 أميناً للشعبة

2- علي نصر الشندي

رقم 71688 عضواً

3- مازن صالح حمامة

رقم 1070403 عضواً

4- عدي عيسى حبيب

رقم 1158582 عضواً

5- إبراهيم أسعد مخلوف

رقم 1549178 عضواً

6- يزن جابر زينو

رقم 3735384 عضواً

7- وفاء علي زهرة

رقم 498780 عضواً

9 – #شعبة_الحفة:

1- حكمت أحمد حيدر

رقم 918408 أميناً للشعبة

2- أحمد ماجد أسعد

رقم 546094 عضواً

3- محمد غازي خير بيك

رقم 1820968 عضواً

4- سمير إبراهيم سليطين

رقم 758516 عضواً

5- طه حسن طه

رقم 285936 عضواً

6- رامي جهاد منصور

رقم 3713287 عضواً

7- دارين يوسف ناصر

رقم 1948056 عضواً

10 –#شعبة_المحاربين_القدماء:

1- محمد حسن حشمة

رقم 4288409 أميناً للشعبة

2- بديع يوسف قرحيلي

رقم 4288398 عضواً

3- مفيد حبيب ديب

رقم 4385575 عضواً

4- حنا جرجي نعمة

رقم 4288401 عضواً

5- نعمان سليمان غانم

رقم 4288403 عضواً

6- رياض أحمد ساعي

رقم 4423650 عضواً

7- أديب إبراهيم معروف

رقم 4288399 عضواً

طرطوس

رقم /1867/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع طرطوس بجلستها رقم /41/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 26/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع طرطوس وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع طرطوس وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1- #شعبة_المدينة_الأولى:

1- إياد إبراهيم أحمد

رقم 1430166 أميناً للشعبة

2- محمد يوسف علي

رقم 767147 عضواً

3- ناذر محمد حمدان

رقم 469733 عضواً

4- نايف إسماعيل النايف

رقم 895841 عضواً

5- ريم أكرم بشور

رقم 935085 عضواً

6- فاطمة محمد نابلسي

رقم 925788 عضواً

7- حسن عبد اللطيف محمد

رقم 4073777 عضواً

2– #شعبة_المدينة_الثانية:

1- مازن نايف رمضان

رقم 1529019 أميناً للشعبة

2- علي سمير زيود

رقم 4073400 عضواً

3- أحمد محمد أحمد

رقم 550126 عضواً

4- سمير إلياس بطرس

رقم 1788705 عضواً

5- حسام محمود علي

رقم 1509097 عضواً

6- منال جودت عثمان

رقم 1429433 عضواً

7- أحمد خالد إبراهيم

رقم 61688 عضواً

3– #الشعبة_الاقتصادية:

1- مصطفى محمد سلامة

رقم 469324 أميناً للشعبة

2- سامر محمد حسين

رقم 3411648 عضواً

3- ميادة محمود يوسف

رقم 1509535 عضواً

4- كمال سليمان إبراهيم

رقم 1091628 عضواً

5- فؤاد محمد محمد

رقم 1015208 عضواً

6- فواز محمود حسن

رقم 237816 عضواً

7- معن محمد زغيبي

رقم 552832 عضواً

4– #شعبة_المنطقة_الأولى:

1- نزيه أحمد أحمد

رقم 322944 أميناً للشعبة

2- نادين محمد شعبان

رقم 3788656 عضواً

3- أديب امطانيوس العرقان

رقم 210629 عضواً

4- مازن أحمد عبد الله

رقم 1628025 عضواً

5- نضال نصر آغا

رقم 793272 عضواً

6- نظير علي درويش

رقم 612740 عضواً

7- مجدي دباح طعمة

رقم 1430888 عضواً

5– #شعبة_المنطقة_الثانية:

1- علي أحمد شعبان

رقم 550582 أميناً للشعبة

2- نزيه معلا أسد

رقم 1014949 عضواً

3- شفيق أحمد الشيخ علي

رقم 746892 عضواً

4- رياض أحمد يوسف

رقم 474783 عضواً

5- حسام عبد السميع محفوض

رقم 4088839 عضواً

6- هيثم ميخائيل حصني

رقم 463932 عضواً

7- سمهر علي إبراهيم

رقم 41104580 عضواً

6– #شعبة_صافيتا:

1- أسامة مهنا الموعي

رقم 1382545 أميناً للشعبة

2- محمد علي بدر

رقم 3979138 عضواً

3- يوسف جهاد علي

رقم 464071 عضواً

4- يوسف مصطفى محمود

رقم 1319165 عضواً

5- أحمد عبد الرحمن قراجة

رقم 1508417 عضواً

6- رانيا علي عبد اللطيف

رقم 1662300 عضواً

7- سامر إلياس جرجوس

رقم 832182 عضواً

7– #شعبة_المشتى:

