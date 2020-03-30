القيادة المركزية للحزب تصدر قرارات تشكيلات الشعب الحزبية
قرار رقم /1858/ بتشكيل الشعب الحزبية في فرع دمشق
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /141/ تاريخ 25/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع دمشق بجلستيها رقم /8-10/ تاريخ 21-23/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع دمشق وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع دمشق وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبة المدينة الأولى:
1- محمد شادي حكمت الخيمي أميناً للشعبة
2- باري حسام منصور عضواً
3- معين محمود ريّا عضواً
4- لين حسين الديريعضواً
5- حلا محفوض مقصود عضواً
6- نغم شحيدة عليا عضواً
7- بهاء الدين زكي مرزوق عضواً
2 – شعبة المدينة الثانية:
1- ميشيل جميل الحداد أميناً للشعبة
2- زياد فؤاد إبراهيم قربان عضواً
3- بركات سمعان البركات عضواً
4- كامل سليمان البشارة عضواً
5- أحمد محمد كامل كريم عضواً
6- سميّا خالد الصدقة عضواً
7- لين حسين حديد عضواً
3 – شعبة المدينة الثالثة:
1- فهد عبدالله العسّه أميناً للشعبة
2- خلف حسين حسين عضواً
3- فريد محمد العبد الرحيم عضواً
4- علي ثابت جديد عضواً
5- عبد الله خلف الحسن عضواً
6- عبد الفتاح محمد رفيق شاويش عضواً
7- أشواق عبد الهادي بكداش عضواً
4 – شعبة المدينة الرابعة:
1- محمد حسان جميل اللوجي أميناً للشعبة
2- تغريد إسماعيل ديوب عضواً
3- أحمد محمد محمد الكردي عضواً
4- سامر علي حداد عضواً
5- هيثم شوكت داغستاني عضواً
6- حسناء بدر محمد عضواً
7- موريس سليم حداد عضواً
5 – شعبة المدينة الخامسة:
1- خلود مطيع عدره أميناً للشعبة
2- أحمد محي الدين الدمشقي عضواً
3- جمال سليمان البشارة عضواً
4- أنس أنور مارديني عضواً
5- محمد فايز أحمد قدورة عضواً
6- هاشم جابر عيسى عضواً
7- أحمد يوسف غنوم عضواً
6 – شعبة العمال الأولى:
1- أحمد كامل مهنا أميناً للشعبة
2- غسان تركي ذبيان عضواً
3- وحيد حسين برهوم عضواً
4- جهيدة تركي حميدة عضواً
5- جبران يوسف شلهوب عضواً
6- أمجد علي محمد عضواً
7- لينا محمد نور الجوخدار عضواً
7 – شعبة العمال الثانية:
1- محمد مقبل العمري أميناً للشعبة
2- محمد زياد أنور عرنوس عضواً
3- زياد علي جمعة عضواً
4- عبد الكريم وليد العك عضواً
5- عبد الله محمود مقداد عضواً
6- برصوم عيسى عبود عضواً
7- هناء جبر حمود عضواً
8 – شعبة الخدمات الأولى:
1- محسن إبراهيم مخلوف أميناً للشعبة
2- حيدرة حسين إبراهيم عضواً
3- طلال رمضان خضر عضواً
4- حسنين محمد علي عضواً
5- محمد نذير إبراهيم بدران عضواً
6- حيدر عبد الرحيم عيد عضواً
7- ميليا محمود أحمد عضواً
9 – شعبة الخدمات الثانية:
1- أيهم محي الدين عيسى أميناً للشعبة
2- زهير جريس دحدل عضواً
3- زينب منير قاسم عضواً
4- جلنار محمد الشيخ علي عضواً
5- أديب رشيد السيد عضواً
6- محمود إبراهيم صالح عضواً
7- محمد فراس عبد الله النبهان عضواً
10 – الشعبة الاقتصادية:
1- صفاء مطيع ناصر أميناً للشعبة
2- علا ممدوح ياسين عضواً
3- فراس عبد الله زكرياعضواً
4- محسن صافي حمودي عضواً
5- جمال نظمي فلوح عضواً
6- نضال عبد الحفيظ المهنا عضواً
7- غانم عبد اللطيف ياسين عضواً
11 – الشعبة المركزية:
1- عادل خضر رمضان أميناً للشعبة
2- بتول محمد محمد عضواً
3- دلال ماجد هاشم عضواً
4- نهاد محمود شحادات عضواً
5- عماد عدنان جلول عضواً
6- صلاح محمود ونوس عضواً
7- أيمن نظير الأخرس عضواً
12 – شعبة المحاربين القدماء:
1- خليل مرشد ونوس أميناً للشعبة
2- أحمد فواز أكرم الفوال عضواً
3- غسان جودت قضماني عضواً
4- سابا شحادة الحلو عضواً
5- محمد علي يوسف اللحام عضواً
6- جهاد محمد صطيف عضواً
7- مانيا أحمد شقيرة عضواً
ريف_دمشق
قرار رقم /1859/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع ريف دمشق بجلستها رقم / 7 / تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع ريف دمشق وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع ريف دمشق وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبة التل:
1- أحمد محمد دياب ميرو أميناً للشعبة
2- زكريا بكري شلهوم عضواً
3- حسن مسعود مسعود عضواً
4- علي أسعد شلهوم عضواً
5- خضر إبراهيم الحلو عضواً
6- أمجد فضيل حسن عضواً
7- عائشة جمعة سوسق عضواً
2 – شعبة دوما الأولى:
1- صالح محمد علي صادقة أميناً للشعبة
2- جواد أحمد العبد الله عضواً
3- علي محمد أحمد عضواً
4- ديانا ميشيل جبلي عضواً
5- إسماعيل محمد القدموسي عضواً
6- بشير إبراهيم يونس عضواً
7- علاء محمد سليمان عضواً
3 – شعبة دوما الثانية:
1- نبيل محمد دياب الميدعاني أميناً للشعبة
2- فارس عبد الجليل سرحان عضواً
3- نور الدين نصوح الكيلاني عضواً
4- زهرة عبد الكريم عوض عضواً
5- عصام حسين نايفة عضواً
6- علاء الدين ممدوح القصيف عضواً
7- جيهان محمد غنيم نايفة عضواً
4 – شعبة الزبداني:
1- عماد إبراهيم التيناوي أميناً للشعبة
2- حسين محمد حسين عضواً
3- حمزة ضاهر عباس عضواً
4- عصام حسين البقاعي عضواً
5- مسعود يحيى الفلاح عضواً
6- سمير خليل عيد عضواً
7- سمر فائز حسن عضواً
5 – شعبة الغوطة الشرقية:
1- بشير خليل هزاع أميناً للشعبة
2- جمال الدين ياسين القالش عضواً
3- عبد الكريم بركات الحسان عضواً
4- قمر عثمان برغلة عضواً
5- فادي نديم الدكاك عضواً
6- صفاء عمر أرحيم عضواً
7- معتصم مصطفى المصري الشهير بالحرستاني عضواً
6 – شعبة الغوطة الغربية:
1- فواز هاني عبد النبي أميناً للشعبة
2- محمد عمرو إبراهيم صادقة عضواً
3- نبال إبراهيم حبيب عضواً
4- عصام فندي الصوص عضواً
5- طعمة يوسف رزق عضواً
6- محمد جمال كربوج عضواً
7- موفق أحمد سعد عضواً
7 – شعبة قدسيا:
1- خالد جمال يوسف أميناً للشعبة
2- محمد هيثم سرور عضواً
3- يوسف بشير صفية عضواً
4- محمد أنس ياغي عضواً
5- محمد سهيل الكردي عضواً
6- خلدون محمد نصوح عامر عضواً
7- مزين محمد حسن حليمة عضواً
8 – شعبة قطنا:
1- أسامة فيصل مال أميناً للشعبة
2- حمزة فارس النبواني عضواً
3- شادي محمود دويبة عضواً
4- علي حسين العبد الله عضواً
5- سميرة محمد نبعة عضواً
6- فراس قاسم عسراوي عضواً
7- هناء ياسر وهبة عضواً
9 – شعبة القطيفة:
1- فاطمة حسين كريزان أميناً للشعبة
2- علي مصطفى ليلا عضواً
3- أنس خالد الشيخ عضواً
4- فواز محمد صخر عضواً
5- نده إبراهيم أحمد علي عضواً
6- ماجد إليان وهبي عضواً
7- راني عبد الرزاق الدبس عضواً
10 – شعبة الكسوة:
1- إحسان عبد القادر البزال أميناً للشعبة
2- خالد جبر القريان عضواً
3- هلال حسين العبد الله عضواً
4- بلال سلمان السويلم عضواً
5- ثامر خلف النادر عضواً
6- سمية عبده عوض عضواً
7- فراس أحمد فرواتي عضواً
11 – شعبة النبك:
1- رضوان محمد أبو سن أميناً للشعبة
2- علي عبد الله نقشه عضواً
3- محمد خالد علوش عضواً
4- رضا عبد الرزاق معاد عضواً
5- عزات عبد الله سيف الدين عضواً
6- مصطفى بهجت الهدر عضواً
7- رندا محمد زحيمان عضواً
12 – شعبة يبرود:
1- حسين محمود نوح أميناً للشعبة
2- فاطمة عبد الرزاق حيدر عضواً
3- منيرة شبلي رومية عضواً
4- حسين حمزة عبد الوهاب عضواً
