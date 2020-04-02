الجو غائم جزئيا وزخات مطرية متفرقة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وفي نشرتها الصباحية توقعت مديرير الأرصاد الجوية: أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المرتفعات الساحلية والشمالية والجزيرة.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وغداً ترتفع درجات الحرارة لتقترب من معدلاتها، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة وخاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجزيرة.