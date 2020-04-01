بتهمة تدبير انقلاب.. النيابة الفنزويلية تستدعي غوايدو

أعلن المدعي العام الفنزويلي، طارق وليام صعب، أنه استدعى زعيم المعارضة اليمينية، خوان غوايدو، للمثول أمام النيابة العامة، بتهمة تدبير محاولة انقلاب ومحاولة اغتيال مسؤولين حكوميين.

وبحسب ما نقلت شبكة “تيليسور” الإخبارية عن صعب، فإن النيابة العامة ستحاكم غوايدو باتهامه بارتكاب جريمة الخيانة ضد الوطن، والاتجار غير المشروع بأسلحة والإرهاب ومحاولة اغتيال.

وأضاف المدعي العام أنه استدعى غوايدو للمثول أمام النيابة يوم الخميس المقبل على خلفية تحقيق أجري الأسبوع الماضي حول العثور على مخبأ للأسلحة في كولومبيا، ولتورطه في الاتهامات التي وجهها له مؤخرا الجنرال الفنزويلي المتقاعد كليفر ألكالا كوردونز.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط ترسانة من الأسلحة في بارانكويلا بكولومبيا، 23 آذار الماضي، كان من المقرر نقلها بشكل غير قانوني إلى فنزويلا لاستخدامها ضدها من قبل مجموعات تم تدريبها في كولومبيا، حيث اعترف كوردونز علنا بمشاركته في الحدث وأكد أنه حصل على تعليمات غوايدو بهذا الخصوص.