5- علي عمر عنقا عضواً
6- عبد الرحمن مسعود خلوف عضواً
7- مهران جورج جبلي عضواً
13 – شعبة المحاربين القدماء:
1- عدنان محمد الدراوشة أميناً للشعبة
2- حسين محمد حمادة عضواً
3- غسان جرجس حتويك عضواً
4- راغب محمد جنيد عضواً
5- جودت صقر الدكر عضواً
6- هائل خير بيك خير بيك عضواً
7- بسام سالم عبيد عضواً
جامعة دمشق
قرار رقم /1860/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع جامعة دمشق بجلستها رقم /7/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، حول حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة دمشق
وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة دمشق وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – الشعبة الأولى:
1- وضاح حسين نوفل أميناً للشعبة
2- سارة محمد أمين السباهي عضواً
3- نور محمد نصر عضواً
4- عبد المجيد عبدو مهنا عضواً
5- أحمد حميدي الصوان عضواً
2 –الشعبة الثانية:
1- عبد الوهاب محمود شهلا أميناً للشعبة
2- رغيد حسن حسن عضواً
3- محمد نبيل قاسم الحوشان عضواً
4- آلاء محمد سمير الشيخ محمد عضواً
5- محمد ربيع عدنان ريحاوي عضواً
3 – الشعبة الثالثة:
1- د. محمود أحمد حديد أميناً للشعبة
2- زينب زهير جنود عضواً
3- نادر أحمد عبيد عضواً
4- د. سحر أحمد العطار عضواً
5- د. غادة ناظم الدهيمعضواً
4 – الشعبةالرابعة:
1- خولة زيد البشارة أميناً للشعبة
2- عزيز غدير موسىعضواً
3- جعفر نزار محمد عضواً
4- ميادة توفيق ديب عضواً
5- أشرف محمد فاضل عضواً
4 – الشعبةالخامسة:
1- جيفارا أحمد الشفيري أميناً للشعبة
2- روابي زياد صفا عضواً
3- ميس علي سويدان عضواً
4- عبد العزيز علي عضواً
5- ريما نضال غريزي عضواً
القنيطرة
قرار رقم /1861/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع القنيطرة بجلستها رقم / 14 / تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع القنيطرة
وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع القنيطرة وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 –الشعبة الأولى:
1- راشد يوسف خليل أميناً للشعبة
2- محمد حميد حسين عضواً
3- علي محمود الفاعوري عضواً
4- أحمد خالد شتيوي عضواً
5- خالد إسماعيل مطلق عضواً
6- فيصل سلامة ذياب عضواً
7- انعام موسى الخرساوي عضواً
2 –الشعبة الثانية:
1- حسين أحمد عسكر أميناً للشعبة
2- نور الهدى يوسف يحيى عضواً
3- وسيم حسن قعيري عضواً
4- صايل يوسف الطحان عضواً
5- قاسم محمد الخطيب عضواً
6- عبد الله عثمان الظاهر عضواً
7- باسل رفعت قنص عضواً
3 –الشعبة الثالثة:
1- خلدون فارس الأحمد أميناً للشعبة
2- صفاء رياض إسماعيل عضواً
3- خالد عبد العزيز الخياط عضواً
4- شادي غسان الصالح عضواً
5- محمد أمين عدنان بدر عضواً
6- فؤاد سليم مرعي عضواً
7- مريم نقولا حداد عضواً
4 –شعبة الخطوط الأمامية:
1- ذيبان علي عرنوس أميناً للشعبة
2- يامن محمد جمال السعيد عضواً
3- وليم فاضل الطويل عضواً
4- محمد عويد محمد عضواً
5- مروان محمد عرابي عضواً
6- زينب ظاهر إبراهيم عضواً
7- وسيم عزمي حاج أحمد عضواً
5 – شعبة القنيطرة:
1- صلاح محمد العبد الله أميناً للشعبة
2- علي عقلة خليفة عضواً
3- محمد عبد المجيد محمد عضواً
4- جمال محمد الأحمد عضواً
5- علاء غصاب السودي عضواً
6- فاعور أحمد الزامل عضواً
7- زينا أنيس رحال عضواً
6 – #شعبة المحاربين القدماء:
1- محمد علي محمد أميناً للشعبة
2- وهبي حسن حسون عضواً
3- محمد بشار عمر عضواً
4- رياض سعد أحمد عضواً
5- زهير سليم العاص عضواً
6- ياسر علي نصار عضواً
7- عثمان صبري النمر عضواً
درعا
قرار رقم /1862/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع درعا بجلستها رقم / 2 / تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع درعا وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع درعا وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبة مدينةدرعا:
1- عصام نظمي المسالمة أميناً للشعبة
2- عبد الله بسام السويدان عضواً
3- فيروز ذيب العيد عضواً
4- أيهم ناصر المستريحي عضواً
5- شواخ حسن علوه عضواً
6- منير أحمد السويدان عضواً
7- مروان خلف محاميد عضواً
2 – شعبة ريف درعا:
1- عماد رزق الراضي أميناً للشعبة
2- صلاح غالب الكفري عضواً
3- مرادي عبد الكريم خضر عضواً
4- سها محمود الزعبي عضواً
5- محمد صبحي بركات عضواً
6- زكي محسن المصري عضواً
7- ذياب جمعة إبراهيم عضواً
3 – شعبة إزرع:
1- خلدون محمد الزعبي أميناً للشعبة
2- سندس عبده الأسعد عضواً
3- إبراهيم عبد الله البلخي عضواً
4- محمد مقبل الحريري عضواً
5- مارلين نايف العامود عضواً
6- خالد سليمان السلامات عضواً
7- رامي عيسى النصر الله عضواً
4 – شعبة نوى:
1- سلوان يوسف الجندي أميناً للشعبة
2- إسماعيل إبراهيم العمارعضواً
3- فريد محمد العمارين عضواً
4- صافي محمد الدخل الله عضواً
5- عبد الإله فوزي الفضيل عضواً
6- أكرم حسن الشولي عضواً
7- رؤى عبد الكريم الجباوي عضواً
5 – شعبة الصنمين:
1- حابس حسن الغصين أميناً للشعبة
2- محمد نبيل العتمة عضواً
3- ماهر محمد النابلسي عضواً
4- خالد تركي العودة عضواً
5- يوسف علي المحمد عضواً
6- ماجد محمد العواد عضواً
7- ربا ضيف الله الخلاف عضواً
6 – شعبة الشجرة:
1- حسني سالم العبيدات أميناً للشعبة
2- محمد قاسم السليمان عضواً
3- فاتن محمود المحمدعضواً
4- جميل عبد الله العبد الله عضواً
5- محمد طلب الحسين عضواً
6- عياد حسين محسن عضواً
7- عدنان عناد المصريعضواً
7 – شعبة اليرموك:
1- وليد مصطفى الحمصي أميناً للشعبة
2- بسام محمد الحشيش عضواً
3- منزل عمر المنزل عضواً
4- وائل ناصر الناصر عضواً
5- أحمد خالد أبو نقطة عضواً
6- أنور محمد سعيد الزعبي عضواً
7- هزار محمد صبيح عضواً
8 – شعبة بصرى الشام:
1- نبيل منصور مهدي أميناً للشعبة
2- محمود منصور الخوالدة عضواً
3- سعيد محمد عياش عضواً
4- حسن ذياب المقداد عضواً
5- قاسم محمد ظاهر عضواً
6- خالد محمد الباير عضواً
7- وسام شاهر القاسم عضواً
9 – شعبة المحاربين القدماء:
1- عدنان فايز الزعبي أميناً للشعبة
2- فهمي حامد الفشتكي عضواً
3- واثق هلال الحاتم عضواً
4- مصلح فندي المحمد عضواً
5- محمود عبد الله المحمود عضواً
6- منتهى عبد المجيد العمرا عضواً
7- غالب أحمد النابلسي عضواً
السويداء
قرار رقم /1863/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع السويداء بجلستها رقم /2/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع السويداء وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع السويداء وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبة المدينة:
1- سماح مهنا السلمان أميناً للشعبة
2- عماد كمال قطيش عضواً
3- طارق فريز الداهوك عضواً
4- مأمون محمود نعيم عضواً
5- مازن صالح عماشة عضواً
6- ذيب علي رضوان عضواً
7- كنان جورج العسافين عضواً
2 – شعبة المركز الغربية:
1- منيب سالم الحسين أميناً للشعبة
2- عهد عادل موال عضواً
3- فؤاد فهد الشاطر عضواً
4- سلمان عادل الغاوي الشعراني عضواً
5- زياد محمد عزام عضواً
6- ليلى عز الدين أبو فخر عضواً
7- بسام فؤاد زغيب عضواً
3 – شعبة المركز الشرقية:
1- عدنان فارس اشتي أميناً للشعبة
2- بشار جادو نصار عضواً