1- محمد يوسف حمصي

رقم 992808 أميناً للشعبة

2- علي إبراهيم جبلي

رقم 992794 عضواً

3- يارا نصر الجاموس

رقم 3978720 عضواً

4- سيف علي جمعة

رقم 2092130 عضواً

5- غسان حسن خضر

رقم 804023 عضواً

6- حسن علي رقماني

رقم 1569350 عضواً

7- ثائر ديب بطرس

رقم 1663540 عضواً

8– #شعبة_الدريكيش:

1- سمير علي علي

رقم 747748 أميناً للشعبة

2- دعاء علي فاضل

رقم 4072206 عضواً

3- حسان أحمد خضر

رقم 1090161 عضواً

4- محمد يوسف ونوس

رقم 329525 عضواً

5- علي وحيد فياض

رقم 1124354 عضواً

6- توفيق أحمد عباس

رقم 1014741 عضواً

7- أحمد محمد معلا

رقم 1016877 عضواً

9– #شعبة_الشيخ_بدر:

1- رحاب علي عباس

رقم 1317221 أميناً للشعبة

2- فراس علي سلمان

رقم 1735483 عضواً

3- بشار حسين إبراهيم

رقم 4105821 عضواً

4- ياسين يوسف ميهوب

رقم 4072330 عضواً

5- علي يوسف معروف

رقم 766903 عضواً

6- لمى يوسف يوسف

رقم 1692223 عضواً

7- أنور محمد جفول

رقم 943899 عضواً

10– #شعبة_برمانة:

1- ندى حسن محمد

رقم 942059 أميناً للشعبة

2- فائق علي سليمان

رقم 1014822 عضواً

3- جعفر محمود أسعد

رقم 942114 عضواً

4- رشا علي سميا

رقم 1238887 عضواً

5- ياسين محمد محمد

رقم 325527 عضواً

6- قصي محمود الخطيب

رقم 550048 عضواً

7- جلال كمال ديوب

رقم 4000620 عضواً

11 – #شعبة_القدموس:

1- إيهاب محمد حمود

رقم 2430618 أميناً للشعبة

2- وسام سليمان شعبان

رقم 1712829 عضواً

3- أحمد حيدر حرفوش

رقم 1848608 عضواً

4- محمود علي أبو حسون

رقم 1317978 عضواً

5- أسامة أحمد حميدي

رقم 1772664 عضواً

6- توفيق إبراهيم إسماعيل

رقم 277779 عضواً

7- إيمان علي حميدان

رقم 3979010 عضواً

12 – #شعبة_بانياس:

1- عمار محمد حسن

رقم 1789848 أميناً للشعبة

2- نور الدين علي نيوف

رقم 745677 عضواً

3- علي آصف صالح

رقم 4104949 عضواً

4- عبد الكريم مصطفى ملحم

رقم 552416 عضواً

5- ابتسام يونس حيدر

رقم 1319969 عضواً

6- أحمد محمد البودي

رقم 611520 عضواً

7- سمير عزيز مقعبري

رقم 552416 عضواً

13 – #الشعبة_العمالية:

1- سمير إبراهيم إسماعيل

رقم 574599 أميناً للشعبة

2- ندى نضال ناصر

رقم 4023317 عضواً

3- ميسون علي وسوف

رقم 1509855 عضواً

4- نظام أحمد يوسف

رقم 1712813 عضواً

5- فراس محمد علي

رقم 925560 عضواً

6- منال أحمد بلول

رقم 1508745 عضواً

7- ياسر علي شيلة

رقم 1480430 عضواً

14 – #شعبة_المحاربين_القدماء:

1- نصر الدين محمد حمود

رقم 201770 أميناً للشعبة

2- جودت جبر عثمان

رقم 576673 عضواً

3- محمد أحمد حسن

رقم 1278934 عضواً

4- إبراهيم محمد الجردي

رقم 576876 عضواً

5- إبراهيم صبري ملص

رقم 610096 عضواً

6- علي حسن علي

رقم 1016050 عضواً

7- سميعة علي إبراهيم

رقم 4641343 عضواً

15– #شعبة_التعليم_العالي:

1- سلمان محمد محمود

رقم 329067 أميناً للشعبة

2- محمود شريف أبو رحال

رقم 4170681 عضواً

3- فراس حسن إبراهيم

رقم 1481044 عضواً

4- حسن عبد الكريم سليمان

رقم 574189 عضواً

5- خلود خالد جديد

رقم 2141836 عضواً

جامعة البعث

قرار رقم /1866/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع جامعة البعث بجلستها رقم /2/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة البعث وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة البعث وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – #الشعبة_الأولى:

1- د. عبير فايز حمادة الكوسا

رقم 1221364 أميناً للشعبة

2- ندى أحمد الإبراهيم

رقم 2531129 عضواً

3- علقمة أحمد العبد الله

رقم 3760412 عضواً

4- فادي موسى مرشد

رقم 1462534 عضواً

5- د. إبراهيم أسعد إسماعيل

رقم 429689 عضواً

2 – #الشعبة_الثانية:

