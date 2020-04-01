البعث ميديا تواكب قوى الأمن الداخلي في صحنايا.. وضبط سوبر ماركت مخالف لإجراءات حظر التجوال

واكبت “البعث ميديا ” دوريات قوى الأمن الداخلي مديرية ناحية صحنايا خلال تطبيق تعليمات حظر التجوال ،حيث أوضح مدير الناحية الرائد مناف الرشيد أن دوريات الشرطة منتشرة على مدار الساعة من أجل تطبيق تعليمات حظر التجوال إضافة إلى المهمة الأساسية بالمحافظة على الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وضبطت الدورية خلال مرافقتنا لها محل سوبر ماركت غير متقيد بالتعليمات المتعلقة بحظر التجوال وتم إغلاق المحل بالشمع الأحمر وسيتم إحالة صاحبه إلى القضاء حسب ما أكد مدير الناحية.

وبين الرشيد أنها الحالة الأولى التي يتم ضبطها من أصحاب المحالات لاسيما أنه منذ تطبيق القرار هناك التزام كبير من أصحاب المحال التجارية باستثناء هذه الحالة ، مشيرا إلى ضبط ٧ حالات اختراق من أشخاص لحظر التجوال في منطقة صحنايا واشرفيتها منذ تطبيق القرار .

وتابع مدير الناحية كلامه عن قيام الدوريات بمتابعة قضايا المواطنين والشكاوى وملاحقة المجرمين في حال حدوث جرائم سرقة وغيرها .

ونوه مدير الناحية بتوجيهات مديرية المنطقة وقيادة شرطة الريف وذلك بتطبيق التعليمات الوزارية من أجل حماية المواطنين منعاً لانتشار وباء كورونا.

متمنياً من المواطنين التقيد بالتعليمات والتزام بمتازلهم حرصا على سلامتهم.

البعث ميديا || ريف دمشق علي حسون