3- حسن يوسف حديفة عضواً
4- عاطف سليمان الشاعر عضواً
5- فينوس وجيه العربيد عضواً
6- نهى حسن الأعوج عضواً
7- ماجدة فوزات غانم عضواً
4 – شعبة شهبا:
1- أميل مكارم مكارم أميناً للشعبة
2- عبد الجليل سالم عماشة عضواً
3- فرحان غوطان الهوارين عضواً
4- ماجدة فوزات صالحة عضواً
5- معضاد متروك أبو حسون عضواً
6- فؤاد ثليج عامر عضواً
7- ألفت معين الحلبي عضواً
5 – شعبة القريا:
1- مهند معذى العوام أميناً للشعبة
2- وضاح عماد غبرة عضواً
3- زمرد سالم زيتونة عضواً
4- شبلي أسد الصفدي عضواً
5- أساما أسد السلامة عضواً
6- حسن يحيى الهادي عضواً
7- فرحان صياح اللابد عضواً
6 – شعبة صلخد:
1- مروان صابر جابر أميناً للشعبة
2- هدى يوسف زرقطة عضواً
3- تركي نعمي أبو مغضب عضواً
4- ياسر حسين الجرمقاني عضواً
5- وهب سعيد وهب عضواً
6- نزار كرم الله أبو شاهين عضواً
7- جمال شكيب فرحات عضواً
7 – شعبةالمحاربين القدماء:
1- كمال خليل عربي أميناً للشعبة
2- عماد سلمان حرب عضواً
3- صالح محسن عامر عضواً
4- نايف عادل شيا عضواً
5- عادل هزاع أبو خير عضواً
6- غسان حسين فياض عضواً
7- حمود سلامة عربي عضواً
8 – شعبة التعليم العالي:
1- د. صقر حليم الغضبان أميناً للشعبة
2- رندة عطا الخطيب عضواً
3- رامي غسان أبو سمرة عضواً
4- د. زياد أحمد سلوم عضواً
5- إسماعيل جاد الله العيسمي عضواً
حماة
قرار رقم /1865/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع حماة بجلستها رقم /2/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب
التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حماة
وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حماة وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبةالمدينة:
1- عامر عمر خموسية أميناً للشعبة
2- صفاء علي القيمة عضواً
3- أيمن عبد الناصر دقاق عضواً
4- عامر علي نوير عضواً
5- بسام أحمد طه عضواً
6- عبد العزيز عبد المجيد شومل عضواً
7- مجيد عادل برشيني عضواً
2 – شعبة العمال:
1- محمد محمود سوتل
أميناً للشعبة
2- ديانا حمدو نجمةعضواً
3- خالد فارس قاروط
عضواً
4- آلان سهيل الديب عضواً
5- الطيب فيصل اليونس عضواً
6- محمد جمعة عمر تفتنازيعضواً
7- محمد مصطفى العوض عضواً
3 – شعبة التعليم العالي:
1- شكرية فايز حقي أميناً للشعبة
2- محمود محمد الخليل عضواً
3- ماهر محمد الحسين عضواً
4- أمين جمعة عاشور عضواً
5- أسامة محمد تقلا عضواً
4 –شعبة المحاربين القدماء:
1- موفق حسن شحيمة أميناً للشعبة
2- رامز يوسف هابيلعضواً
3- حافظ أحمد دراجعضواً
4- إبراهيم محمد برهوم عضواً
5- غازي منير عياش عضواً
6- هدوة محمد بصو عضواً
7- عيسى إلياس الرحيل عضواً
5 – شعبة الريف:
1- حكمة عيسى الإبراهيمأميناً للشعبة
2- بلال جمعة سليمان عضواً
3- نوال عبد الله عثمانلي عضواً
4- أيمن محمد كلخة عضواً
5- جمال الدين محمود الإبراهيم عضواً
6- أيمن قاسم خلوف عضواً
7- نبيل جرجس نونو عضواً
6 – شعبة صوران:
1- علي ناصر فرقش أميناً للشعبة
2- فاطمة أسعد الشيخ عضواً
3- محمد عبد القادر أبو كشتو عضواً
4- محمد فارس عبد الرحمن عضواً
5- إياد أحمد العبد الله عضواً
6- مصطفى رضوان علوش عضواً
7- أنس تركي أبو جدعان عضواً
7 – شعبة محردة:
1- حازم إلياس الشيخأميناً للشعبة
2- فاتن جميل زحلوق عضواً
3- أحمد إبراهيم إبراهيم عضواً
4- عبد الكريم أحمد الجمالعضواً
5- هاني عيسى دخيخ عضواً
6- ياسر غازي ملحم عضواً
7- محمد حسن منصور عضواً
8 – شعبة الغاب:
1- شريف صالح حمودي أميناً للشعبة
2- إيمان عبد الرحيم معروف عضواً
3- فؤاد علي عقلعضواً
4- بسام علي فاتي عضواً
5- حسام فادي الصوص عضواً
6- عبد الناصر عبد الله جنيد عضواً
7- سمير بديع نعمة عضواً
9 – شعبة مصياف:
1- علي محمود العدي أميناً للشعبة
2- حمزة محمد سليمانعضواً
3- أسد عيسى إبراهيم عضواً
4- يامن مظهر سلمان عضواً
5- أنيسة نور الدين سليمان عضواً
6- سهيل جرجي عاصي عضواً
7- ثائر أحمد الحرك عضواً
10 – شعبة سلمية:
1- عبد الكريم إبراهيم الشيحاوي أميناً للشعبة
2- محمد حسن جفول عضواً
3- ياسر خالد المحمود عضواً
4- أحمد شريف الجردي عضواً
5- أريج سليمان شاهين عضواً
6- منذر خضر الصالح عضواً
7- بسام محمد قنوع عضواً
حمص
رقم /1864/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع حمص بجلستها رقم /3/ تاريخ 21/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 22/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حمص وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حمص وإعادة تشكليها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1- شعبة المدينة الأولى:
1- عبد المؤمن سليم القشلق أميناً للشعبة
2- محمد عبد الهادي العبد الله عضواً
3- خضر نعيم الشلبي عضواً
4- يحيى بركات كنيارعضواً
5- جويدا ميخائيل ثلجةعضواً
6- طارق محمد الخضر عضواً
7- عبد الله إحسان البواب عضواً
2– شعبة المدينة الثانية:
1- عارف خالد الشيخ أميناً للشعبة
2- أيمن أحمد إبراهيم عضواً
3- محمد حبيب عباس عضواً
4- لودي إبراهيم عيسى عضواً
5- ناهض فايز الطرشة عضواً
6- بشار إبراهيم الخضر عضواً
7- غيثاء حسن الخطيب عضواً
3– المدينة الثالثة:
1- نادر عيسى حمدوش أميناً للشعبة
2- منتجب علي حجيرة عضواً
3- لودي محمد دردر عضواً
4- تمارا محمد وليد كولك عضواً
5- طلال خضر البوظة عضواً
6- مالك بهيج بربر عضواً
7- تمام محمود معروفعضواً
4– شعبة التربية:
1- شعبان عبدو الحسن أميناً للشعبة
2- باسل جميل الشهدا عضواً
3- فؤاد اسكندر عاصي عضواً
4- خالد يوسف جنيات عضواً
5- نجوى إبراهيم السموني عضواً
6- عبد الناصر عبد اللطيف الطالب عضواً
7- محمد زكريا مصعب العكام عضواً
5– شعبة المركز الأولى:
1- بشرى مطانس سمعان أميناً للشعبة
2- سائر نصر خضور عضواً
3- أحمد محمد الإبراهيم عضواً
4- رضا محمد علي عضواً
5- غياث شبعان الشمه عضواً
6- علي كامل برهوم عضواً
7- عبد الحميد نايف عودة
عضواً
6– شعبة المركز الثانية:
1- صلاح محمد الخالد الأقرع أميناً للشعبة
2- منذر حسن الحمادي الكوسا عضواً
3- وفيق محمود الجوراني عضواً
4- تحفة مخائيل عاد عضواً
5- تركية محمد الخالد إبراهيم عضواً
6- خالد محمد الضاهر عضواً
7- سعيد نجيب الديري عضواً
7– شعبة الشهيد باسل الأسد:
1- عيسى سعيد السليمان أميناً للشعبة
2- سليمان أحمد حمدانعضواً
3- محمد شعبان المرعي عضواً
4- جميلة سليمان السليم عضواً
5- نزار يحيى يونس عضواً
6- عيسى جرجس سلوم عضواً
7- طالب رسول شنو عضواً
8– شعبة المخرم:
1- مأمون أحمد الجوراني أميناً للشعبة
2- ردينة محمد الناصر عضواً
3- ماريه محمد القبه عضواً
4- يحيى عزو العقلا عضواً
5- محمد عبد الله الخطيب عضواً
6- شادي علي الحسينعضواً
7- عامر رافع شعبان عضواً
9– شعبة تلكلخ:
1- محمد خالد الخالد أميناً للشعبة
2- إبراهيم رمضان جعلوك عضواً
3- حسين علي خليل عضواً
4- أديب نبيل سلوم عضواً
5- محمد عارف العلي عضواً
6- إبراهيم علي إدريسعضواً
7- هالة جرجي سلوم عضواً
10– شعبة المحاربين القدماء:
1- فاتح جاسم دربولي أميناً للشعبة
2- صالح شعبان النقري عضواً
3- إبراهيم عيسى عبيدو عضواً
4- حسن سليمان جامع عضواً
5- محمد حسين الوعري عضواً
6- راسم نجيب عربش عضواً
7- قاسم يونس علي عضواً