1- د. توفيق خضر المسعود

رقم 435056 أميناً للشعبة

2- إبراهيم محمد العبد الله

رقم 4065726 عضواً

3- باسم مصطفى ونوس

رقم 2125251 عضواً

4- ميشيل ليوس النجار

رقم 1194444 عضواً

5- براءة نزار إبراهيم

رقم 2614903 عضواً

3 – #الشعبة_الثالثة:

1- د. سامح أبو النصر العرجة

رقم 369657 أميناً للشعبة

2- ميلاد عيسى حمادي الكوسا

رقم 3993926 عضواً

3- سيلفا سمير زيادة

رقم 1925435 عضواً

4- ثائر أيوب العبود

رقم 1661416 عضواً

5- د. محمد مصطفى حجوز

رقم 1065049 عضواً

4 – #شعبة_الطلبة_العرب:

1- بلال مظهر اليوسفي

رقم 4458207 أميناً للشعبة

2- عصام عثمان عثمان

رقم 4458144 عضواً

3- ياسمين شريف طيبو

رقم 4458110 عضواً

4- عارف علي زينة

رقم 4458102 عضواً

5- دعاء علاء النعيمي

رقم 4458376 عضواً

جامعة تشرين

قرار رقم /1869/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع جامعة تشرين بجلستها رقم /11/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 22/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة تشرين وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة تشرين وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – #الشعبة_الأولى:

1- د.علي حسن نيصافي

رقم 229651 أميناً للشعبة

2- لينا توفيق محلا

رقم 2217717 عضواً

3- ذو الفقار أحمد عمار

رقم 4063416 عضواً

4- غفران خيرات شقيرة

رقم 4161942 عضواً

5- د. علي محمد جنود

رقم 124953 عضواً

2 –#الشعبة_الثانية:

1- محسن جميل صارم

رقم 739802 أميناً للشعبة

2- حسين علي ماضي

رقم 3761779 عضواً

3- عدنان نور الدين الغدا

رقم 2961170 عضواً

4- علي يونس دريباتي

رقم 788157 عضواً

5- د. سلامة سليمان أبو الشملات

رقم 640342 عضواً

3 – #الشعبة_الثالثة:

1- د. حكمت علي بريهان

رقم 1459243 أميناً للشعبة

2- مدين سميع إبراهيم

رقم 960331 عضواً

3- علاء إبراهيم خرما

رقم 1955467 عضواً

4- لمى نقولا ديب

رقم 1219760 عضواً

5- عمران علي كنجو

رقم 3643924 عضواً

4 – #الشعبة_الرابعة (الطلبة العرب) :

1- د. أمين مأمون صالح

رقم 4498485 أميناً للشعبة

2- محمد عبد الله لطف

رقم 4498499 عضواً

3- ريم أحمد اسكندر

رقم 4498506 عضواً

4- ليليان شحادة مرعي

رقم 4498510 عضواً

5- سارة محمد مسعد

رقم 4617736 عضواً

حلب

رقم /1871/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع حلب بجلستها رقم /19/ تاريخ 21/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 22/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حلب وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حلب وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1- شعبة #العمال_الأولى:

1- إبراهيم عبد الهادي العويد

رقم 949176 أميناً للشعبة

2- مواس حسين المواس

رقم 927147 عضواً

3- برناديت سامي نجار

رقم 1964808 عضواً

4- جمال ساطع الصاري

رقم 312870 عضواً

5- عدنان محمد دملخي

رقم 718844 عضواً

6- رشيد مصطفى دربوك

رقم 2299897 عضواً

7- أحمد أوسو عبدال

رقم 3340998 عضواً

2– شعبة #العمال_الثانية:

1- ناصر شيخ إبراهيم النهار

رقم 273786 أميناً للشعبة

2- أحمد تاج الملوك أبرص

رقم 3849582 عضواً

3- محمد حسين أحمد

رقم 715067 عضواً

4- مصطفى مصطفى المرعي

رقم 852182 عضواً

5- مصطفى عبد الحميد مصري

رقم 506115 عضواً

6- نجوى محمد ملخ

رقم 1561427 عضواً

7- جيهان محمد فاروق أنابلي

رقم 1018253 عضواً

3– شعبة #العمال_الثالثة:

1- محمد نبيل عبد القادر زلط

رقم 418189 أميناً للشعبة

2- عبد الكريم جرجي دقي

رقم 513108 عضواً

3- وحيدة محمود صباغ

رقم 2764315 عضواً

4- حمدو عبد السلام عساف

رقم 554141 عضواً

5- محمد محمد ديب جزماتي

رقم 2900008 عضواً

6- عتاب مروان قبان علي

رقم 1638308 عضواً

7- لينا إبراهيم ضومط

رقم 1737044 عضواً

4– شعبة #العمال_الرابعة:

