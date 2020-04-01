تحذيرات من هجوم إلكتروني محتمل يستغل انتشار كورونا

بعد تسجيل إبلاغات من متصفحين في عدة دول حول تعرضهم لمحاولات تصيد واحتيال، حذر مركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة من إمكانية تعرض المستخدمين لشبكة الانترنت لهجوم الكتروني يستغل انتشار فيروس كورونا المستجد لسرقة الحسابات والبيانات الشخصية.

محلل أنظمة المعلومات في الهيئة، قسورة عيسى، بينت أن الهجوم قد يخترق المتصفح الخاص بالأفراد ويعرض تنبيهات لتطبيق كوفيد 19 أو رسالة مزيفة من منظمة الصحة العالمية تطلب من الفرد تحميل تطبيق إلكتروني حول الفيروس، وفي حال الاستجابة يتم اختراق الحساب واستغلاله لسرقة البيانات وطرق احتيال أخرى.

كما أشار إلى ضرورة اتخاذ عدة خطوات لحماية المتصفح الخاص، وهي البحث عن إعدادات “دي ان أس” للتأكد من عدم وجود خوادم خاصة تم إعدادها يدويا، وفي حال وجودها ينبغي إعادة تعيين إعداد خوادم “دي ان أس” على تلقائي أو مزود خدمة الانترنت المعين، ومن ثم حفظ التكوين الخاص بالفرد لحماية خصوصيته لافتا إلى أن المركز سيزود المواطنين خلال الفترة القادمة بالتعليمات الضرورية لحماية أمن المعلومات الخاص بالأفراد.