11– شعبة القصير:
1- بدر الدين محمود رعد أميناً للشعبة
2- إلياس نخلة وهبي عضواً
3- ثناء محمد العليعضواً
4- ساطع منيب كاسوحة عضواً
5- سميح بديع الليوس عضواً
6- محمد حميد أيوب عضواً
7- رئيف علي زينة عضواً
12 – شعبة شين:
1- أحمد حبيب حمدان أميناً للشعبة
2- جوزيف ميخائيل أسعد عضواً
3- درويش محمد درويش عضواً
4- رئيف عبد الله علي عضواً
5- أحمد رضوان الناصر عضواً
6- أحمد يوسف عودة عضواً
7- ولاء ماجد هزيم عضواً
13 – شعبة القريتين:
1- سعاد مطانس فرح أميناً للشعبة
2- مضر عطا الله شعيا عضواً
3- خالد فخري شبلخ عضواً
4- نايف محمد سعيد السلامة عضواً
5- غسان عقيل الدراوشة عضواً
6- مضر محمد العبد الله عضواً
7- حسان قاسم العباس عضواً
14 – شعبة تدمر:
1- زكي ضاهر العليوي أميناً للشعبة
2- أمل عبد القادر جوهر عضواً
3- فواز أسعد محمدعضواً
4- محمد حسن عايد عضواً
5- بلال مصطفى المفرج عضواً
6- زياد عبيد الصغير عضواً
7- فاطمة أحمد السليم عضواً
15– شعبة الرستن:
1- محمد مصطفى مروان أميناً للشعبة
2- أحمد محمد سليم سبسبي عضواً
3- مصلح شحادة الدغيلة عضواً
4- عبد الحكيم محمد السرميني عضواً
5- ميادة عبد الهادي العبد الله عضواً
6- عبد الله يوسف هدلة عضواً
7- سامي يوسف المنصور عضواً
ادلب
قرار رقم /1870/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع إدلب بجلستها رقم /10/ تاريخ 21/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع إدلب وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع إدلب وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبة معرة النعمان:
1- علي قاسم معراوي أميناً للشعبة
2- تركي ناصر الداعوس عضواً
3- ثناء أسعد الصالح عضواً
4- ماهر قدور العبود عضواً
5- محمد أحمد الإسماعيل عضواً
6- علا مصطفى رحمون الصيادي عضواً
7- جهاد عبد المجيد الفرحاتعضواً
2 – شعبة المدينة:
1- محمد سليمان معاز أميناً للشعبة
2- حسن مصطفى جبارة عضواً
3- نجيبة أحمد عصفور عضواً
4- محمد رضا أحمد شعار عضواً
5- مصطفى محمد مندورة عضواً
6- محمد محمد يحيى عموري عضواً
7- موفق ناصر ناصر الدين عضواً
3 – شعبةحارم:
1- أكرم محمد كابي أميناً للشعبة
2- مصطفى جميل سجيع عضواً
3- جمال أحمد العليان عضواً
4- أنور أحمد محمود عضواً
5- جميلة أحمد غزال عضواً
6- مرعي حسن عثمان عضواً
7- إبراهيم مصطفى رزوق عضواً
4 – شعبة أريحا:
1- محمد فهد بكور الصوص أميناً للشعبة
2- نضال محمد طاهر حلبية عضواً
3- إبراهيم عبد الرحمن كروم عضواً
4- يوسف برهو خليفة عضواً
5- أمين علي جطل عضواً
6- محمود طاهر ماجوج عضواً
7- لبابة يحيى الحمود عضواً
5 – شعبة المنطقة:
1- بلال أحمد الأحمد أميناً للشعبة
2- عباس ديبو طحان عضواً
3- رهام محمد فاتح شريف عضواً
4- أسامة محمد الهلال عضواً
5- بيان مزيد الشيخ عضواً
6- عبيدة نهاد غالية عضواً
7- أحمد عمر الطه عضواً
6 – شعبة خان شيخون:
1- حسين حسن حاج علي أميناً للشعبة
2- كسار نور الدين نجم عضواً
3- نور الدين خالد درباس عضواً
4- عبد الكريم علي العرنوس عضواً
5- ميساء غالب نجار عضواً
6- حسام خالد حلوم عضواً
7- إبراهيم عبد المحسن قدح عضواً
7 – شعبة سراقب:
1- يوسف محمود الخلف أميناً للشعبة
2- عبد الخاق قاسم سرجاوي عضواً
3- خالد عبد الغفور الصطوف عضواً
4- محمد حمود العلكو عضواً
5- عائشة إبراهيم الشحود عضواً
6- عبد إبراهيم اليوسف عضواً
7- عزات محمد الخليل عضواً
8 – شعبة سلقين:
1- فرغانة عبد الرحمن الخطيب أميناً للشعبة
2- طلال علي قاضي عضواً
3- عبد الحميد إبراهيم استانبولي عضواً
4- مصطفى عبد الخالق يسين عضواً
5- حمدي محمد رشيد نبهان عضواً
6- حسين حسن الحسين عضواً
7- محمد حسين هشوم عضواً
9 – شعبة كفر تخاريم:
1- خالد أحمد بدوي أميناً للشعبة
2- علا شكري كيالي عضواً
3- محمد كامل نجار عضواً
4- زياد أحمد الأحمد عضواً
5- عبد القادر بياطسي عضواً
6- رافع أسد أسد عضواً
7- مؤيد يحيى بكور عضواً
10 – شعبة جسر الشغور:
1- عبد الناصر مصطفى مبارك أميناً للشعبة
2- يامن مخلص راعي عضواً
3- نادر سليم أبو أحمدعضواً
4- محمد سليمان قسوم عضواً
5- رشا خليل استيفان عضواً
6- مدين سالم مصطو عضواً
7- راسم محمد حازم سيجري عضواً
اللاذقية
قرار رقم /1868/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع اللاذقية بجلستها رقم / 2 / تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع اللاذقية وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع اللاذقية وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 –شعبة المدينةالأولى:
1- خالد حسن علبي أميناً للشعبة
2- نزار أحمد علي عضواً
3- دعاء أكرم غانم عضواً
4- مازن أحمد علي عضواً
5- أسامة منير إبراهيم عضواً
6- سامي موريس دكر عضواً
7- محمد زياد أدهم عضواً
2 – شعبةالمدينةالثانية:
1- عبد الحنان خازم صبيح أميناً للشعبة
2- عبد الله كحيلة عضواً
3- مجد الله سليم شباني عضواً
4- رافع أحمد داليعضواً
5- نقولا عصام حدادعضواً
6- تيماء عزيز نصار عضواً
7- صفاء عبد العزيز حامد عضواً
3 – شعبة_لمدينة_الثالثة:
1- محمد مصطفى كيخيا أميناً للشعبة
2- وسيم ميخائيل خوري عضواً
3- رامز محمد غطروف عضواً
4- أحمد ماجد بليدي عضواً
5- نبيل أسعد سرحيل
ذ رقم 1251896 عضواً
6- جمال خليل راعي
رقم 376996 عضواً
7- وجيهة أحمد أوسطه
رقم 787504 عضواً
4 – #شعبة_المنطقة_الأولى:
1- محمد علي حمودي
رقم 1284497 أميناً للشعبة
2- غيث محمد عيسى
رقم 3910856 عضواً
3- سولين علي مرتكوش
رقم 2999608 عضواً
4- أكسم علي غانم
رقم 648093 عضواً
5- زهير فياض نصور
رقم 567520 عضواً
6- ناظم نصر مشقوق
رقم 431868 عضواً
7- نضال رفيق علي
رقم 497763 عضواً
5 – #شعبة_المنطقة_الثانية:
1- غسان أحمد قبيلي
رقم 431769 أميناً للشعبة
2- سهيل آدم عبد الله
رقم 430578 عضواً
3- هيثم أحمد بيشاني
رقم 757092 عضواً
4- مدين عادل فاضل
رقم 1637443 عضواً
5- علاء بلال محرز
رقم 4125100 عضواً
6- مازن صديق الأفندي
رقم 779234 عضواً
7- عتاب حسن جعبري
رقم 2682856 عضواً
6 – #شعبة_جبلة_الأولى:
1- لقمان علي بدور
رقم 1676149 أميناً للشعبة
2- ربيع محمد دخيل
رقم 4063329 عضواً
3- أحمد إبراهيم حميدوش
رقم 1125535 عضواً
4- غفران طاهر اسبر
رقم 3964443 عضواً
5- حمزة يوسف القاضي
رقم 757913 عضواً
6- مهند محمود الشوا
رقم 1444569 عضواً
7- بشار علي ديوب
رقم 1444472 عضواً
7 – #شعبة_جبلة_الثانية:
1- ريم علي عبود
رقم 1410630 أميناً للشعبة
2- عهد حسن الصدر
رقم 4025236 عضواً
3- نعيم محمد ونوس
رقم 647617 عضواً
4- أحمد عبد الكريم علي
رقم 641908 عضواً
5- منذر علي شباني
رقم 1107518 عضواً
6- أنور معروف محمد
رقم 945928 عضواً
7- عدي محي الدين عبد الحميد
رقم 1310301 عضواً
8 – #شعبة_القرداحة:
1- سميع صافي عدرة
رقم 4288459 أميناً للشعبة
2- علي نصر الشندي
رقم 71688 عضواً
3- مازن صالح حمامة
رقم 1070403 عضواً
4- عدي عيسى حبيب
رقم 1158582 عضواً
5- إبراهيم أسعد مخلوف
رقم 1549178 عضواً
6- يزن جابر زينو
رقم 3735384 عضواً
7- وفاء علي زهرة
رقم 498780 عضواً
9 – #شعبة_الحفة:
1- حكمت أحمد حيدر
رقم 918408 أميناً للشعبة
2- أحمد ماجد أسعد
رقم 546094 عضواً
3- محمد غازي خير بيك