1- خالد وليد أبو بكر

رقم 1075230 أميناً للشعبة

2- هيا طلال شاهين

رقم 3982662 عضواً

3- محمد باسم رضوان سلطان

رقم 929298 عضواً

4- فيصل جمعة الغريوي

رقم 665779 عضواً

5- محمد أسعد أحمد نبيل دهنة

رقم 1288116 عضواً

6- بدر أحمد السيد

رقم 1133532 عضواً

7- أحمد محمود عربيش

رقم 625557 عضواً

5– شعبة #التربية_الأولى:

1- عفاف جورج حجار

رقم 1360821 أميناً للشعبة

2- محمود أحمد دوغان

رقم 506492 عضواً

3- أحمد رجب فاني

رقم 602819 عضواً

4- أحمد نور الدين محمد شوبك

رقم 3945147 عضواً

5- يوسف أحمد شوقي قلعه جي

رقم 525527 عضواً

6- محمد حسن علي الباشا

رقم 4184050 عضواً

7- عمران علي جابر

رقم 659637 عضواً

6– شعبة #التربية_الثانية:

1- صالح أحمد الحديد

رقم 1455062 أميناً للشعبة

2- محمد أحمد حمدك

رقم 479519 عضواً

3- جمان إبراهيم عزوز

رقم 1163218 عضواً

4- حكمت مصطفى حلاق

رقم 241711 عضواً

5- أحمد فواز عبد الله يسقي

رقم 894041 عضواً

6- هدى صادق شيخ القصابين

رقم 1805453 عضواً

7- مصطفى محمد رسول القاسم

رقم 272411 عضواً

7– شعبة #التربية_الثالثة:

1- عبد القادر أحمد الأبو نعسو

رقم 1572124 أميناً للشعبة

2- ليديا إبراهيم خوري عبد الله

رقم 719256 عضواً

3- محمد أحمد حسين النبهان

رقم 1639890 عضواً

4- بكري علاء الدين زعبوبة

رقم 4049982 عضواً

5- سلمى إبراهيم عزوز

رقم 2031350 عضواً

6- أحمد محمد المحمد

رقم 1075762 عضواً

7- محمد عمر أحمد

رقم 658445 عضواً

8– شعبة #الموظفين:

1- عماد أحمد الصالح

رقم 1321340 أميناً للشعبة

2- حسن أحمد الحاج حسن

رقم 1361509 عضواً

3- أيمن ساير العكاب

رقم 1615167 عضواً

4- محمد بسام محمد وليد حايك

رقم 1162815 عضواً

5- كريستين جوزيف بدوي

رقم 1453796 عضواً

6- عبد الحميد أحمد صيرفي

رقم 2019922 عضواً

7- سليمان إبراهيم شيخ عبيد

رقم 715087 عضواً

9– شعبة #المهن_الحرة:

1- زياد إسماعيل السلوم

رقم 1300802 أميناً للشعبة

2- محمد خالد عبد الله

رقم 3970227 عضواً

3- عبدو جان موصللي

رقم 1000294 عضواً

4- نضال عبد الرحمن حسن

رقم 1709874 عضواً

5- عصام محمود لامع

رقم 1456172 عضواً

6- حازم محمد غزال

رقم 1321588 عضواً

7- لاشين رائف جودت

رقم 407558 عضواً

10– شعبة #الشهيد_تيسير_الحلبي:

1- يوسف أحمد جوهر

رقم 666048 أميناً للشعبة

2- محمد محمود شريح

رقم 720744 عضواً

3- صلاح أحمد زعتر

رقم 1572731 عضواً

4- رأفت محمد مصطفى

رقم 1162026 عضواً

5- محمد علي الزين

رقم 4015390 عضواً

6- لما عبد زينة

رقم 2032960 عضواً

7- محمد نديم أبو حسان

رقم 555818 عضواً

11 – شعبة #المحاربين_القدماء:

1- محمد زهير جميل صيرفي

رقم 39028 أميناً للشعبة

2- جمعة سليمان العمر

رقم 524129 عضواً

3- عبد الوهاب عبد الحميد خريزاتي

رقم 39003 عضواً

4- جمال بكري قدره دانيال

رقم 241026 عضواً

5- عفيف أحمد حسين

رقم 40193 عضواً

6- ميشيل الياس أندروس

رقم 662557 عضواً

7- عدنان خليل الخليل

رقم 419227 عضواً

12 – شعبة #الشهيد_محمد_شحادة:

1- محمد حمدو الحمدو

رقم 241879 أميناً للشعبة

2- عبد العلي حسن الحاج حسين

رقم 1075553 عضواً

3- حسين دياب دياب

رقم 357973 عضواً

4- حسين محمد شيخ الجب

رقم 717412 عضواً

5- صلاح حسن شهيد

رقم 721114 عضواً

6- خالد أحمد الشحادة

رقم 443208 عضواً

7- زمزم حيدر الأسود

رقم 1176593 عضواً

13 – شعبة #الشهيد_محي_الدين_بكور:

1- مصطفى عبد الله طالب

رقم 603429 أميناً للشعبة

2- حمدو عبد المجيد قرنفل

رقم 3207488 عضواً

3- أسامة محمد الجر

رقم 2043524 عضواً

4- محمد عبد الهادي حاج أحمد

رقم 1320971 عضواً

5- رواد محمد محمد عساف

رقم 2370358 عضواً

6- عبد الباسط محمد منصور

رقم 1000508 عضواً

7- فاطمة علي الإبراهيم

رقم 2070441 عضواً

14 – شعبة #السفيرة:

1- عبد المجيد محمد غازي إبراهيم

رقم 553215 أميناً للشعبة

2- أحمد شواخ الدندل

رقم 662585 عضواً

3- عمار أحمد المحمد

رقم 1689224 عضواً

4- كنعان أسعد الأسعد

رقم 1915849 عضواً

5- رنا عمر البيكو

رقم 1915961 عضواً

6- لورانس أحمد ادريس

رقم 1669195 عضواً

7- رضوان خليل بشار

رقم 406331 عضواً

15– شعبة #الباب:

1- أمين خليل نقر

رقم 928866 أميناً للشعبة

2- نديم نعيم الحاج خالد

رقم 4084298 عضواً

3- خالد يوسف الشبيب

رقم 441848 عضواً

4- أحمد شعبان شعبان

رقم 1361672 عضواً

5- زياد علي الحاج خالد

رقم 1411881 عضواً

6- محمود عقيل درويش

رقم 26868 عضواً

7- ميسون عبد الرحيم الحمادو

رقم 1704977 عضواً

16 – شعبة #دير_حافر:

1- فخري عبد الله الياسين

رقم 1241012 أميناً للشعبة

2- خالد عبد الهادي الإبراهيم

رقم 1131961 عضواً

3- عيسى عبيد العيسى

رقم 1737653 عضواً

4- سفيان فياض الخلف

سفيان فياض الخلف

رقم 1738352 عضواً

5- أكرم عبد الحميد الثلجة

رقم 357207 عضواً

6- فائز محمد الخلف

رقم 1606386 عضواً

7- انتصار إسماعيل الإبراهيم

رقم 3528686 عضواً

17 – شعبة #منبج:

1- عبد الهادي إبراهيم البكار

رقم 973240 أميناً للشعبة

2- محمد صبحي مكناس

رقم 4016867 عضواً

3- طالب كامل طالب

رقم 2267122 عضواً

4- إسماعيل حسين الخلو

رقم 1161115 عضواً

5- عبد العزيز عبد الغني الخلف العلي

رقم 1607846 عضواً

6- شاكر حسين شيخ نوري

رقم 1210410 عضواً

7- لينا كامل حمود الحجي

رقم 1668003 عضواً

18 – شعبة #جرابلس:

1- أحمد حسين الإبراهيم

رقم 1074412 أميناً للشعبة

2- عدنان محمد أمين

رقم 1018569 عضواً

3- حسين محلي محلي

رقم 1411907 عضواً

4- حسان حسن حسن

رقم 1794850 عضواً

5- مصطفى عارف الجادر

رقم 3716210 عضواً

6- لميا خليل الحمد

رقم 2020663 عضواً

7- محمد حسن شيخ إبراهيم

رقم 1963108 عضواً

19 – شعبة #عين_العرب:

1- عبود عيسى العيسى

رقم 603871 أميناً للشعبة

2- حنيفي محمود محمود

رقم 1453480 عضواً

3- آسيا عثمان حاجي

رقم 2192993 عضواً

4- فياض زيدان عبد الحميد

رقم 892904 عضواً

5- رشاد عمير العمر

رقم 1359954 عضواً

6- محمد عثمان محمد علي

رقم 1411810 عضواً

7- حسن جلال مصطفى

رقم 1359953 عضواً

20 – شعبة #اعزاز:

1- وحيد موسى الهلال

رقم 1950970 أميناً للشعبة

2- هيام جودات مخطاط

رقم 3750726 عضواً

3- محمد حسن ديب

رقم 852344 عضواً

4- فاتح صلاح الدين كللو

رقم 420895 عضواً

5- عدنان شعبان شحادة

رقم 360251 عضواً

6- علي حسين حاج حسين

رقم 1718903 عضواً

7- رانيا محمد رشاد سعيد

رقم 1823080 عضواً

21 – شعبة #عفرين:

1- حسن رشيد عارف

رقم 1639816 أميناً للشعبة

2- ناريمان منان محمد

رقم 3730870 عضواً

3- أسعد محمود صطاف

رقم 353081 عضواً

4- نجم محمد النجم

رقم 171851 عضواً

5- فيصل شعبان أحمد

رقم 1541980 عضواً

6- محمود عبد الله محيميد

رقم 1132023 عضواً

7- نيروز عبد المنان كالو

رقم 1076364 عضواً

جامعة حلب

قرار رقم /1872/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع جامعة حلب بجلستها رقم /11/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة حلب

وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة حلب وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – شعبة #الشهيد_الأخضر_العربي:

