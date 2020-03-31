نائب مصري: الإجراءات القسرية الأميركية ضد سورية جريمة

أدان جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على سورية مؤكدا أنها تشكل جزءا من الجرائم الأميركية بحق سورية وينبغي رفعها.

ولفت المراغي في تصريح لمراسل سانا بالقاهرة إلى أن السياسات الأميركية تجاه سورية وعدوانها المستمر عليها والجرائم التي ترتكبها بحق شعبها ولا سيما الشيوخ والأطفال فيها لم تعد خافية على أحد.

وشدد المراغي على ان سورية قيادة وشعبا وجيشا وعبر صمودها القوي منذ بداية الأزمة وحتى الان ووقوفها في وجه العدوان والمؤامرة التي تستهدفها أثبتت أنها قادرة على هزيمة كل قوى العدوان وتحقيق الانتصارات مؤكدا في هذا السياق على وقوف مصر إلى جانب سورية شعبا وحكومة وقال إن البلدين يجمعهما على الدوام رباط مقدس.