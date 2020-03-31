18 طنا إنتاج مخبز الحسكة الأول

في ظل الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا في محافظة الحسكة، يعمل فرع المخابز على تأمين مادة الخبز للمواطنين عبر صالات السورية للتجارة.

وبين محمد المدفع، مدير مخبز المساكن الأول بالحسكة، بأن الطاقة الإنتاجية لعمل المخبز يوميا تقدر ب 18 طنا، لافتا إلى أنه يتم توزيع مادة الخبز في صالات السورية للتجارة ومن خلال المعتمدين الموزعين بكافة أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم اخذ كافة الإجراءات الوقائية ومنها ارتداء الكمامات والقفزات للعاملين في المخبز وتعقيم الصالات ومراكز البيع بالمعقمات والاهتمام بالنظافة العامة.

البعث ميديا || الحسكة – إسماعيل مطر