1- د. أمير عبد الرزاق الحاج صكر

رقم 688390 أميناً للشعبة

2- محمد رضا بدوي

رقم 3808584 عضواً

3- محمود إبراهيم قزة

رقم 2840652 عضواً

4- محمد إبراهيم شلار

رقم 1615288 عضواً

5- غزوة محمود كنيفاتي حايك

رقم 1412616 عضواً

2 – شعبة #الشهيد_عدنان_المالكي:

1- د. وارد منهل الموسى

رقم 3315759 أميناً للشعبة

2- مجد الدين عمر حمصي

رقم 4084025 عضواً

3- محمد حسين المحمد الحسين

رقم 1571165 عضواً

4- أنور شاهر اليوسفي

رقم 4106518 عضواً

5- د. ليزا كيفورق سلوكجيان

رقم 2213757 عضواً

3 – شعبة #الشهيد_أحمد_العزاوي:

1- د. محمد أمين محمد البيك

رقم 507513 أميناً للشعبة

2- عبد الكريم علي الحسين

رقم 851330 عضواً

3- ياسين قرموطة

رقم 2549879 عضواً

4- أحمد عمر الحمادة

رقم 3867825 عضواً

5- منى بكري خياط

رقم 1075193 عضواً

4 – شعبة #الشهيد_محمد_وليد_ملقي :

1- عبد الرحيم علي العزيزي

رقم 441058 أميناً للشعبة

2- محمد محمود حنتوش

رقم 4123896 عضواً

3- وسيم سامي الرزوق

رقم 1240204 عضواً

4- أحمد محمد جودت بيطار

رقم 999653 عضواً

5- فاطمة حسون الصالح

رقم 1520571 عضواً

5 – شعبة #الشهيد_محمود_تسابحجي ( الطلبة العرب):

1- هلن لطف صباغ

رقم 4476639 أميناً للشعبة

2- هبة عثمان رشدان

رقم 4476265 عضواً

3- ربى عمر عبد الله

رقم 4476255 عضواً

4- جلال أحمد علوة

رقم 4476211 عضواً

5- خالد حسن أبو حسان

رقم 4476217 عضواً

الرقة

قرار رقم /1873/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع الرقة بجلستها رقم /14/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب

التنظيم المركزي المؤرخة في 28/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع الرقة

وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع الرقة وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – شعبة #المدينة:

1- أمين صالح العلي

رقم 1035156 أميناً للشعبة

2- عبد الله حميد الإمام

رقم 428281 عضواً

3- عبد الرزاق حسين الأحمد

رقم 5262088 عضواً

4- علي صالح الشحاذة

رقم 484845 عضواً

5- خلف حمادة الشيخ

رقم 564299 عضواً

6- نضال محمود العلو

رقم 1919313 عضواً

7- خاتون عبود الموح

رقم 1205647 عضواً

2 – شعبة #التربية:

1- أحمد حسين حسن

رقم 836543 أميناً للشعبة

2- غالب خليل البيرم

رقم 1287711 عضواً

3- أسعد عبد الله الخلف

رقم 983661 عضواً

4- مازن أحمد الأحمد

رقم 1287941 عضواً

5- عبد اللطيف حمود الحبيب

رقم 408035 عضواً

6- عبد الرحيم حسن عنيزان

رقم 983838 عضواً

7- رشا مصطفى جريجب

رقم 2552071 عضواً

3 – شعبة #الريف_الأولى:

1- حسين مصطفى جعفر

رقم 1205186 أميناً للشعبة

2- فائز سليمان العبد الله

رقم 486661 عضواً

3- محمد أحمد الزوبع

رقم 771255 عضواً

4- محمد أحمد العلي

رقم 709890 عضواً

5- رابعة محمد العليوي

رقم 1037866 عضواً

6- حمود محل الجرجيس

رقم 837032 عضواً

7- حمود محمد الرحيان

رقم 1840512 عضواً

4 – شعبة #الريف_الثانية:

1- موسى حسن العلي

رقم 77150 أميناً للشعبة

2- رزان علي العجيل

رقم 4224030 عضواً

3- إبراهيم يوسف العلي

رقم 770989 عضواً

4- إبراهيم محمد الحجي

رقم 981262 عضواً

5- عبد الحميد خلف العبد الله

رقم 1919758 عضواً

6- إبراهيم جاسم الموسى

رقم 98198 عضواً

7- جمعة حسن الحسن

رقم 1035481 عضواً

5 – شعبة #حوض_الفرات:

1- تمام حسين المحمد

رقم 1984083 أميناً للشعبة

2- زينب أحمد العليان

رقم 3138708 عضواً

3- عرب عبد الله عرب

رقم 1491171 عضواً

4- عبد علي الحمود

رقم 563530 عضواً

5- عبد البركة السلامة

رقم 347844 عضواً

6- مصطفى شريف شريف خلف

رقم 1418998 عضواً

7- فريال نديم فرح

رقم 3259041 عضواً

7 – شعبة #الثورة:

