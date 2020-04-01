01, 04, 2020 - 1:40 مساءً
الأسهم

هبوط حاد في مؤشرات الأسهم الامريكية بسبب كورونا

اقتصاد-الاقتصاد الدولي   202

هوت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة الثلاثة مع تكبد المؤشر داو جونز الصناعي أكبر انخفاض ربع سنوي له منذ 1987، وشهد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أكبر تراجع فصلي له منذ الأزمة المالية بفعل أدلة متنامية على أضرار اقتصادية ضخمة من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن المؤشر داو جونز تراجع 410.32 نقطة بما يعادل 1.84 بالمئة إلى  21917.16 نقطة عند الإغلاق أمس، فيما وفقد المؤشر ستاندرد اند بورز 42.06 نقطة أو 1.60 بالمئة ليسجل 2584.59 نقطة.
ونزل المؤشر ناسداك المجمع 74.05  نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 7700.10  نقطة.

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