رقم 1820968 عضواً
4- سمير إبراهيم سليطين
رقم 758516 عضواً
5- طه حسن طه
رقم 285936 عضواً
6- رامي جهاد منصور
رقم 3713287 عضواً
7- دارين يوسف ناصر
رقم 1948056 عضواً
10 –#شعبة_المحاربين_القدماء:
1- محمد حسن حشمة
رقم 4288409 أميناً للشعبة
2- بديع يوسف قرحيلي
رقم 4288398 عضواً
3- مفيد حبيب ديب
رقم 4385575 عضواً
4- حنا جرجي نعمة
رقم 4288401 عضواً
5- نعمان سليمان غانم
رقم 4288403 عضواً
6- رياض أحمد ساعي
رقم 4423650 عضواً
7- أديب إبراهيم معروف
رقم 4288399 عضواً
طرطوس
رقم /1867/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع طرطوس بجلستها رقم /41/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 26/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع طرطوس وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع طرطوس وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1- #شعبة_المدينة_الأولى:
1- إياد إبراهيم أحمد
رقم 1430166 أميناً للشعبة
2- محمد يوسف علي
رقم 767147 عضواً
3- ناذر محمد حمدان
رقم 469733 عضواً
4- نايف إسماعيل النايف
رقم 895841 عضواً
5- ريم أكرم بشور
رقم 935085 عضواً
6- فاطمة محمد نابلسي
رقم 925788 عضواً
7- حسن عبد اللطيف محمد
رقم 4073777 عضواً
2– #شعبة_المدينة_الثانية:
1- مازن نايف رمضان
رقم 1529019 أميناً للشعبة
2- علي سمير زيود
رقم 4073400 عضواً
3- أحمد محمد أحمد
رقم 550126 عضواً
4- سمير إلياس بطرس
رقم 1788705 عضواً
5- حسام محمود علي
رقم 1509097 عضواً
6- منال جودت عثمان
رقم 1429433 عضواً
7- أحمد خالد إبراهيم
رقم 61688 عضواً
3– #الشعبة_الاقتصادية:
1- مصطفى محمد سلامة
رقم 469324 أميناً للشعبة
2- سامر محمد حسين
رقم 3411648 عضواً
3- ميادة محمود يوسف
رقم 1509535 عضواً
4- كمال سليمان إبراهيم
رقم 1091628 عضواً
5- فؤاد محمد محمد
رقم 1015208 عضواً
6- فواز محمود حسن
رقم 237816 عضواً
7- معن محمد زغيبي
رقم 552832 عضواً
4– #شعبة_المنطقة_الأولى:
1- نزيه أحمد أحمد
رقم 322944 أميناً للشعبة
2- نادين محمد شعبان
رقم 3788656 عضواً
3- أديب امطانيوس العرقان
رقم 210629 عضواً
4- مازن أحمد عبد الله
رقم 1628025 عضواً
5- نضال نصر آغا
رقم 793272 عضواً
6- نظير علي درويش
رقم 612740 عضواً
7- مجدي دباح طعمة
رقم 1430888 عضواً
5– #شعبة_المنطقة_الثانية:
1- علي أحمد شعبان
رقم 550582 أميناً للشعبة
2- نزيه معلا أسد
رقم 1014949 عضواً
3- شفيق أحمد الشيخ علي
رقم 746892 عضواً
4- رياض أحمد يوسف
رقم 474783 عضواً
5- حسام عبد السميع محفوض
رقم 4088839 عضواً
6- هيثم ميخائيل حصني
رقم 463932 عضواً
7- سمهر علي إبراهيم
رقم 41104580 عضواً
6– #شعبة_صافيتا:
1- أسامة مهنا الموعي
رقم 1382545 أميناً للشعبة
2- محمد علي بدر
رقم 3979138 عضواً
3- يوسف جهاد علي
رقم 464071 عضواً
4- يوسف مصطفى محمود
رقم 1319165 عضواً
5- أحمد عبد الرحمن قراجة
رقم 1508417 عضواً
6- رانيا علي عبد اللطيف
رقم 1662300 عضواً
7- سامر إلياس جرجوس
رقم 832182 عضواً
7– #شعبة_المشتى:
1- محمد يوسف حمصي
رقم 992808 أميناً للشعبة
2- علي إبراهيم جبلي
رقم 992794 عضواً
3- يارا نصر الجاموس
رقم 3978720 عضواً
4- سيف علي جمعة
رقم 2092130 عضواً
5- غسان حسن خضر
رقم 804023 عضواً
6- حسن علي رقماني
رقم 1569350 عضواً
7- ثائر ديب بطرس
رقم 1663540 عضواً
8– #شعبة_الدريكيش:
1- سمير علي علي
رقم 747748 أميناً للشعبة
2- دعاء علي فاضل
رقم 4072206 عضواً
3- حسان أحمد خضر
رقم 1090161 عضواً
4- محمد يوسف ونوس
رقم 329525 عضواً
5- علي وحيد فياض
رقم 1124354 عضواً
6- توفيق أحمد عباس
رقم 1014741 عضواً
7- أحمد محمد معلا
رقم 1016877 عضواً
9– #شعبة_الشيخ_بدر:
1- رحاب علي عباس
رقم 1317221 أميناً للشعبة
2- فراس علي سلمان
رقم 1735483 عضواً
3- بشار حسين إبراهيم
رقم 4105821 عضواً
4- ياسين يوسف ميهوب
رقم 4072330 عضواً
5- علي يوسف معروف
رقم 766903 عضواً
6- لمى يوسف يوسف
رقم 1692223 عضواً
7- أنور محمد جفول
رقم 943899 عضواً
10– #شعبة_برمانة:
1- ندى حسن محمد
رقم 942059 أميناً للشعبة
2- فائق علي سليمان
رقم 1014822 عضواً
3- جعفر محمود أسعد
رقم 942114 عضواً
4- رشا علي سميا
رقم 1238887 عضواً
5- ياسين محمد محمد
رقم 325527 عضواً
6- قصي محمود الخطيب
رقم 550048 عضواً
7- جلال كمال ديوب
رقم 4000620 عضواً
11 – #شعبة_القدموس:
1- إيهاب محمد حمود
رقم 2430618 أميناً للشعبة
2- وسام سليمان شعبان
رقم 1712829 عضواً
3- أحمد حيدر حرفوش
رقم 1848608 عضواً
4- محمود علي أبو حسون
رقم 1317978 عضواً
5- أسامة أحمد حميدي
رقم 1772664 عضواً
6- توفيق إبراهيم إسماعيل
رقم 277779 عضواً
7- إيمان علي حميدان
رقم 3979010 عضواً
12 – #شعبة_بانياس:
1- عمار محمد حسن
رقم 1789848 أميناً للشعبة
2- نور الدين علي نيوف
رقم 745677 عضواً
3- علي آصف صالح
رقم 4104949 عضواً
4- عبد الكريم مصطفى ملحم
رقم 552416 عضواً
5- ابتسام يونس حيدر
رقم 1319969 عضواً
6- أحمد محمد البودي
رقم 611520 عضواً
7- سمير عزيز مقعبري
رقم 552416 عضواً
13 – #الشعبة_العمالية:
1- سمير إبراهيم إسماعيل
رقم 574599 أميناً للشعبة
2- ندى نضال ناصر
رقم 4023317 عضواً
3- ميسون علي وسوف
رقم 1509855 عضواً
4- نظام أحمد يوسف
رقم 1712813 عضواً
5- فراس محمد علي
رقم 925560 عضواً
6- منال أحمد بلول
رقم 1508745 عضواً
7- ياسر علي شيلة
رقم 1480430 عضواً
14 – #شعبة_المحاربين_القدماء:
1- نصر الدين محمد حمود
رقم 201770 أميناً للشعبة
2- جودت جبر عثمان
رقم 576673 عضواً
3- محمد أحمد حسن
رقم 1278934 عضواً
4- إبراهيم محمد الجردي
رقم 576876 عضواً
5- إبراهيم صبري ملص
رقم 610096 عضواً
6- علي حسن علي
رقم 1016050 عضواً
7- سميعة علي إبراهيم
رقم 4641343 عضواً
15– #شعبة_التعليم_العالي:
1- سلمان محمد محمود
رقم 329067 أميناً للشعبة
2- محمود شريف أبو رحال
رقم 4170681 عضواً
3- فراس حسن إبراهيم
رقم 1481044 عضواً
4- حسن عبد الكريم سليمان
رقم 574189 عضواً
5- خلود خالد جديد
رقم 2141836 عضواً
جامعة البعث
قرار رقم /1866/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /142/ تاريخ 26/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع جامعة البعث بجلستها رقم /2/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة البعث وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة البعث وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – #الشعبة_الأولى:
1- د. عبير فايز حمادة الكوسا
رقم 1221364 أميناً للشعبة
2- ندى أحمد الإبراهيم
رقم 2531129 عضواً
3- علقمة أحمد العبد الله
رقم 3760412 عضواً
4- فادي موسى مرشد
رقم 1462534 عضواً
5- د. إبراهيم أسعد إسماعيل
رقم 429689 عضواً
2 – #الشعبة_الثانية:
1- د. توفيق خضر المسعود
رقم 435056 أميناً للشعبة
2- إبراهيم محمد العبد الله
رقم 4065726 عضواً
3- باسم مصطفى ونوس
رقم 2125251 عضواً
4- ميشيل ليوس النجار
رقم 1194444 عضواً
5- براءة نزار إبراهيم
رقم 2614903 عضواً
3 – #الشعبة_الثالثة:
1- د. سامح أبو النصر العرجة
رقم 369657 أميناً للشعبة
2- ميلاد عيسى حمادي الكوسا
رقم 3993926 عضواً
3- سيلفا سمير زيادة
رقم 1925435 عضواً