1- قصي حسن ريا

رقم 698277 أميناً للشعبة

2- وسيم محمد الخضر

رقم 3805957 عضواً

3- نزار إسماعيل سليمان

رقم 470895 عضواً

4- أحمد محمد الحسين

رقم 1114023 عضواً

5- سليمان عيسى الأحمد

رقم 782376 عضواً

6- بسام روبيل رضا

رقم 1488109 عضواً

7- هالة محمد علي شرحولي

رقم 1035887 عضواً

دير الزور

قرار رقم /1874/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع دير الزور بجلستها رقم / 16/ تاريخ 21/3/2020، وعلى مذكرة مكتب

التنظيم المركزي رقم 2023/2/ق.م تاريخ 22/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع دير الزور وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع دير الزور وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

1 – شعبة #المدينة_الأولى:

1- منصور محمد نافع العبد الرجب

رقم 387570 أميناً للشعبة

2- ميادة صالح العلي

رقم 1798383 عضواً

3- مريم سالم المتراس

رقم 3792499 عضواً

4- محمد عامر ويس السراج

رقم 859704 عضواً

5- مالك عبد القادر أحمد بقجة جي

رقم 959278 عضواً

6- إسماعيل حسين الشاهر

رقم 214113 عضواً

7- عبد الكريم مشعل العلي

رقم 688887 عضواً

2 – شعبة #المدينة_الثانية:

1- خليل جاسم حاج عبيد

رقم 782906 أميناً للشعبة

2- علي عادل الحاج خليفة

رقم 2083383 عضواً

3- إياد فاروق المصلح

رقم 1540914 عضواً

4- صخر عصمان الحسين الطعمة

رقم 690822 عضواً

5- غسان علي المزان

رقم 1329937 عضواً

6- يحيى حماد المحمد الراوي

رقم 958987 عضواً

7- هناء إبراهيم الخضري

رقم 781993 عضواً

3 – شعبة #الريف_الأولى:

1- عبد الكريم أحمد الخضر

رقم 690008 أميناً للشعبة

2- رندة صبحي المحمود الحسين

رقم 1258092 عضواً

3- أحمد سلامة الناصر

رقم 958153 عضواً

4- حسوني علي المحمد

رقم 216117 عضواً

5- حسين عبد العبد

رقم 136086 عضواً

6- عبد الجبار أحمد المحمد

رقم 1684836 عضواً

7- إبراهيم حساوي جار الله

رقم 2038845 عضواً

4 – شعبة #الريف_الثانية:

1- محمد قدور سيد أحمد

رقم 214015 أميناً للشعبة

2- أحمد صالح العلي الحسين

رقم 571170 عضواً

3- حمد خليل الداود

رقم 958844 عضواً

4- حمود عبد الله الشيخ

رقم 215091 عضواً

5- أسعد يزيد الطوكان

رقم 959328 عضواً

6- عدنان جاسم الركاض

رقم 781300 عضواً

7- فاطمة نجم الشيخ علي

رقم 2868244 عضواً

5 – شعبة #الميادين:

1- علي خلف المسعود

رقم 1257835 أميناً للشعبة

2- خالد مرعي الحتروش

رقم 688205 عضواً

3- علي سوادي الهلال

رقم 1119891 عضواً

4- خلف عبيد العبد الله

رقم 262714 عضواً

5- عبد العزيز محمد الحسين

رقم 1257508 عضواً

6- عامر جدوع السليمان

رقم 1540359 عضواً

7- سمر حارث الخلف

رقم 2378911 عضواً

6 – شعبة #البوكمال:

1- محمد عواد المهاوش

رقم 959721 أميناً للشعبة

2- رولا فؤاد مطرود

رقم 1494937 عضواً

3- نوري جميل العبد

رقم 387842 عضواً

4- صالح حربي حاج الجراح

رقم 1539779 عضواً

5- محمد خشان العلوش

رقم 959490 عضواً

6- ثابت جمعة الشيخ

رقم 860261 عضواً

7- أحمد حميد الحسن

رقم 1767338 عضواً

7 – شعبة #التعليم_العالي:

1- ميساء محمد ناجي الكاطع

رقم 1192194 أميناً للشعبة

2- هاني فاروق الأشرم

رقم 1642339 عضواً

3- ميسون يوسف الحاج إبراهيم

رقم 1446010 عضواً

4- ماهر حسين الفرج

رقم 1387109 عضواً

5- الحارث طارق الدحام

رقم 3479064 عضواً

8 – شعبة #البصيرة:

1- خضر جلب الشملان

رقم 215553 أميناً للشعبة

2- طه سوادي العكلة

رقم 386633 عضواً

3- مهند حسين الخليف

رقم 3209482 عضواً

4- حسين محمد العلي الحمادة

رقم 1539486 عضواً

5- ياسين عارف العبيد

رقم 216458 عضواً

6- عبد الإله عايد الجاسم

رقم 2022943 عضواً

7- عبد اللطيف كليب المحمد

رقم 386632 عضواً

الحسكة

رقم /1875/

القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020

بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع الحسكة بجلستها رقم /2/ تاريخ 23/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع الحسكة وإعادة تشكيلها.

