الخارجية الصينية: تصريحات واشنطن بشأن «كورونا» كاذبة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ في مؤتمر صحفي: إن “مزاعم بيتر نافارو المستشار التجاري للبيت الأبيض بتحميل الصين مسؤولية إضاعة 6 أسابيع على العالم في مكافحة الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد /كوفيد19/ هي أكاذيب لا تستحق الرد عليها”.

وأضافت المتحدثة إن الحكومة الصينية بدأت بإبلاغ منظمة الصحة العالمية ومختلف بلدان العالم بما فيها الولايات المتحدة المعلومات حول تفشي الوباء في البلاد منذ بداية شهر كانون الثاني الماضي.

وتابعت هوا إنه يجب على هذا المسؤول الأمريكي الإدراك الجيد لروح المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيسين الصيني والأمريكي يوم الجمعة الماضي ووقف الإدلاء بالتصريحات الرامية لتشويه سمعة الصين وتقويض العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينة أن محاولة تحميل الصين مسؤولية تفشي الوباء في الولايات المتحدة وتشويه صورتها والتهرب من مسؤولية مواجهة انتشار الفيروس لن تمكن الطرف الأمريكي من استرجاع الوقت الضائع وأن بلدان العالم لن تستطيع التغلب على المرض في أسرع وقت ممكن إلا عبر تعزيز التضامن والتعاون.

وتعليقاً على ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخراً حول إطلاق الحكومة الصينية حملة دعاية معلوماتية كاذبة عن مكافحة “كوفيد 19”، قالت المتحدثة: إن الصين ليس لديها رغبة أو وقت لمثل هذه الحملات الكاذبة بل هي تعمل ليل نهار لإنتاج المواد الطبية وتوفير إمدادات الوقاية من الوباء.