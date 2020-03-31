دير الزور.. تنظيم 8 ضبوط تموينية وإغلاق 7 محلات تجارية

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دير الزور اليوم 8 ضبوط تموينية بحق الفعاليات التجارية المخالفة، إضافة إلى إغلاق 7 محلات تجارية مخالفة.

وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بسام الهزاع في تصريح لمراسل سانا إلى أنه خلال جولات عناصر المديرية على الأسواق بهدف مراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا تم تنظيم 8 ضبوط تموينية شملت عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وإبراز فواتير غير نظامية.

ولفت الهزاع إلى أنه تم أيضاً إغلاق 7 محلات لبيع الأدوات المنزلية والمواد البلاستيكية والمفروشات لعدم الالتزام بقرار الاغلاق الصادر في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وبلغ عدد الضبوط التموينية المنظمة بحق الفعاليات المخالفة في دير الزور منذ بداية العام الجاري 143 ضبطاً.