قررت ما يلي

مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع الحسكة وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:

أولاً – شعبة #مدينة_الحسكة:

1- جورج صومي يوسف

رقم 910682 أميناً للشعبة

2- صالح حبيب المحمد

رقم 3965198 عضواً

3- البتول محمد رشاد علي

رقم 1384590 عضواً

4- إبراهيم عواد خلف

رقم 1713661 عضواً

5- إبراهيم محمد السالم

رقم 589363 عضواً

6- محمود محمد أمين عبد الله

رقم 785351 عضواً

7- محمد خضر بكر

رقم 1384677 عضواً

ثانياً – شعبة #ريف_الحسكة:

1- عبد الحليم حسين الباشا

رقم 911967 أميناً للشعبة

2- بسام علي إلياس

رقم 1776453 عضواً

3- علي حمزة عبد

رقم 702712 عضواً

4- فاضل حسين يونس

رقم 866744 عضواً

5- فيصل عبيد المشهور

رقم 1150363 عضواً

6- علي محمد الأحمد

رقم 1106016 عضواً

7- بتول فتحي العلي

رقم 3397510 عضواً

ثالثاً – شعبة #مدينة_القامشلي:

1- محمد ضيف الأحمد

رقم 655472 أميناً للشعبة

2- عمر جدوع العاكوب

رقم 590578 عضواً

3- آسيا يوسف بيدروسيان

رقم 590824 عضواً

4- محيا جدوع الحسين

رقم 830035 عضواً

5- فاضل علي كمر

رقم 548064 عضواً

6- عاصم عز الدين العبد الله

رقم 1734390 عضواً

7- حنا عيسى عيسى

رقم 221884 عضواً

رابعاً – شعبة #ريف_القامشلي:

1- عبد المنعم هليل حميد

رقم 1333093 أميناً للشعبة

2- عمشة حسين النهاب

رقم 475691 عضواً

3- حسين علي حمو

رقم 3966320 عضواً

4- صالح أحمد العرب

رقم 829933 عضواً

5- سالم هلوش الخلف

رقم 2683473 عضواً

6- أحمد إبراهيم بحري

رقم 1036446 عضواً

7- فاضل محمد الحوران

رقم 1332389 عضواً

خامساً – شعبة #المالكية:

1- محمود بديوي الذياب

رقم 967032 أميناً للشعبة

2- بهاء الدين عبد الغني سلامة

رقم 967032 عضواً

3- عبد السلام عبد العبد الله

رقم 1213166 عضواً

4- عبد سليمان الحمزة

رقم 1029923 عضواً

5- إبراهيم محمد تركي

رقم 784252 عضواً

6- فارس خضر الفارس

رقم 449083 عضواً

7- بسمة صالح الشحادة

رقم 3050392 عضواً

سادساً – شعبة #رأس_العين:

1- تركي محمد الخيرو

رقم 1448939 أميناً للشعبة

2- سارة جمال المحيميد

رقم 3591506 عضواً

3- يوسف إبراهيم ثلاج

رقم 11066610 عضواً

4- منى حسن طعان

رقم 1106794 عضواً

5- محمد زين عبد الله العلي

رقم 268169 عضواً

6- جورج إبراهيم عيسى

رقم 1106679 عضواً

7- فياض محمد رزو

رقم 966794 عضواً

سابعاً – شعبة #الشدادي:

1- محمد حسن الحمد

رقم 1543956 أميناً للشعبة

2- حسن خليفة حسين

رقم 912025 عضواً

3- إبراهيم بدش الحريث

رقم 27168 عضواً

4- أمل علي خضير

رقم 1623014 عضواً

5- أحمد محمد علي

رقم 786002 عضواً

6- جمعة طه الجرو

رقم 589747 عضواً

7- عبد الرزاق سوعان الخشوف

رقم 786092 عضواً

ثامناً – شعبة #الجبسة:

1- إيمان أحمد خليف

رقم 2081955 أميناً للشعبة

2- نور زابط السطام

رقم 2246437 عضواً

3- علي حسن اليوسف

رقم 589570 عضواً

4- رائد حسون عليوي

رقم 1384889 عضواً

5- عبد القادر حسن محمد

رقم 149211 عضواً

6- عبد الكريم ناصيف زكريا

رقم 704776 عضواً

7- جلال مضحي العابد

رقم 1150947 عضواً

تاسعاً – شعبة #الرميلان:

1- خالد سعيد الحسين

رقم 221871 أميناً للشعبة

2- إبراهيم أحمد قرنفلي

رقم 977713 عضواً

3- محمد صالح المصلح

رقم 967025 عضواً

4- كميل شمعون شمعون

رقم 1213553 عضواً

5- أحمد حامد عثمان

رقم 549257 عضواً

6- بابيل حنا حنا

رقم 2981348 عضواً

7- فاتن سطام الحسين

رقم 3680533 عضواً