4- ثائر أيوب العبود
رقم 1661416 عضواً
5- د. محمد مصطفى حجوز
رقم 1065049 عضواً
4 – #شعبة_الطلبة_العرب:
1- بلال مظهر اليوسفي
رقم 4458207 أميناً للشعبة
2- عصام عثمان عثمان
رقم 4458144 عضواً
3- ياسمين شريف طيبو
رقم 4458110 عضواً
4- عارف علي زينة
رقم 4458102 عضواً
5- دعاء علاء النعيمي
رقم 4458376 عضواً
جامعة تشرين
قرار رقم /1869/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع جامعة تشرين بجلستها رقم /11/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 22/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة تشرين وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة تشرين وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – #الشعبة_الأولى:
1- د.علي حسن نيصافي
رقم 229651 أميناً للشعبة
2- لينا توفيق محلا
رقم 2217717 عضواً
3- ذو الفقار أحمد عمار
رقم 4063416 عضواً
4- غفران خيرات شقيرة
رقم 4161942 عضواً
5- د. علي محمد جنود
رقم 124953 عضواً
2 –#الشعبة_الثانية:
1- محسن جميل صارم
رقم 739802 أميناً للشعبة
2- حسين علي ماضي
رقم 3761779 عضواً
3- عدنان نور الدين الغدا
رقم 2961170 عضواً
4- علي يونس دريباتي
رقم 788157 عضواً
5- د. سلامة سليمان أبو الشملات
رقم 640342 عضواً
3 – #الشعبة_الثالثة:
1- د. حكمت علي بريهان
رقم 1459243 أميناً للشعبة
2- مدين سميع إبراهيم
رقم 960331 عضواً
3- علاء إبراهيم خرما
رقم 1955467 عضواً
4- لمى نقولا ديب
رقم 1219760 عضواً
5- عمران علي كنجو
رقم 3643924 عضواً
4 – #الشعبة_الرابعة (الطلبة العرب) :
1- د. أمين مأمون صالح
رقم 4498485 أميناً للشعبة
2- محمد عبد الله لطف
رقم 4498499 عضواً
3- ريم أحمد اسكندر
رقم 4498506 عضواً
4- ليليان شحادة مرعي
رقم 4498510 عضواً
5- سارة محمد مسعد
رقم 4617736 عضواً
حلب
رقم /1871/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع حلب بجلستها رقم /19/ تاريخ 21/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 22/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حلب وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع حلب وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1- شعبة #العمال_الأولى:
1- إبراهيم عبد الهادي العويد
رقم 949176 أميناً للشعبة
2- مواس حسين المواس
رقم 927147 عضواً
3- برناديت سامي نجار
رقم 1964808 عضواً
4- جمال ساطع الصاري
رقم 312870 عضواً
5- عدنان محمد دملخي
رقم 718844 عضواً
6- رشيد مصطفى دربوك
رقم 2299897 عضواً
7- أحمد أوسو عبدال
رقم 3340998 عضواً
2– شعبة #العمال_الثانية:
1- ناصر شيخ إبراهيم النهار
رقم 273786 أميناً للشعبة
2- أحمد تاج الملوك أبرص
رقم 3849582 عضواً
3- محمد حسين أحمد
رقم 715067 عضواً
4- مصطفى مصطفى المرعي
رقم 852182 عضواً
5- مصطفى عبد الحميد مصري
رقم 506115 عضواً
6- نجوى محمد ملخ
رقم 1561427 عضواً
7- جيهان محمد فاروق أنابلي
رقم 1018253 عضواً
3– شعبة #العمال_الثالثة:
1- محمد نبيل عبد القادر زلط
رقم 418189 أميناً للشعبة
2- عبد الكريم جرجي دقي
رقم 513108 عضواً
3- وحيدة محمود صباغ
رقم 2764315 عضواً
4- حمدو عبد السلام عساف
رقم 554141 عضواً
5- محمد محمد ديب جزماتي
رقم 2900008 عضواً
6- عتاب مروان قبان علي
رقم 1638308 عضواً
7- لينا إبراهيم ضومط
رقم 1737044 عضواً
4– شعبة #العمال_الرابعة:
1- خالد وليد أبو بكر
رقم 1075230 أميناً للشعبة
2- هيا طلال شاهين
رقم 3982662 عضواً
3- محمد باسم رضوان سلطان
رقم 929298 عضواً
4- فيصل جمعة الغريوي
رقم 665779 عضواً
5- محمد أسعد أحمد نبيل دهنة
رقم 1288116 عضواً
6- بدر أحمد السيد
رقم 1133532 عضواً
7- أحمد محمود عربيش
رقم 625557 عضواً
5– شعبة #التربية_الأولى:
1- عفاف جورج حجار
رقم 1360821 أميناً للشعبة
2- محمود أحمد دوغان
رقم 506492 عضواً
3- أحمد رجب فاني
رقم 602819 عضواً
4- أحمد نور الدين محمد شوبك
رقم 3945147 عضواً
5- يوسف أحمد شوقي قلعه جي
رقم 525527 عضواً
6- محمد حسن علي الباشا
رقم 4184050 عضواً
7- عمران علي جابر
رقم 659637 عضواً
6– شعبة #التربية_الثانية:
1- صالح أحمد الحديد
رقم 1455062 أميناً للشعبة
2- محمد أحمد حمدك
رقم 479519 عضواً
3- جمان إبراهيم عزوز
رقم 1163218 عضواً
4- حكمت مصطفى حلاق
رقم 241711 عضواً
5- أحمد فواز عبد الله يسقي
رقم 894041 عضواً
6- هدى صادق شيخ القصابين
رقم 1805453 عضواً
7- مصطفى محمد رسول القاسم
رقم 272411 عضواً
7– شعبة #التربية_الثالثة:
1- عبد القادر أحمد الأبو نعسو
رقم 1572124 أميناً للشعبة
2- ليديا إبراهيم خوري عبد الله
رقم 719256 عضواً
3- محمد أحمد حسين النبهان
رقم 1639890 عضواً
4- بكري علاء الدين زعبوبة
رقم 4049982 عضواً
5- سلمى إبراهيم عزوز
رقم 2031350 عضواً
6- أحمد محمد المحمد
رقم 1075762 عضواً
7- محمد عمر أحمد
رقم 658445 عضواً
8– شعبة #الموظفين:
1- عماد أحمد الصالح
رقم 1321340 أميناً للشعبة
2- حسن أحمد الحاج حسن
رقم 1361509 عضواً
3- أيمن ساير العكاب
رقم 1615167 عضواً
4- محمد بسام محمد وليد حايك
رقم 1162815 عضواً
5- كريستين جوزيف بدوي
رقم 1453796 عضواً
6- عبد الحميد أحمد صيرفي
رقم 2019922 عضواً
7- سليمان إبراهيم شيخ عبيد
رقم 715087 عضواً
9– شعبة #المهن_الحرة:
1- زياد إسماعيل السلوم
رقم 1300802 أميناً للشعبة
2- محمد خالد عبد الله
رقم 3970227 عضواً
3- عبدو جان موصللي
رقم 1000294 عضواً
4- نضال عبد الرحمن حسن
رقم 1709874 عضواً
5- عصام محمود لامع
رقم 1456172 عضواً
6- حازم محمد غزال
رقم 1321588 عضواً
7- لاشين رائف جودت
رقم 407558 عضواً
10– شعبة #الشهيد_تيسير_الحلبي:
1- يوسف أحمد جوهر
رقم 666048 أميناً للشعبة
2- محمد محمود شريح
رقم 720744 عضواً
3- صلاح أحمد زعتر
رقم 1572731 عضواً
4- رأفت محمد مصطفى
رقم 1162026 عضواً
5- محمد علي الزين
رقم 4015390 عضواً
6- لما عبد زينة
رقم 2032960 عضواً
7- محمد نديم أبو حسان
رقم 555818 عضواً
11 – شعبة #المحاربين_القدماء:
1- محمد زهير جميل صيرفي
رقم 39028 أميناً للشعبة
2- جمعة سليمان العمر
رقم 524129 عضواً
3- عبد الوهاب عبد الحميد خريزاتي
رقم 39003 عضواً
4- جمال بكري قدره دانيال
رقم 241026 عضواً
5- عفيف أحمد حسين
رقم 40193 عضواً
6- ميشيل الياس أندروس
رقم 662557 عضواً
7- عدنان خليل الخليل
رقم 419227 عضواً
12 – شعبة #الشهيد_محمد_شحادة:
1- محمد حمدو الحمدو
رقم 241879 أميناً للشعبة
2- عبد العلي حسن الحاج حسين
رقم 1075553 عضواً
3- حسين دياب دياب
رقم 357973 عضواً
4- حسين محمد شيخ الجب
رقم 717412 عضواً
5- صلاح حسن شهيد
رقم 721114 عضواً
6- خالد أحمد الشحادة
رقم 443208 عضواً
7- زمزم حيدر الأسود
رقم 1176593 عضواً
13 – شعبة #الشهيد_محي_الدين_بكور:
1- مصطفى عبد الله طالب
رقم 603429 أميناً للشعبة
2- حمدو عبد المجيد قرنفل
رقم 3207488 عضواً
3- أسامة محمد الجر
رقم 2043524 عضواً
4- محمد عبد الهادي حاج أحمد
رقم 1320971 عضواً
5- رواد محمد محمد عساف
رقم 2370358 عضواً
6- عبد الباسط محمد منصور
رقم 1000508 عضواً
7- فاطمة علي الإبراهيم
رقم 2070441 عضواً
14 – شعبة #السفيرة:
1- عبد المجيد محمد غازي إبراهيم
رقم 553215 أميناً للشعبة
2- أحمد شواخ الدندل
رقم 662585 عضواً
