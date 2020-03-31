اللاذقية: العاصفة المطرية تُسبّب أضرارا وورشات الصيانة تُعالج

ألحقت العاصفة المطرية الهوجاء التي ترافقت مع الرياح العاتية أضرارا متفاوتة في محافظة اللاذقية ريفا و مدينة جراء شدة الهطل المطري الغزير وهبوب رياح سريعة خلال الـ ٢٤ ساعة ماضية، ما دفع المؤسسات المعنية في المحافظة إلى زج ورشاتها وآلياتها في مواقع الاختناقات والأماكن المتضررة.

ففي مدينة اللاذقية قامت مديريتا النظافة والخدمات والصيانة وفوج الإطفاء بإجراء متابعة سريعة لإصلاح الأضرار التي خلفتها العاصفة المطرية وقد تفقد رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد الحلاق إجراءات الصيانة وواقع عمل الورشات وسرعة الاستجابة لمنع حدوث اختناقات بتصريف مياه الأمطار، كما قامت ورشات الطوارئ في دائرة الصيانة في مجلس مدينة اللاذقية بتعزيل الفوهات المطرية خلال العاصفة المطرية وأغصان الأشجار نتيجة الرياح.وشملت الأعمال أوتستراد الثورة – الكورنيش الغربي – دوار الازهري – شارع الجمهورية.

في السياق نفسه أعلنت مؤسسة مياه الشرب في اللاذقية أنه بسبب الأحوال الجوية السائدة وسرعة الرياح انقطعت الكهرباء عن مشاريع ضخ المياه (آبار البهلولية الصفصاف وخان عطا الله) وهذا بدوره أدى إلى توقف ضخ المياه من هذه الآبار وأشارت المؤسسة الى أنه من المناطق المتاثرة بانقطاع المياه:

“ناحية البهلولية – الرستين – صليّب البهلولية – برابشبو – الزوبار – مشروع الصفصاف – بكسا – القنجرة – مشيرفة الساموك – عين البيضا ومزارعها – مشقيتا ومزارعها – عين اللبن – الجنديرية – قسمين – الكنيسات ومشروع خان عطا الله – بدميون – جبريون – المختارية والقرى المجاورة لها، بالإضافة إلى منطقة سقوبين وسيتم استئناف عملية الضخ عند عودة التيار الكهربائي مباشرة.

أما مديرية الخدمات الفنية في اللاذقية فقد أجرت أعمال معالجة مكثّفة لانهيار التربة على محور طريق فدرة بريف اللاذقية نتيجة الأمطار الغزيرة وأعادت فتح الطريق ومعالجة الانهيار على طريق بابنا – الحفة.

البعث ميديا- اللاذقية: مروان حويجة