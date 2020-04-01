هبوط حاد في مؤشرات الأسهم الامريكية بسبب كورونا

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة الثلاثة مع تكبد المؤشر داو جونز الصناعي أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ 1987، وشهد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر تراجع فصلي له منذ الأزمة المالية بفعل أدلة متنامية على أضرار اقتصادية ضخمة من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن المؤشر داو جونز تراجع 410.32 نقطة بما يعادل 1.84 بالمئة إلى 21917.16 نقطة عند الإغلاق أمس، فيما وفقد المؤشر ستاندرد اند بورز 42.06 نقطة أو 1.60 بالمئة ليسجل 2584.59 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 74.05 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 7700.10 نقطة.