3- عمار أحمد المحمد
رقم 1689224 عضواً
4- كنعان أسعد الأسعد
رقم 1915849 عضواً
5- رنا عمر البيكو
رقم 1915961 عضواً
6- لورانس أحمد ادريس
رقم 1669195 عضواً
7- رضوان خليل بشار
رقم 406331 عضواً
15– شعبة #الباب:
1- أمين خليل نقر
رقم 928866 أميناً للشعبة
2- نديم نعيم الحاج خالد
رقم 4084298 عضواً
3- خالد يوسف الشبيب
رقم 441848 عضواً
4- أحمد شعبان شعبان
رقم 1361672 عضواً
5- زياد علي الحاج خالد
رقم 1411881 عضواً
6- محمود عقيل درويش
رقم 26868 عضواً
7- ميسون عبد الرحيم الحمادو
رقم 1704977 عضواً
16 – شعبة #دير_حافر:
1- فخري عبد الله الياسين
رقم 1241012 أميناً للشعبة
2- خالد عبد الهادي الإبراهيم
رقم 1131961 عضواً
3- عيسى عبيد العيسى
رقم 1737653 عضواً
4- سفيان فياض الخلف
سفيان فياض الخلف
رقم 1738352 عضواً
5- أكرم عبد الحميد الثلجة
رقم 357207 عضواً
6- فائز محمد الخلف
رقم 1606386 عضواً
7- انتصار إسماعيل الإبراهيم
رقم 3528686 عضواً
17 – شعبة #منبج:
1- عبد الهادي إبراهيم البكار
رقم 973240 أميناً للشعبة
2- محمد صبحي مكناس
رقم 4016867 عضواً
3- طالب كامل طالب
رقم 2267122 عضواً
4- إسماعيل حسين الخلو
رقم 1161115 عضواً
5- عبد العزيز عبد الغني الخلف العلي
رقم 1607846 عضواً
6- شاكر حسين شيخ نوري
رقم 1210410 عضواً
7- لينا كامل حمود الحجي
رقم 1668003 عضواً
18 – شعبة #جرابلس:
1- أحمد حسين الإبراهيم
رقم 1074412 أميناً للشعبة
2- عدنان محمد أمين
رقم 1018569 عضواً
3- حسين محلي محلي
رقم 1411907 عضواً
4- حسان حسن حسن
رقم 1794850 عضواً
5- مصطفى عارف الجادر
رقم 3716210 عضواً
6- لميا خليل الحمد
رقم 2020663 عضواً
7- محمد حسن شيخ إبراهيم
رقم 1963108 عضواً
19 – شعبة #عين_العرب:
1- عبود عيسى العيسى
رقم 603871 أميناً للشعبة
2- حنيفي محمود محمود
رقم 1453480 عضواً
3- آسيا عثمان حاجي
رقم 2192993 عضواً
4- فياض زيدان عبد الحميد
رقم 892904 عضواً
5- رشاد عمير العمر
رقم 1359954 عضواً
6- محمد عثمان محمد علي
رقم 1411810 عضواً
7- حسن جلال مصطفى
رقم 1359953 عضواً
20 – شعبة #اعزاز:
1- وحيد موسى الهلال
رقم 1950970 أميناً للشعبة
2- هيام جودات مخطاط
رقم 3750726 عضواً
3- محمد حسن ديب
رقم 852344 عضواً
4- فاتح صلاح الدين كللو
رقم 420895 عضواً
5- عدنان شعبان شحادة
رقم 360251 عضواً
6- علي حسين حاج حسين
رقم 1718903 عضواً
7- رانيا محمد رشاد سعيد
رقم 1823080 عضواً
21 – شعبة #عفرين:
1- حسن رشيد عارف
رقم 1639816 أميناً للشعبة
2- ناريمان منان محمد
رقم 3730870 عضواً
3- أسعد محمود صطاف
رقم 353081 عضواً
4- نجم محمد النجم
رقم 171851 عضواً
5- فيصل شعبان أحمد
رقم 1541980 عضواً
6- محمود عبد الله محيميد
رقم 1132023 عضواً
7- نيروز عبد المنان كالو
رقم 1076364 عضواً
جامعة حلب
قرار رقم /1872/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع جامعة حلب بجلستها رقم /11/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة حلب
وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع جامعة حلب وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبة #الشهيد_الأخضر_العربي:
1- د. أمير عبد الرزاق الحاج صكر
رقم 688390 أميناً للشعبة
2- محمد رضا بدوي
رقم 3808584 عضواً
3- محمود إبراهيم قزة
رقم 2840652 عضواً
4- محمد إبراهيم شلار
رقم 1615288 عضواً
5- غزوة محمود كنيفاتي حايك
رقم 1412616 عضواً
2 – شعبة #الشهيد_عدنان_المالكي:
1- د. وارد منهل الموسى
رقم 3315759 أميناً للشعبة
2- مجد الدين عمر حمصي
رقم 4084025 عضواً
3- محمد حسين المحمد الحسين
رقم 1571165 عضواً
4- أنور شاهر اليوسفي
رقم 4106518 عضواً
5- د. ليزا كيفورق سلوكجيان
رقم 2213757 عضواً
3 – شعبة #الشهيد_أحمد_العزاوي:
1- د. محمد أمين محمد البيك
رقم 507513 أميناً للشعبة
2- عبد الكريم علي الحسين
رقم 851330 عضواً
3- ياسين قرموطة
رقم 2549879 عضواً
4- أحمد عمر الحمادة
رقم 3867825 عضواً
5- منى بكري خياط
رقم 1075193 عضواً
4 – شعبة #الشهيد_محمد_وليد_ملقي :
1- عبد الرحيم علي العزيزي
رقم 441058 أميناً للشعبة
2- محمد محمود حنتوش
رقم 4123896 عضواً
3- وسيم سامي الرزوق
رقم 1240204 عضواً
4- أحمد محمد جودت بيطار
رقم 999653 عضواً
5- فاطمة حسون الصالح
رقم 1520571 عضواً
5 – شعبة #الشهيد_محمود_تسابحجي ( الطلبة العرب):
1- هلن لطف صباغ
رقم 4476639 أميناً للشعبة
2- هبة عثمان رشدان
رقم 4476265 عضواً
3- ربى عمر عبد الله
رقم 4476255 عضواً
4- جلال أحمد علوة
رقم 4476211 عضواً
5- خالد حسن أبو حسان
رقم 4476217 عضواً
الرقة
قرار رقم /1873/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع الرقة بجلستها رقم /14/ تاريخ 22/3/2020، وعلى مذكرة مكتب
التنظيم المركزي المؤرخة في 28/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع الرقة
وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع الرقة وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبة #المدينة:
1- أمين صالح العلي
رقم 1035156 أميناً للشعبة
2- عبد الله حميد الإمام
رقم 428281 عضواً
3- عبد الرزاق حسين الأحمد
رقم 5262088 عضواً
4- علي صالح الشحاذة
رقم 484845 عضواً
5- خلف حمادة الشيخ
رقم 564299 عضواً
6- نضال محمود العلو
رقم 1919313 عضواً
7- خاتون عبود الموح
رقم 1205647 عضواً
2 – شعبة #التربية:
1- أحمد حسين حسن
رقم 836543 أميناً للشعبة
2- غالب خليل البيرم
رقم 1287711 عضواً
3- أسعد عبد الله الخلف
رقم 983661 عضواً
4- مازن أحمد الأحمد
رقم 1287941 عضواً
5- عبد اللطيف حمود الحبيب
رقم 408035 عضواً
6- عبد الرحيم حسن عنيزان
رقم 983838 عضواً
7- رشا مصطفى جريجب
رقم 2552071 عضواً
3 – شعبة #الريف_الأولى:
1- حسين مصطفى جعفر
رقم 1205186 أميناً للشعبة
2- فائز سليمان العبد الله
رقم 486661 عضواً
3- محمد أحمد الزوبع
رقم 771255 عضواً
4- محمد أحمد العلي
رقم 709890 عضواً
5- رابعة محمد العليوي
رقم 1037866 عضواً
6- حمود محل الجرجيس
رقم 837032 عضواً
7- حمود محمد الرحيان
رقم 1840512 عضواً
4 – شعبة #الريف_الثانية:
1- موسى حسن العلي
رقم 77150 أميناً للشعبة
2- رزان علي العجيل
رقم 4224030 عضواً
3- إبراهيم يوسف العلي
رقم 770989 عضواً
4- إبراهيم محمد الحجي
رقم 981262 عضواً
5- عبد الحميد خلف العبد الله
رقم 1919758 عضواً
6- إبراهيم جاسم الموسى
رقم 98198 عضواً
7- جمعة حسن الحسن
رقم 1035481 عضواً
5 – شعبة #حوض_الفرات:
1- تمام حسين المحمد
رقم 1984083 أميناً للشعبة
2- زينب أحمد العليان
رقم 3138708 عضواً
3- عرب عبد الله عرب
رقم 1491171 عضواً
4- عبد علي الحمود
رقم 563530 عضواً
5- عبد البركة السلامة
رقم 347844 عضواً
6- مصطفى شريف شريف خلف
رقم 1418998 عضواً
7- فريال نديم فرح
رقم 3259041 عضواً
7 – شعبة #الثورة:
1- قصي حسن ريا
رقم 698277 أميناً للشعبة
2- وسيم محمد الخضر
رقم 3805957 عضواً
3- نزار إسماعيل سليمان
رقم 470895 عضواً
4- أحمد محمد الحسين
رقم 1114023 عضواً
5- سليمان عيسى الأحمد
رقم 782376 عضواً
6- بسام روبيل رضا
رقم 1488109 عضواً
7- هالة محمد علي شرحولي
رقم 1035887 عضواً
دير الزور
قرار رقم /1874/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020.
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع دير الزور بجلستها رقم / 16/ تاريخ 21/3/2020، وعلى مذكرة مكتب
التنظيم المركزي رقم 2023/2/ق.م تاريخ 22/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع دير الزور وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع دير الزور وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
1 – شعبة #المدينة_الأولى:
1- منصور محمد نافع العبد الرجب
رقم 387570 أميناً للشعبة
2- ميادة صالح العلي
رقم 1798383 عضواً
3- مريم سالم المتراس
رقم 3792499 عضواً
4- محمد عامر ويس السراج
رقم 859704 عضواً
5- مالك عبد القادر أحمد بقجة جي
رقم 959278 عضواً
6- إسماعيل حسين الشاهر
رقم 214113 عضواً
7- عبد الكريم مشعل العلي
رقم 688887 عضواً
2 – شعبة #المدينة_الثانية:
1- خليل جاسم حاج عبيد
رقم 782906 أميناً للشعبة
2- علي عادل الحاج خليفة
رقم 2083383 عضواً
3- إياد فاروق المصلح
رقم 1540914 عضواً
4- صخر عصمان الحسين الطعمة
رقم 690822 عضواً
5- غسان علي المزان
رقم 1329937 عضواً
6- يحيى حماد المحمد الراوي
رقم 958987 عضواً
7- هناء إبراهيم الخضري
رقم 781993 عضواً
3 – شعبة #الريف_الأولى:
1- عبد الكريم أحمد الخضر
رقم 690008 أميناً للشعبة
2- رندة صبحي المحمود الحسين
رقم 1258092 عضواً
3- أحمد سلامة الناصر
رقم 958153 عضواً
4- حسوني علي المحمد
رقم 216117 عضواً
5- حسين عبد العبد
رقم 136086 عضواً
6- عبد الجبار أحمد المحمد
رقم 1684836 عضواً
7- إبراهيم حساوي جار الله
رقم 2038845 عضواً
4 – شعبة #الريف_الثانية:
1- محمد قدور سيد أحمد
رقم 214015 أميناً للشعبة
2- أحمد صالح العلي الحسين
رقم 571170 عضواً
3- حمد خليل الداود
رقم 958844 عضواً
4- حمود عبد الله الشيخ
رقم 215091 عضواً
5- أسعد يزيد الطوكان
رقم 959328 عضواً
6- عدنان جاسم الركاض
رقم 781300 عضواً
7- فاطمة نجم الشيخ علي
رقم 2868244 عضواً
5 – شعبة #الميادين:
1- علي خلف المسعود
رقم 1257835 أميناً للشعبة
2- خالد مرعي الحتروش
رقم 688205 عضواً
3- علي سوادي الهلال
رقم 1119891 عضواً
4- خلف عبيد العبد الله
رقم 262714 عضواً
5- عبد العزيز محمد الحسين
رقم 1257508 عضواً
6- عامر جدوع السليمان
رقم 1540359 عضواً
7- سمر حارث الخلف
رقم 2378911 عضواً
6 – شعبة #البوكمال:
1- محمد عواد المهاوش
رقم 959721 أميناً للشعبة
2- رولا فؤاد مطرود
رقم 1494937 عضواً
3- نوري جميل العبد
رقم 387842 عضواً
4- صالح حربي حاج الجراح
رقم 1539779 عضواً
5- محمد خشان العلوش
رقم 959490 عضواً
6- ثابت جمعة الشيخ
رقم 860261 عضواً
7- أحمد حميد الحسن
رقم 1767338 عضواً
7 – شعبة #التعليم_العالي:
1- ميساء محمد ناجي الكاطع
رقم 1192194 أميناً للشعبة
2- هاني فاروق الأشرم
رقم 1642339 عضواً
3- ميسون يوسف الحاج إبراهيم
رقم 1446010 عضواً
4- ماهر حسين الفرج
رقم 1387109 عضواً
5- الحارث طارق الدحام
رقم 3479064 عضواً
8 – شعبة #البصيرة:
1- خضر جلب الشملان
رقم 215553 أميناً للشعبة
2- طه سوادي العكلة
رقم 386633 عضواً
3- مهند حسين الخليف
رقم 3209482 عضواً
4- حسين محمد العلي الحمادة
رقم 1539486 عضواً
5- ياسين عارف العبيد
رقم 216458 عضواً
6- عبد الإله عايد الجاسم
رقم 2022943 عضواً
7- عبد اللطيف كليب المحمد
رقم 386632 عضواً
الحسكة
رقم /1875/
القيادة المركزية (متفرغون) بجلستها رقم /143/ تاريخ 29/3/2020
بعد اطلاعها على اقتراح قيادة فرع الحسكة بجلستها رقم /2/ تاريخ 23/3/2020، وعلى مذكرة مكتب التنظيم المركزي المؤرخة في 23/3/2020، المتضمنة اقتراح حل قيادات الشعب الحزبية بفرع الحسكة وإعادة تشكيلها.
قررت ما يلي
مادة 1- حل قيادات الشعب الحزبية بفرع الحسكة وإعادة تشكيلها من الرفاق التالية أسماؤهم:
أولاً – شعبة #مدينة_الحسكة:
1- جورج صومي يوسف
رقم 910682 أميناً للشعبة
2- صالح حبيب المحمد
رقم 3965198 عضواً
3- البتول محمد رشاد علي
رقم 1384590 عضواً
4- إبراهيم عواد خلف
رقم 1713661 عضواً
5- إبراهيم محمد السالم
رقم 589363 عضواً
6- محمود محمد أمين عبد الله
رقم 785351 عضواً
7- محمد خضر بكر
رقم 1384677 عضواً
ثانياً – شعبة #ريف_الحسكة:
1- عبد الحليم حسين الباشا
رقم 911967 أميناً للشعبة
2- بسام علي إلياس
رقم 1776453 عضواً
3- علي حمزة عبد
رقم 702712 عضواً
4- فاضل حسين يونس
رقم 866744 عضواً
5- فيصل عبيد المشهور
رقم 1150363 عضواً
6- علي محمد الأحمد
رقم 1106016 عضواً
7- بتول فتحي العلي
رقم 3397510 عضواً
ثالثاً – شعبة #مدينة_القامشلي:
1- محمد ضيف الأحمد
رقم 655472 أميناً للشعبة
2- عمر جدوع العاكوب
رقم 590578 عضواً
3- آسيا يوسف بيدروسيان
رقم 590824 عضواً
4- محيا جدوع الحسين
رقم 830035 عضواً
5- فاضل علي كمر
رقم 548064 عضواً
6- عاصم عز الدين العبد الله
رقم 1734390 عضواً
7- حنا عيسى عيسى
رقم 221884 عضواً
رابعاً – شعبة #ريف_القامشلي:
1- عبد المنعم هليل حميد
رقم 1333093 أميناً للشعبة
2- عمشة حسين النهاب
رقم 475691 عضواً
3- حسين علي حمو
رقم 3966320 عضواً
4- صالح أحمد العرب
رقم 829933 عضواً
5- سالم هلوش الخلف
رقم 2683473 عضواً
6- أحمد إبراهيم بحري
رقم 1036446 عضواً
7- فاضل محمد الحوران
رقم 1332389 عضواً
خامساً – شعبة #المالكية:
1- محمود بديوي الذياب
رقم 967032 أميناً للشعبة
2- بهاء الدين عبد الغني سلامة
رقم 967032 عضواً
3- عبد السلام عبد العبد الله
رقم 1213166 عضواً
4- عبد سليمان الحمزة
رقم 1029923 عضواً
5- إبراهيم محمد تركي
رقم 784252 عضواً
6- فارس خضر الفارس
رقم 449083 عضواً
7- بسمة صالح الشحادة
رقم 3050392 عضواً
سادساً – شعبة #رأس_العين:
1- تركي محمد الخيرو
رقم 1448939 أميناً للشعبة
2- سارة جمال المحيميد
رقم 3591506 عضواً
3- يوسف إبراهيم ثلاج
رقم 11066610 عضواً
4- منى حسن طعان
رقم 1106794 عضواً
5- محمد زين عبد الله العلي
رقم 268169 عضواً
6- جورج إبراهيم عيسى
رقم 1106679 عضواً
7- فياض محمد رزو
رقم 966794 عضواً
سابعاً – شعبة #الشدادي:
1- محمد حسن الحمد
رقم 1543956 أميناً للشعبة
2- حسن خليفة حسين
رقم 912025 عضواً
3- إبراهيم بدش الحريث
رقم 27168 عضواً
4- أمل علي خضير
رقم 1623014 عضواً
5- أحمد محمد علي
رقم 786002 عضواً
6- جمعة طه الجرو
رقم 589747 عضواً
7- عبد الرزاق سوعان الخشوف
رقم 786092 عضواً
ثامناً – شعبة #الجبسة:
1- إيمان أحمد خليف
رقم 2081955 أميناً للشعبة
2- نور زابط السطام
رقم 2246437 عضواً
3- علي حسن اليوسف
رقم 589570 عضواً
4- رائد حسون عليوي
رقم 1384889 عضواً
5- عبد القادر حسن محمد
رقم 149211 عضواً
6- عبد الكريم ناصيف زكريا
رقم 704776 عضواً
7- جلال مضحي العابد
رقم 1150947 عضواً
تاسعاً – شعبة #الرميلان:
1- خالد سعيد الحسين
رقم 221871 أميناً للشعبة
2- إبراهيم أحمد قرنفلي
رقم 977713 عضواً
3- محمد صالح المصلح
رقم 967025 عضواً
4- كميل شمعون شمعون
رقم 1213553 عضواً
5- أحمد حامد عثمان
رقم 549257 عضواً
6- بابيل حنا حنا
رقم 2981348 عضواً
7- فاتن سطام الحسين
رقم 3680533 عضواً